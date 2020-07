Los problemas que le plantearán a AMLO: Acuaférico, infraestructura, transportistas, delegaciones acéfalas

DICEN QUE YA PRONTO estará en Cajeme el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y en buena hora que así sea.

En el orden federal, hay algunos asuntos que el mandatario podría solucionar con un tronar de dedos.

Por ejemplo, hay algunas cuestiones que no se han solucionado en lo que va del sexenio federal. Verbigracia: la Delegación del INPI (antes CDI, la dependencia que regula la situación de los pueblos indígenas), cuyo titular en este sexenio, SILVERIO JAIME LEÓN, falleció hace dos meses por COVID-19.

Hasta donde sé, no ha sido remplazado.

Me cuentan que el retraso en la sustitución de delegado del INPI, se debe a que líderes de la Tribu Yaqui no se han puesto de acuerdo. ¡Hágame usted el favor, caramba! Personas relacionadas con el tema del agua, comentan que fue una mala decisión haber nombrado a un académico de la Unison, como delegado de Conagua en el Estado. Afirman que no tiene experiencia y que de esto no sabe nada.

En otras palabras: aseguran que en Conagua-Sonora hay un vacío.

¿Y qué pasó en Sedatu?

Usted recordará que PETRA SANTOS fue designada al iniciar el sexenio lopezobradorista delegada de Sedatu. Pero los morenistas la “grillaron” y Petra se vio obligada a renunciar.

Se dice que en estos momentos Sedatu en Sonora es algo así como un elefante blanco.

Petra no duró en el cargo más de 3 meses.

Estos asuntos son fáciles de solucionar para el presidente AMLO. Lo que está de pelos es la actitud de los yaquis. Ellos defienden su agua. Les pertenece por decreto presidencial desde 1940. Y no se trata de que en estos momentos les falte el agua. La inquietud es que por falta de claridad en la actuación de las autoridades federales, su situación se encuentra muy vulnerable.

Y luego, está la alcaldesa de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ, que fue la que con su propuesta, dejó la víbora chillando.

Por lo pronto, hay un receso. Y a ver qué pasa cuando el presidente AMLO platique con los yaquis.

Hasta ahora —hay qué decirlo— para los yaquis los mejores presidentes han sido LÁZARO CÁRDENAS y LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ.

¿Será AMLO el tercer mejor presidente para ellos?

Ya se verá.

El otro problema que AMLO tendrá que revisar, es el de los transportistas de Sinaloa. Particularmente, me parece una falta de juicio del alcalde SERGIO PABLO MARISCAL, que este conflicto, el de las calles Jalisco y Sufragio de Ciudad Obregón, lo tenga que ver AMLO para ser él, y no el presidente municipal como corresponde, quien lo resuelva.

Si sucede de esta manera, muy mal se vería el presidente municipal de Cajeme.

Como verá usted, sí hay motivos para que el presidente de México visite el Valle del Yaqui.

Si los hay.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿ha visto a BULMARO PACHECO en el programa “Entre todos” que pasa al aire de lunes a viernes por Telemax?...

Un día a la semana el historiador y escritor huatabampense, tiene a su cargo la sección “Cultura en la distancia”, algo que él maneja muy requetebién… Las cosas como son: Pacheco Moreno no ha desperdiciado ni un solo día de la pandemia pues cumplir con rituales culturales, de investigación histórica y política y, en general no se da punto de reposo…

Yo le he visto en dos que tres ocasiones en su oficina, donde tiene una biblioteca muy completa y muy seleccionada…

La primera vez que le visité, me sentí redimido cuando vi que los estantes llenos de libros, unos abiertos, otros mal acomodados, reflejaban a un ser humano que sí sabe para que son los libros…

Es decir, es la biblioteca de uno de los escasos políticos que leen libros con costumbre cotidiana, que toma uno, lo consulta y lo deja apresuradamente en el estante para tomar otro, consultar algo y luego distraídamente, dejarlo en el estante…

Esa primera vez, me vi reflejado y no me sentí apenado: yo también mal acomodo mis libros. Igual que muchos que gustan de la lectura, yo no soy de los que leen un libro, lo guardan y no lo vuelven a leer…

Aquí ya se lo he contado: a mí me están haciendo falta estantes. Mis libros no caben en mi refugio de trabajo… Y curiosamente, llegar a esta realidad, me produce algo parecido al orgullo…

DECÍA YO DE BULMARO PACHECO y su participación en el programa que conducen en Telemax, VÍCTOR MENDOZA e HILARIO OLEA…

Allí se siente en su elemento mi colega Pacheco; habla de lo que le gusta hacer, de la cultura, de la historia política del país, haciéndolo, llena los vacíos que la pandemia nos ha dejado en nuestro diario confinamiento…

A Víctor, le conocí en tiempos del sexenio de MANLIO FABIO BELTRONES, y a Hilario, poco después, al inicio del Gobierno de RODOLFO FÉLIX VALDÉS…

Incluso, junto con RUIZ QUIRRÍN, coincidimos en un viaje con el entonces gobernador EDUARDO BOURS CASTELO, a Nuevo Laredo, Tamaulipas…

Hilario y Quirrín, se acuerdan de aquella cena en el restaurante “El Rincón del Viejo”, en una velada inolvidable en la que también participaron LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, a la sazón gerente regional de Conagua en Tamaulipas y otros Estados, RICARDO BOURS CASTELO, DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA y otros…

¡Ay, la melancolía!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, AYER le platicaba a usted de un libro histórico que abarca el nacimiento de Cajeme como municipio y nos entrega un caudal de conocimientos muy interesantes de la vida política de nuestra región…

Como cajemense, me resulta deleitante porque recrea un pasado que las nuevas generaciones locales han ido dejando atrás, olvidándose de ello o simplemente sin querer conocerlo a través de los libros que existen sobre el tema…

ALEJANDRO MUNGARRO, cronista natural, un enamorado de la historia de su tierra, ha logrado construir una obra en forma cronológica de Cajeme y de Ciudad Obregón…

De paso, cuando nos adentramos en los cambios sucesivos de presidentes municipales a partir de 1928, encontramos apellidos y nombres que todavía hoy están vigentes…

No los originarios, sino sus descendientes…

Así, nos damos cuenta que algunos de los hombres que gobernaron el municipio, eran oriundos de poblados serranos o de poblaciones ejidales del Valle del Yaqui que tal es el caso del ingeniero ADALBERTO ROSAS LÓPEZ, nacido en Pueblo Yaqui…

Mungarro cita nombres de pueblos de la sierra sonorense de los cuales bajaron a los valles y a las zonas costeras, jóvenes ilusionados en lograr un título universitario y así asentarse en ciudades donde hubiera mejores oportunidades de vida…

Cito a Mungarro: “Y de la sierra fueron bajando hombres y mujeres como las águilas que buscan las llanuras. Vinieron de Nuri, Movas, Tesopaco, Quiriego, La Dura, Tónichi”…

Tónichi, municipio de Soyopa, la tierra de SÓSTENES VALENZUELA MILLER, que llegó a ser alcalde de Cajeme entre 1985 y 1988, y posteriormente procurador de Justicia de Sonora…

Insisto: se trata de un documento muy aleccionador, muy importante para quienes nacimos en Cajeme, nos forjamos en Cajeme y muchos ya murieron y fueron sepultados en Cajeme…

Por mi parte, intentaré abordar algunos aspectos de esta obra de Alejandro Mungarro, si es que él me permite hacerlo…

Y POR ÚLTIMO, DEBO FELICITAR a FRANCISCO CONTRERAS, líder de los locutores en Ciudad Obregón, con motivo de su cumpleaños número 49…

Los cumplió el miércoles y la familia del STIRT lo felicitó calurosamente…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com