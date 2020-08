Dicen que fue una falsa noticia, pero otros creen que la custodia es para que Peña Nieto no se dé a la fuga

HE SEGUIDO LA TRAYECTORIA como analista político incomparable que es de ALFONSO ZÁRATE. Siempre muy cuidadoso en lo que dice. En lo que relata.

Ni un adjetivo que pudiera agraviar a una persona. Ni una palabra mal dicha. Muy propio en sus críticas.

En alguna ocasión alguien dijo, refiriéndose al maestro Zárate, que era como una papa sin sal. Que le faltaba el aderezo y la salsa picante. A mí nunca me ha parecido así. Es un hombre educado y tan tan, me dije.

Por eso, en su colaboración del jueves en el noticiario de la tarde de JOSÉ CÁRDENAS, me sorprendió sobremanera escucharlo proferir adjetivos y definiciones un tanto subidas de tono aludiendo a la periodista y escritora ISABEL ARVIDE LIMÓN, recién nombrada por el presidente AMLO cónsul en Estambul, Turquía.

Y algo más extraño en don Alfonso: su rostro, sin maquillaje en el confort del estudio de casa, mostraba visibles rictus de irritación al referirse a la periodista y hoy flamante “diplomática”.

A lo mucho que Isabel Arvide ha relatado de sí misma, Zárate agregó otros episodios en la vida de la escritora de 19 libros y novelas, y cuya trayectoria confunde a los más audaces historiadores que ven con codicia mal disimulada el jugoso negocio que representa la biografía de esta mujer fuera de serie.

Objetivo como es, don Alfonso dijo que él no se escandaliza de este nombramiento, algo que en mi fuero interno hizo que me regodeara pues aquí mismo he dicho que cosas peores se han visto en la diplomacia mexicana.

Un modesto periodista de provincia como yo, puede enorgullecerse de que una luminaria de la crítica periodística como ALFONSO ZÁRATE, coincida en jueves con lo que aquí se dijo en miércoles.

¿Quién es María Isabel Arvide Limón?

Es una mujer audaz, echada para adelante, tesonera y que no se deja vencer así como así.

Alguien ayer escribió en un diario de la Ciudad de México, que a Arvide no se le conoce ninguna experiencia en el ramo. Pero que sí le conocen su constancia en las “mañaneras” de Palacio Nacional. Hace algunos meses —cuenta ese “alguien”— Isabel Arvide le habló al presidente micrófono en mano en una “mañanera”.

En esa ocasión le habría dicho que la publicidad (del Gobierno) se la lleva una revista que se llama Proceso “y que usted ha dicho que no se lee”. Le recordó que esa revista publica cada semana entre 9 y 16 páginas de publicidad del Gobierno Federal. Y le recalcó que esa revista, Proceso, “está esperando cada semana cómo golpearlo a usted” y pone énfasis en que ha cambiado el paradigma pues ahora es “te pago pero solamente si me pegas”.

Igual que un año antes lo hiciera RICARDO ROCHA cuando en plena conferencia “mañanera” le recordó a AMLO la amistad que les une, que sus hijos estaban en la misma escuela que los suyos, que se acababa de enterar que había sido despedido de un programa de televisión cultural del Gobierno de la República, Isabel le reprochó al mandatario más o menos lo siguiente: “…y quienes tenemos un portal, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad”.

Desde aquella mañana se empezó a cocinar el nombramiento de Arvide. La pandemia lo retrasó todo pero ahora ya es un hecho y, según el Banco de México, el salario de la nueva cónsul en Estambul, es de 6 mil 579 euros, que en divisas mexicanas da un monto de 169 mil 871 pesos, mensuales. Mucho más de lo que gana el presidente de México.

Decía yo del enojo de Zárate. En su opinión, este nombramiento es una afrenta para la diplomacia mexicana. Como lo fue en su momento, cuando GONZALO N. SANTOS, el tenebroso “Alazán Tostado”, fue nombrado embajador de México en Bélgica.

Un matón de la peor ralea, presentando sus credenciales diplomáticas a los reyes belgas. (En su libro de Memorias, Gonzalo N. Santos, narra que sus amigos en México le mandaban cada seis meses varias latas mantequeras llenas de chilorio de Sinaloa. Se ufanaba que este producto sinaloense les hubiera gustado a varios embajadores en Bélgica).

Por último, don ALFONSO ZÁRATE, añadió otro pasaje en la vida “deslumbrante” de esta bellísima mujer que lo fue en sus mejores tiempos:

Cuando el general ABSALÓN CASTELLANOS tomó posesión como gobernador de Chiapas, designó a Isabel directora de Comunicación Social. Recuerda que cuando el gobernador se ausentaba, la que gobernaba era ella.

El académico Alfonso Zárate, es un ser humano muy respetado en círculos intelectuales, culturales, políticos y educativos. Él cuenta estas cosas y uno debe asumir que son ciertas.

Además, mucho de lo que se dice en torno de Isabel, ella misma se ha encargado de divulgarlo.

Ella se cocina aparte.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Fue una llamarada de petate pero aún así causó gran inquietud en la llamada clase política priísta…

La versión impactó en un principio porque quien la subió a redes sociales fue un respetado académico…

Este hombre daba por hecho que la Policía civil de España, mantenía en custodia al expresidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO…

Algo así como un arresto domiciliario…

Luego, menudearon los tuits que negaban la veracidad de la primera nota…

Una mujer llamada LUPITA JUÁREZ, desechó la versión, y alguien más, agregó que el exmandatario mexicano no es que estuviera en custodia policiaca sino que un grupo policial denominado “intervención operativo”, efectivamente custodiaba la casa de Peña, como parte de un protocolo turístico que buscaba garantizar la seguridad de los extranjeros prominentes…

¡Mmmm!...

CIRO GÓMEZ LYEVA subió a su cuenta de twitter, lo que al parecer apaciguó a los inquietos seguidores del mexiquense: la noticia, según fuentes del Gobierno, “es absolutamente falsa”…

¿Y qué piensan algunos veteranos políticos mexicanos?...

Yo me comuniqué telefónicamente con uno, para solicitarle su opinión y su respuesta fue positiva a cambio de mantener en reserva su nombre…

Para él, por ahora Peña Nieto no corre ningún riesgo y tiene la impresión de que el Gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República, ha logrado que el Gobierno español mantenga vigilado a Peña Nieto para que, llegado el momento de que se quiera proceder en su contra, no exista la posibilidad de darse a la fuga…

Me lo dijo con gran convicción, aunque yo veo muy exagerada la suposición…

En todo caso, ya se verá…

¡OH LA LÁ! PUES BIEN, SE ACABARON LAS DUDAS, AMLO lo dijo hace un par de días en su “mañanera”: viene a Obregón a reunirse con la Etnia Yaqui, supervisará la obra en la Presa Los Pilares y posteriormente continuará su gira por Baja California…

Que el presidente atienda y escuche lo que los sonorenses le quieren plantear, ya será cosa de lo abusados que se pongan cuando estén ante López Obrador…

Según se ha dicho, le quieren plantear el problema del Acuaférico Ramal Norte Hermosillo, amén de que señalarían a la alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ, como la protagonista principal de este conflicto que tiende a salirse de control con una Tribu Yaqui envalentonada, y sin atisbos de que quiera lavarse la pintura de guerra…

Alguien me dijo hace poco, que el problema no es hacer que los yaquis se suban a la carretera sino lograr que se bajen…

Verdad de verdades…

Pero lo cierto es que Célida fue quien empezó con todo este margayate y ahora habrá qué indagar de donde vienen las señales…

O sea, de quién es la mano que mece la cuna…

Es todo.

Le abrazo.

