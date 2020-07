Ante la desolación del PRI en Sonora, habrá una diáspora de priístas de alto perfil después de la pandemia

QUIERO SUPONER QUE usted ya leyó la encuesta sobre los posibles resultados electorales en los 15 estados donde los ciudadanos votarán para elegir gobernador.

Naturalmente, incluyendo Sonora.

Si se tuviera que creer en los pronósticos, a los partidos de oposición les va a ir como en feria. Cuando mucho, el PAN ganaría en una entidad. El PRI, en ninguna, el PRD, menos. Morena ganará abrumadoramente en casi todos los estados en los que estará jugando la gubernatura.

Curiosamente, es en Sonora en donde la dichosa encuesta le concede al PRI una mortecina luz de esperanza. Aquí la encuesta describe que podría registrase una elección “apretadísima”.

No da nombre de posibles candidatos. Sin embargo, otros sondeos son más moderados y menos obvios en materia de intereses económicos en juego.

Si los pronósticos fueran ciertos, el PRI quedaría irremediablemente en la lona. Perdería lo que hoy tiene y más grave aún, pasaría a la cola entre los perdedores.

En suma: los pronósticos hablan de un PRI, de un PAN, que solo conservarán lo mínimo y del resto, ni hablar.

Ahora bien: ¿por qué el PRI y Morena se enfrentarían en una elección “apretadísima”?

Si usted fuera priísta, caro lector, ¿qué sería en lo primero que pensaría?

Digo, porque prácticamente el PRI en Sonora es un partido descabezado.

Los pleitos entre personajes que podrían estar en la jugada para la gubernatura, no se dan tras bambalinas. Sus diferencias son visibles.

En los comités priístas de los principales municipios, prácticamente no hay actividad alguna. El PRI, un partido altruista en su larga trayectoria, simplemente en este periodo de pandemia ha brillado por su ausencia.

Lo digo con absoluta convicción: el PRI no merece el desprecio que mucha gente siente hacia él. No es culpable ni responsable de los errores que los hombres que a su amparo han gobernado, cometieron, Ni habla del saqueo que muchos han hecho de lar arcas públicas.

Y también de los desleales. De los que sin merecerlo, se adueñaron de los cargos públicos en juego.

Yo no veo signos de cambio en el PRI. Dentro de unos meses, serán los mismos hombres que fracasaron en julio del año pasado, los que mueven las fichas del tablero, los que deciden quienes van y quienes no.

Y desde ahora, señor mío, ya se adivinan las caras que usted y yo veremos en la propaganda de ese partido. No habrá rostros vos. No habrá cartas fuertes con las cuales el PRI pudiera ser competitivo.

En este contexto, lo previsible será la catástrofe electoral.

¿Dónde quedó el ‘Pato’ ERNESTO DE LUCAS?

Se supone que es el dirigente del PRI en el estado. No quiero parecer injusto con él. Sé que no es su culpa. Pero sí lo es desde el punto de vista de la dignidad personal. Él debió renunciar, por vergüenza personal, hace tiempo.

La verdad sea dicha, hay cosas, detalles, incidentes aparentemente irrelevantes, que han ocurrido, que están ocurriendo, en forma por demás extraña.

Es como si a nadie le importara un bledo el destino del PRI.

No me lo crea usted pero en estas alturas ya hay priístas de alto perfil a punto de abandonar las filas del PRI. Me dicen que no para pasarse a otros grupos políticos. Solo para no estar dentro a la hora que los mismos que han causado la debacle priísta en los últimos años, se hagan presentes tomando decisiones sin tal vergüenza.

Según veo yo las cosas, sería lo peor que le podría pasar a un partido que ha cargado con todas las fallas, los latrocinios y abusos que hoy ahogan al país, a sus ciudadanos, a los militantes buenos de ese partido.

Si esto ocurre, será la diáspora de priístas en México pero también en Sonora, después de la pandemia.

Ojalá que no pero… Usted me entiende.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ Y AQUÍ, UN BREVE TEXTO y una foto tomada hace 60 años (o un poco más). Tuvo la gentileza de enviármela desde un pueblito de Michoacán, el ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN… Aquí, el texto y en el centro de la columna, la foto histórica: “Esta foto ganó el premio Pulitzer en 1960. Un sacerdote dando la última bendición a un campesino cubano dueño de su tierra, que se negó a trabajar para el régimen castrista…

Fue fusilado sin derecho a la defensa, por orden de El Ché Guevara en un juicio que duró 4 minutos. Esta foto nunca la verás en una camiseta”…

No hay comentarios…

MIENTRAS TANTO, UN VIDEO y un audio, me conmovieron ayer inesperadamente… En el video, un neurocirujano de Zacatecas, se dirige en forma verbalmente violenta, a los directivos del IMSS, al dirigente nacional del Sindicato de ese Instituto, ARTURO OLIVARES CERDA, a la delegada del IMSS en Zacatecas y a toda la runfla de médicos generales y de especialidades, que cobran sin ejercer, gracias a las comisiones sindicales…

Este médico, junto con otros especialistas, se niega a acatar una orden para que atiendan a los enfermos de COVID-19. No por falta de compromiso vocacional, sino por la injusticia de mandar a otros a exponer su vida siendo ellos los más indicados para estar en la línea de muerte…

“Que se venga la delegada, tú eres médico, vente, hagamos equipo tú y yo, y nos fajamos atendiendo a los enfermos de COVID-19, de paso te traes a todos esos inútiles del Sindicato para que trabajen aquí con nosotros”, gritaba sin poder contener la ira que le embargaba el médico Rosales Torres, del IMSS zacatecano…

El audio corresponde a un médico conocido en Sonora, principalmente en Hermosillo y Cajeme…

Platica de la tristeza que siente al ver que no hay insumos para proteger al personal médico, que no puede hacer una receta a un paciente porque no hay medicinas en la farmacia de los hospitales del Seguro Social…

Todo esto y mucho más, se dice y se reclama a lo largo y ancho del territorio mexicano…

Es la realidad que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se niega a ver en sus “mañaneras”, y usa su capacidad discursiva, su extraordinaria elocuencia para manipular la realidad…

¿Qué AMLO hace, ha hecho, cosas buenas?...

Por supuesto que sí. Y esto es lo más doloroso, porque por un lado es un hombre recto en el sentido de que no roba para su provecho, pero cierra los ojos ante los desmanes que cometen muchos de sus colaboradores…

Tengo, para mí, que hay un punto en la retórica juarista en la que hay una coincidencia con AMLO: es la frase que López Obrador debería de evocar con más frecuencia: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”…

Volviendo al tema central de la primera parte de estos Rumbos, bien vale la pena traer a colación un fenómeno que todos empezamos a vislumbrar en el futuro cercano de Sonora: mientras en el PRI se dispersan los personajes más representativos de ese partido, hay una figura de muy alto perfil, expriísta, que hoy se agiganta como político con serias posibilidades de estar en la competencia por la gubernatura: se llama RICARDO BOURS CASTELO…

Está demostrando que tiene capacidad para conectar con la gente, muestra empatía con todos los grupos de la sociedad, con los de arriba, con los de en medio y con los de abajo…

Me cae que sí…

Es todo.

Le abrazo. m.rivastribuna@gmail.com