México Elige, en su encuesta sobre el manejo de COVID-19 sitúa en los primeros cinco lugares a Claudia

FUE MUY DEL AGRADO DE los lectores que gustan de temas políticos, la columna-crónica que ayer publicó en este medio BULMARO PACHECO MORENO.

El encabezado se ajusta a la realidad del momento: en efecto, el Gobierno necesita a EMILIO LOZOYA AUSTIN. De hecho, hace apenas unos días compartí con mis dos que tres lectores un comentario en el que me refería, precisamente, a esa utilidad que para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su estrategia política-electoral del 2021, representa Lozoya.

En esa columna, dije que un articulista había publicado unos días después del arresto de Lozoya en España, que el padre del exdirector de Pemex, habría amenazado a ENRIQUE PEÑA NIETO y a LUIS VIDEGARAY, con estas palabras: “Si mi hijo se hunde, ustedes también se hunden”. Más o menos.

Particularmente me pareció que la “filtración” al articulista, tenía sentido, pues como lo afirma Bulmaro Pacheco, este procedimiento estratégico no es algo nuevo. No lo inventó el equipo de asesores de AMLO. No lo inventó él.

De hecho, lo pusieron de moda los populistas del sexenio de JLP, algo que BPM también cita.

Por supuesto que tiene razón el huatabampense:

AMLO no es un inventor. Imita métodos, estrategias de sus próceres favoritos pero también de los dos presidentes populistas de la era moderna: LUIS ECHEVERRÍA y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

Mire usted: a ningún analista político contemporáneo de JLP, se le escapa que llegó a la Presidencia de la República disminuido políticamente, por la “encimosa” presencia de LEA en los asuntos de su administración. Le pesaba mucho la intromisión de su antecesor en su Gobierno. En la calle, en la taberna, en el desayuno y en el café, era tema cotidiano: el que realmente mandaba en el país, y López Portillo lo consecuentaba.

Era vox populi. Pero no era verdad. Era la percepción pública pero en la realidad el presidente JLP gobernaba con absoluta autoridad.

Sin embargo, como él mismo lo escribió repetidamente en su libro de memorias Mis Tiempos: “no basta ser, hay que parecer”.

Y, efectivamente como lo recuerda BPM, tal vez siguiendo los consejos de su secretario de Gobernación, JESÚS REYES HEROLES (que odiaba a LEA y esto con toda seguridad lo sabe mejor que yo Bulmaro); tomó la decisión hasta entonces sin precedentes, de meter a la cárcel a dos exsecretarios del Gabinete de LEA y a otros altos colaboradores del echeverrismo.

En esta tesitura, se diría que fue JLP el que “inventó” esta estrategia. Su imagen se transformó y a partir de estas decisiones la percepción pública se transformó sustancialmente.

Pacheco menciona también a MIGUEL DE LA MADRID. Pues sí: el colimense continuó con esta estrategia. Era un mandatario gris, débil en muchos sentidos y esta condición la aprovechaban el secretario de Programación y Presupuesto, CARLOS SALINAS DE GORTARI, y el secretario de Gobernación, el hoy “impoluto” director de la CFE, MANUEL BARTLETT DÍAZ. Dos datos nunca desmentidos: CARLOS SALINAS intentó convencer a De la Madrid de encarcelar a JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, ‘La Quina’. El esquema para llevar a cabo el operativo, era el mismo que, ya estando en la Presidencia, utilizó Salinas para cobrar venganza contra el poderoso líder petrolero.

Bartlett, por su parte, le sugirió que, para fortalecer su Gobierno, debía meter a la cárcel a López Portillo.

De la Madrid, que no era una persona de malos instintos, no aceptó ninguna de las dos propuestas.

Esta forma de eliminar a reales o supuestos adversarios, no la inventó AMLO, la puso en marcha JLP y quien lo sucedió, MMH, lo hizo también. Hoy, por una curiosa coincidencia: lo hace el Gobierno de la Cuarta Transformación, evidentemente con una idea más clara del formato, y con menos compasión por el político en desgracia.

Sí, tiene razón Bulmaro Pacheco. Se está administrando con gran frialdad, la materia prima para ajustarle las cuentas a los enemigos y de cara a la contienda política del año venidero.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: HACE UNOS DÍAS escribí aquí mismo sobre el PRI, de su debacle, del abandono en que muchos que se han beneficiado con sus siglas, lo tienen…

Dije que era injusto lo que le estaban haciendo al partido…

Y cosas así…

Ante esto, recibí algunos correos electrónicos y también mensajes a través del whatsapp…

Todos coincidentes…

Pero no había visto uno que me llegó el fin de semana: breve pero muy preciso y muy elocuente: “Buena columna la de hoy. Tienes toda la razón, el PRI no se merece esto”: EDUARDO BOURS CASTELO…

Tengo, para mí, que muchas cosas van a suceder en los meses por venir, especialmente al interior del PRI, al interior del PAN, al interior del PRD, de lo que queda del solaztequino…

MIENTRAS TANTO, LA ENCUESTA que ayer dio a conocer la empresa México Elige en el noticiario de CIRO GÓMEZ LEYVA, debe de haber sido —lo es hoy mismo— un bello canto en los oídos de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, la gobernadora de Sonora, que por enésima ocasión figura entre los primeros lugares de aprobación en diversos rubros de la administración que encabeza…

Ha sido reconocida por su aceptación ciudadana, por su empuje en temas tan sensibles como el de la violencia y la inseguridad, y también en materia de seguridad sanitaria…

Solo separada por unos cuantos puntos del yucateco MAURICIO VILA y de SILVANO AUREOLES, cada uno con 83% de aprobación ciudadana en el manejo del COVID-19, Claudia figura en el cuarto puesto con 77%...

La verdad sea dicha, lo que llama la atención es la persistencia de la mandataria sonorense, para mantenerse en los primeros lugares sin importar el tema…

A PROPÓSITO DE CLAUDIA PAVLOVICH, su visita a Navojoa la semana anterior, dejó un buen sabor de boca en muchos navojoenses, especialmente por la naturaleza del objetivo de la visita…

Ella se descolgó a la hermosa Perla del Mayo para verificar personalmente cómo se están manejando las cosas en relación con el coronavirus y sus resultados…

Por cierto, cuando vi el video de sus encuentros con personal de la Secretaría de Salud, no la identifiqué a primera vista, debido a su cubrebocas y que usaba calzado bajito, ideal para caminar…

Pero su voz era inconfundible y la gente del Sector Salud, encantada…

Lo que me lleva a recordar que durante aquel recorrido que aquí le platiqué a usted, por la región del Mayo, RAÚL ACOSTA TAPIA, con quien realicé el amable peregrinaje, me comentaba que la gente de ese valle vive agradecida por la transformación de la infraestructura carretera que logró Claudia, al principio de su Gobierno…

Verdad de verdades…

Cualquier que no conozca los intríngulis de la política se preguntaría: ¿por qué, entonces, el PRI perdió las elecciones en 2018?...

Usted estará de acuerdo que este tema se ha manejado reiteradamente en estos Rumbos: el triunfo no debe acreditarse a los que, impulsados por el partido Morena, derrotaron abrumadoramente al resto de los partidos…

Fue un fenómeno de carácter emocional y psicológico, que afectó a muchos sin importar la calidad, buena o pésima, de los candidatos…

Fue López Obrador el que logró todos los triunfos…

Esto está muy claro…

Claudia sigue contando con el cariño de la gente del sur del Sonora. Esto me consta y lo digo sin cortapisas….

Y DESDE AQUÍ, CARO LECTOR, envío mis mejores deseos, con mi afecto y solidaridad, a la licenciada RUTH ACUÑA RAZCÓN, notaria pública de Álamos y exalcaldesa de ese municipio, por el trance del que, Gracias a Dios ha salido airosa…

¡Larga vida para ti, querida Ruth!...

Es todo.

Le abrazo.

