Ramal Norte, en el Congreso… no pasará

E l documento del Ramal Norte o Acuaférico fue recibido el jueves en Sesión de la Comisión Permanente que preside el diputado Francisco Javier Duarte, para ser turnado seguramente a comisiones de Hacienda que preside la legisladora morenista, pero expanista y expadrecista Diana Platt y al parecer intervendrá la Comisión de Agua, pero al implicar deuda el proyecto, es la de Hacienda la importante y el dictamen que salga de ahí. En mi colaboración pasada uno de los temas tocados es que la capital puede salir con sus afluentes, de hecho cada cuenca, solo falta voluntad política, acuerdos y salen adelante las dos regiones sin afectar el desarrollo de ambas. Hermosillo sale con presas; Molinito, ALR, batería de pozos, que se puede ampliar si la alcaldesa Célida López, cabildea con la directora de Conagua, Blanca Cisneros a la salida a Guaymas, hay mantos; echar a andar las 3 potabilizadoras de la “Sauceda” que Guillermo Padrés, ordenó detener y no reparar. Un dato adicional, Hermosillo tiene más agua por habitante que Cajeme, tiene derechos hasta por 938 litros diarios por habitante. Cajeme, tiene derechos por 447 litros diarios por habitante. Entonces ¿cuál es el problema? La red señores, la conducción, la mayor parte está colapsada por esos hundimientos, socavones, esto se ha dicho hasta el cansancio, pero ningún edil hermosillense quiere hacer obras que no se ven, ahí está el punto, por la red se fuga entre un 30 al 40 por ciento de agua que entra del Novillo, ¿así cómo pues? No hay presa que alcance, ni agua que dé para tanto.

REACCIONES

A 11 meses de las elecciones las reacciones no se hicieron esperar; diputados, partidos, DRRY, Tribu Yaqui, MCA, ya vimos lo sucedido esta semana. Vámonos con los diputados, Cajeme tiene 5, dos del PRI, Luis Armando Alcalá y Rogelio Díaz Brown, ya dijeron no; el diputado de Morena Raúl Castelo, con todo y que tiene compromisos con el sexenio pasado, ya dijo no, es también productor y no va a comprar broncas con el DRRY. Es obvio que la diputada Ernestina Castro, también votará por no, el diputado Orlando Salido no, es más, el comisionado Ramón Flores, sostuvo reunión con el dirigente del DRRY Miguel Anzaldo y por vía Zoom, estuvieron los diputados Magdalena Uribe, Filemón Ortega y tampoco no van, Flores, confirmó, que todo el PT votará en contra, así que se sumaría Rodolfo Lizárraga, legislador por Guaymas.

DIPUTADOS HERMOSILLO

El PRI cuenta con 5 diputados, los dos de Cajeme, van por el no a más endeudamiento, quedan los dos de Hermosillo, Jorge Villaescusa y válgame la redundancia Rossy Martínez, la dirigente del Sindicato de Aguah. Yo me pregunto ¿van a votar a favor de mayor endeudamiento para el organismo de Agua?, hay otra diputada, Nitzia Gradías ¿cuál será el sentido de su voto? La actual administración de la capital, es morenista.

DIPUTADOS PAN

Consulté sobre este tema con el diputado Gildardo Real y su respuesta fue que analizarán el caso y se entiende, decisión difícil, por un lado más endeudamiento, llevar agua al sector norte, pero también por otro, los involucrados en los terrenos del Ramal Norte, los cuales di la lista la semana pasada, a quienes sumaría los nombres de Mario Cuén, Monreal, como dueños también de terrenos alrededor del Ramal Norte y de quienes están operando a la alcaldesa, el principal, el mal recordado en Cajeme, el “Idiota valiente” del exsecretario de Gobierno Roberto Romero.

DIPUTADA MC

Mención aparte, la diputada María Dolores del Río, quien ha expresado intenciones para el 2021, al margen de esto fue alcaldesa, conoce y vivió el tema del agua, hoy hay otra realidad, no la veo votando a favor de más endeudamiento, por razones técnicas y políticas, no lo hará.

DIPUTADO PES

El diputado y coordinador del PES, Jesús Alonso Montes Piña, mostró reticencias al proyecto, no más endeudamiento, está siendo la clave en el sentir de los diputados y creo que los legisladores de esa bancada, irán no.

¿Y LA PANDEMIA?

En mi opinión sumando y restando, no darán los votos, hay otra razón importante que pesará en los diputados, aparte de no más endeudamiento, en este momento no es una obra prioritaria. Ahorita a los ciudadanos, no les importa el agua, hay ahorita lo prioritario es canalizar recursos a salud, salvar empleos, crisis económica que se viene, así que lo más probable es que en el mismo dictamen de Comisión no pase, no está la situación para enrarecer y calentar las cosas políticamente hablando. Estamos a 11 meses de una elección y la votación en un tema que va a dividir de nuevo a regiones, no les conviene a ningún candidato, así que legisladores no hay mucho que pensar. Y sobre todo para el candidato de Morena Alfonso Durazo, cargando sobre sus espaldas miles y miles de muertos, por su pésima política de seguridad. ¿Con qué cara se va a presentar en la Palapa del DRRY si quieren sustraer agua de una obra ilegal? Por otro lado, Aguah no está cobrando el servicio a clases necesitadas por pandemia, los ingresos han bajado, esto va para largo, están batallando para pagar a la CEA los entre 11 y 12 millones de pesos mensuales ¿y quieren más deuda? No hay que ser genio o erudito en finanzas, se baja el cero y no toca, no puede Aguah su director Alfredo Gómez y alcaldesa Célida López, con ese proyecto, no es el momento hay crisis económica, de salud, será hasta la siguiente administración.

TRIBU YAQUI

También hubo reacción de autoridades de la Tribu Yaqui, hubo reunión con algunas autoridades federales, no de mucho peso donde fijaron su rechazo y estos respondieron con el “chorizo” de siempre. Como era de esperarse, pusieron la “piola” y bloquearon por un rato la carretera, es lo de menos, esto subiría de tono en las campañas y junto con MCA y productores, ahí sí se pondrían como los de la CNTE, bloqueo total. ¿Eso quieren? En fin y resumen, creo el Acuaférico por razones técnicas, financieras y políticas no pasará, es más, ni a pleno bajará, ya vendrán otros tiempos cuando pase la pandemia, crisis, campaña y elecciones… al tiempo. Y a propósito de agua, sigue cerrada la obra de Desaladora en el “Cochórit” quiere el alcalde Javier Genesta ¡8 millones! No los quiere dejar ir y la empresa Aqualia en espera del trámite de amparo que metió. Por cierto Guaymas y Empalme, con el mismo problema de Hermosillo, red colapsada en octubre las primeras pruebas, la pregunta ¿cuánta agua se perderá cuando entre a la red? ¿30%? ¿40%? Y el costo de eso.

CÓDIGO ROJO

Sonora seguirá la semana que entra en Código Rojo y pues lamentablemente vemos que las muertes, contagios a la alza, ya llegando a amigos, familiares, conocidos y aun así sigue fallando el pacto de conciencia, mucha gente sin cubrebocas, hay demasiada movilidad y creo se están tomando decisiones, ya entrando en desesperación, para querer bajar los contagios, pero no funciona pues. La alcaldesa de Hermosillo Célida López y Cabildo y creo de buena fe implementaron restricción vehicular de 6 PM a 6 AM. ¿Resultado? Ahí están los números, contagios, muertes en la capital, no ceden y la movilidad llegó en un día al 98 por ciento. ¿Qué pasa? Lo dicen médicos, investigadores, físicos; ahí está el doctor Alberto Monteverde y doctor Arnulfo Castellanos, no es restringiendo movilidad, la está incrementando la restricción al día siguiente. Se tendría que “cerrar” la ciudad, como hicieron en China, en la del epicentro ¡11 millones!, fueron encuarentenados, obvio con medidas económicas para eso… pero aquí en Sonora y México, imposible, menos con este presidente, que le cayó como “anillo al dedo” que esta pandemia traiga como consecuencias millones más de pobres para controlarlos políticamente.

¿HOY NO CIRCULA?

Ya en la desesperación ahora el comité quiere implementar un “No circula” como en la Ciudad de México, me imagino de acuerdo a terminación de placas. ¿Es la solución? No, van a incrementar la movilidad y va a salir peor, se entiende la buena intención y de frenar la movilidad, promover el aislamiento, pero no es con prohibiciones, el sonorense, el mexicano, reacciona al revés es parte de la idiosincrasia. Lo que sí me pareció bien fue la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich, ante el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, de restringir las visitas no esenciales de Arizona, que tuvo un grave rebrote al reabrir operaciones comerciales, un día tuvieron ¡3 mil 500! infectados que obligó al gobernador Doug Ducey, a cerrar de nuevo. Este fin de semana se instalarían filtros en las fronteras, por aquello de las festividades del Día de Independencia 4 de julio en EUA y la previsible visita de turistas. El detalle es que ante el anuncio de que vendría restricción, el jueves se dejaron venir de acuerdo a notas pasaron ¡6 mil!, ese día, veremos las consecuencias; al parecer en San Carlos, se pusieron duros autoridades y desafortunadamente hubo cancelaciones, un “clavo” más para el sector hotelero y de servicios en Bahía Kino, mucha movilidad en la semana, hubo un tuit del dirigente del PRI Ernesto de Lucas, cuestionando la actitud de un administrador de Aduana Nogales muy “laxo” ante entrada de turistas, cierto sobre todo el jueves. Veremos en Puerto Peñasco, que ya había tomado acciones para abrir, cuantos entraron y las consecuencias, si tomaron bien medidas sanitarias, servirá para medir reapertura. ¿Qué si no? pues ya sabrán en 15 días por reportes de la Secretaría de Salud.

COMERCIO DIGITAL

Pues no hay de otra, esta pandemia debe ajustar al empresario, sea grande, PYME, minipyme, profesionista independiente, a la nueva realidad, que ya se veía venir, incluso antes de la pandemia… el comercio en línea y “sálvese el que ¡pueda! Como bien dice Andrés Openheimer en su libro, ante la desaparición de muchas carreras universitarias, el futuro se nos adelantó. La mejor muestra Amazon, Ali baba, @Ebay, etc… ya la gente, sobre todo jóvenes compran en línea y esta pandemia acelerará esto a nivel local, estatal, nacional y quien no se ajuste adiós a cerrar puertas, muy probablemente. Saco a colación esto porque pues fue una buena idea y plan de la gobernadora Claudia Pavlovich, del secretario de Economía Jorge Vidal, “subir” a plataforma digital un paquete de productos, una caja que contiene; salsas, machaca, etc... van incluidos creo, dos productos que se elaboran aquí en Obregón, para ser vendidos en línea a través de plataforma “México Sonríe” que involucra a Ali Baba, empresa logística a nivel mundial. Esperemos haya buenos resultados para que se inscriban más empresas, sobre todo Pymes y este sea un canal para vender, tener flujo, paliar lo que se viene.

“NO HAY DINERO”

Vaya declaración del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, al periódico El País de España, “No hay dinero” México, ante las políticas de incertidumbre de AMLO y pandemia, vivirá próximos meses de algunos fondos que le quedan, por eso expropio fideicomisos, recortes, para sus programas clientelares y proyectos faraónicos. Y es cierto, ahí viene una caída brutal de los ingresos del SAT, son miles de empresas que cerraron y en vías de cerrar, tendrá menos dinero el Fisco por eso la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, va por dinero de “factureras” y de corporaciones que deban y hasta plataformas digitales están gravando, todo lo contrario a otros países, que eliminaron gravámenes y pospusieron pagos para aliviar a contribuyentes, empresarios, ciudadanos, en esta pandemia.

¿PANDEMIA BANCARIA?

Pues se vencieron este mes los 4 meses de gracia de los bancos, para posponer pagos de créditos; automotrices, hipotecarios, personales, tarjetas bancarias, miles de sonorenses, millones de mexicanos se inscribieron en esta “pateada de bote”. La pregunta al día de hoy, con las consecuencias económicas que hay de la pandemia COVID ¿están dadas condiciones para pagar? No y no las habrá en meses. ¿Qué hará la Banca? ¿Va a iniciar procedimientos judiciales contra medio Sonora y México? Me viene a la mente el Fobaproa, y hoy un presidente que no piensa rescatar a nadie, lo que haya de dinero para sus proyectos y las 15 gubernaturas, va por ellas, por las buenas o las malas.

DOS AÑOS

Dos años del triunfo de AMLO, nada que celebrar, aparte de sus pésimas políticas y decisiones económicas, vemos a un presidente autoritario, intolerante, su mensaje de buscar la manera de “cobrar” a la prensa que lo cuestiona, muestra su verdadero rostro, no estamos en Cuba, Venezuela, el presidente y cualquier funcionario, está sujeto a crítica y escrutinio.

RBC NOGALES

Buen ejercicio a través de Zoom de Ricardo Bours, con jóvenes emprendedores de Nogales, tercer municipio en importancia de votos en la elección 2021 y esto permea, son lugar a dudas, buen tiro de precisión y lo que hace cada semana con diferentes actores, posiciona marca y proyecto.