Mientras el PRI avanza en la renovación de comités locales, Morena se “pasma” y podría rezagarse

EVIDENTEMENTE HUBO UN MARCADO interés de algunos amigos míos para que me llegara el artículo de ALEJANDRO ‘Alito’ MORENO, publicado originalmente en un periódico de la Ciudad de México.

Alito se defiende de las críticas que le “llovieron” tras de las reformas estatutarias aprobadas en la reciente reunión del Consejo Político Nacional del PRI.

Con todo el respeto que me inspiran mis muy queridos amigos, el campechano parece la reencarnación de un político priísta de los setenta. Su juventud no lo hace ser un líder moderno. Revuelve los conceptos y esto hace que uno recuerde los discursos “democráticos”, “revolucionarios” a los que nos acostumbramos durante décadas pero que hoy carecen de sentido.

La verdad sea dicha, yo me siento lastimado por los reclamos que me han hecho algunos cuates míos. Están equivocados en la percepción. He sido reiterativo en que el PRI es un partido al que los mexicanos le deben las mejores instituciones que tiene el país.

He afirmado, igualmente, que no se trata de partidos buenos o malos. Los partidos son construidos por individuos, mujeres y hombres. En este contexto, la historia nos muestra que el PRI nació con un articulado de vanguardia, y cuya doctrina se concentraba en los ideales de la Revolución Mexicana.

Sus postulados eran muy claros: el partido abanderaba las luchas contra la desigualdad social y proclamaba la democracia resaltando el Sufragio Efectivo, No-Reelección.

En este entramado de postulados, aparece mucho de lo que hoy es una realidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social, destaca como la institución de Salud más importante y reconocida a nivel mundial.

¿Qué muchas de las dinámicas de ese articulado se han podrido?

Por cierto que sí.

Pero no es culpa de las instituciones. Son los hombres que con su poder temporal, saquearon a esas instituciones que tanto enorgullecían a los priístas a fuerza de la trascendencia que implicaba serlo y el nombre del partido ha tenido que cargar con el desprestigio histórico y político hasta quedar reducido a un apretado tercer lugar en el rango partidista nacional.

Siempre me he esforzado en puntualizar y dejar muy claro lo que aquí se ha escrito en torno a los partidos y principalmente al PRI. Como ciudadano, no tengo empacho en reconocer que mi simpatía es y ha sido siempre con y hacia el PRI. Nunca he militado en el partido.

Nunca me gustó la práctica de la política. Nunca aspiré a un puesto público. Nunca, cuando me fue ofrecido, acepté un puesto público.

Aunque también debo reconocer que solo en dos ocasiones me fue ofrecido un cargo de jefe de Prensa. (En los años setenta, un presidente municipal me ofreció ser jefe de Prensa del Ayuntamiento de Cajeme. Le dije:

--Discúlpeme, le agradezco la amabilidad. No sirvo para eso. A mí me gusta el periodismo. Años después, en 1994, mi amigo JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, era subsecretario de Agricultura, en la era de CARLOS HANK GONZÁLEZ. Me pidió que lo ayudara en el área de Prensa en la Ciudad de México. Le agradecí su gesto solidario y de amistad.

Le dije que yo amaba el periodismo, que sentía que si aceptaba esa tan dorada oportunidad, las cosas ya no serían igual para mí).

Honestamente, sin ánimo de jorobar a nadie, y menos a mis amigos, a mí no me convence Alito. No me convence su discurso y tampoco me convencen los que hablan como él.

Pero, bueno, digamos que es sincero y auténtico en lo que dice buscar y proyectar. A mí no me cuadra eso de que las reformas no son centralistas y tampoco lo que aseguran por ahí en el sentido de que con esta reforma o reformas a los estatutos, ya no habrá casos como el del ’Mijito’ VICENTE TERÁN URIBE que usted conoce muy requetebién.

También mencionan el caso de Vanesa Rubio. Entre otras.

Deseo, fervientemente, que en verdad las cosas cambien al interior del PRI. Que se dejen de niñerías como esa de que los periodistas decimos con alguna frecuencia que el PRI está reencarnando en Morena.

¡Pamplinas, caro lector! ¡Pamplinas!

El PRI no reencarna en nadie. Los que se van a buscar mejores oportunidades, son los que abandonan el barco dejando a los demás a su suerte.

Este es el punto.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡RECÓRCHOLIS! NO CABE DUDA QUE EL exalcalde de Cajeme RICARDO BOURS CASTELO, está ganándose a ley aquello de ‘El Incansable’, pues la verdad es que su frenética actividad nos ha rebasado a todos…

Por lo pronto, TRIBUNA está invitado a la Conferencia “Panorama Económico “ para este miércoles de enfrente a partir de las 18:00 PM…

Será transmitida vía Facebook Live… Ricardo recién tuvo de invitado en su programa al empalmense JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, quién fue bastante crítico a la administración de su excompañero de partido (PRD) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

MIENTRAS TANTO, EL QUE EMPIEZA A calentar motores en la política, es el exdiputado local, exalcalde de Guaymas y exdiputado federal, CARLOS ZATARÁIN GONZÁLEZ…

Hace unos días, fue invitado por el ya mencionado ALEJANDRO (Alito) MORENO, a participar en tareas del partido precisamente en el marco del proyecto que se ha echado a cuestas…

Por cierto, el Bebo Zataráin recibió un reconocimiento de GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES, quien le expresa su agradecimiento al tiempo de hacerle patente su aprecio y amistad…

Bien por el Bebo…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Se alborotó la grilla política en el sur del estado con la renovación de los consejos políticos del PRI en los municipios…

Y mientras esto sucede Morena se quedó “pasmado”, según me cuentan, a tal punto que no pueden hacer los cambios… y es que para hacerlos, necesitan que el Tribunal se los autorice…

¿Esto le recuerda a usted algo?... ¿Acaso las “tribus” del PRD?...

Yo creo que sí… Lo cierto es que esto va de lo nacional a lo local, o sea, de arriba a abajo…

Lo peor es que ya viene la instalación del proceso electoral en septiembre y el que no se apure en rezaga…

Me cae que sí…

Por lo pronto, ya hay nombres comentándose en los cochupos de café…

Se mencionan varios que destacan…

Verbigracia, el líder cenecista en Huatabampo, RODOLFO JORDÁN para la municipal por el PRI… GREGORIO ONTAMUCHA en Etchojoa, donde ya fue alcalde hace algunos años… la cuestión es que aquí ya levantaron la mano RODRIGO GASTÉLUM y JULIO ESCALANTE y alguien de apellido PALACIOS por la CNC…

En Navojoa dicen que está muy paleado. Como ya se ha dicho aquí mismo, se mantiene la terna de REMEDIOS PULIDO TORRES, ANA LUISA VALDÉS y YALIA SALIDO y tres varones: ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, ALEJANDRO GONZÁLEZ y JORGE MÁRQUEZ…

En Navojoa se asegura que por Morena está amarrado MARIO MARTÍNEZ, el del SAT, en tanto que en Álamos acaba de declarar RUTH ACUÑA RAZCÓN que quiere regresar a su partido de origen…

Eso es lo que se cuenta por allá…

Pero hay otros que también se mencionan; a saber: JOSÉ CARLOS CÁRDENAS y OMAR SALAS y por MORENA CHALITO ENRÍ- QUEZ…

No son los únicos morenistas que la quieren, hay otros seis que están que se les queman las habas…

El tema aguanta un rato así que para mañana continuará con Benito Juárez, con Cajeme, Empalme y Guaymas…

Es todo.

Le abrazo.

