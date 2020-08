Con 8% de aprobación en encuesta nacional, el PRI en Sonora se esfuerza por depurarse y renovarse

AYER COMENTABA YO SOBRE la efervescencia política que ya se percibe en el sur de Sonora (por cierto, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS debe decidir si buscará la candidatura del PRI a la alcaldía de Huatabampo, o de plano, se sigue de frente como líder estatal de la CNC).

De Benito Juárez, habría que señalar que el nombre de PEDRO DUEÑAS suena fuerte. De él, se dice que tiene buen perfil pero que también lo tiene ADRIANA GARCÍA, a quien ya es hora de que se le haga justicia… política.

El punto es que la actual alcaldesa, LINA MUNGARRO, quiere reelegirse.

Y aquí es donde la puerca va a torcer el rabo.

Ya lo verá.

Déjeme contarle que para las diputaciones locales también hay una larga lista de suspirantes. A saber: RODOLFO JORDÁN (en caso que no vaya por la alcaldía de Huatabampo) y HELIODORO SOTO Jr, por el XXI.

Para el XX, ALI CAMACHO y JORGE ARELLANO. Y JONATHAN MARISCALES y JORGE MÁRQUEZ, por el XIX.

No está mal.

A propósito, se oyen rumores de que en Huatabampo el único que le puede ganar a RAMÓN DÍAZ NIEBLAS, es el precitado Jordán. ¿Será?

En la tierra de los generales, Morena trae a un tal EDGAR MEXÍA, en tanto que para Etchojoa los morenistas le están calentando el brazo a SALVADOR VALENZUELA, que si mal no recuerdo viene de las filas del PAN. De hecho, en 2006 fue alcalde por Acción Nacional.

¿Y la Federal del VII Distrito, qué pues?

En este caso habría que volver a mencionar a MARIO MARTÍNEZ. Si no le compite a PRÓSPERO IBARRA OTERO o a ALBERTO NATANAEL GUERRERO, Morena mandaría al síndico de Navojoa GUILLERMO RUIZ, por la municipal.

Séame permitido, dilecto lector hacer una breve intercalación para añadir un comentario que de algún modo tiene qué ver con lo que aquí se está elucubrando. Veamos: la alcaldesa de Navojoa, ROSARIO QUINTERO, ha sido un verdadero fracaso. En otras circunstancias y en otros tiempos, se podría asegurar que Morena no tendría ninguna posibilidad de ganar en el sur del estado. Y sin embargo…

Y sin embargo, he aquí que algunas encuestas tienen al PRI en el tercer lugar de la tabla con solamente 8%, lejano de Morena, que tiene 48%. Este sondeo recién se dio a conocer ayer a nivel nacional.

¿Cómo explicarse esto?

Volvamos al sur de Sonora:

Usted estará de acuerdo en que el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL, hoy por hoy, tiene agotadas sus posibilidades de reelegirse. Sus bonos electorales, en este momento, están por los suelos.

No está en mi interés descalificar a nadie. De ninguna manera. Pero en este caso y por tratarse de un hombre que fue elegido democráticamente y en quien miles de cajemenses confiaron, es menester decirlo con todas sus letras: Sergio Pablo Mariscal no debe intentar reelegirse. Lo peor que podría suceder, es que, en una reelección, ganara las elecciones el actual alcalde de Cajeme.

¡Gulp!

Contra todo, el PRI en Cajeme hace su mejor esfuerzo por levantarse y volver a la pelea, como lo hacen los buenos boxeadores. Siguen siendo los mismos: ANABEL ACOSTA ISLAS, ARMANDO ALCALÁ, CARMEN AÍDA LACY, TERESITA CARAVEO, OMAR GUILLÉN PARTIDA, JUAN LEYVA MENDÍVIL… Y los que resulten.

¿Y Morena en Cajeme?

No me lo crea usted pero me cuentan que la noche del viernes hubo una reunión de amigos en Ciudad Obregón, encabezada por el senador ARTURO BOURS GRIFFITH. Mi fuente me dio algunos nombres, no todos: SÓSTENES VALENZUELA MILLER y CHUY FÉLIX HOLGUÍN, exalcaldes de Cajeme y los dos expriístas.

También, SAÚL BENÍTEZ, actual secretario del Ayuntamiento cajemense, y sin duda con ganas de competirle a ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, la candidatura a la Presidencia Municipal.

Otros nombres: el alcalde Mariscal y PEPE GUERRA, el contralor.

Y algunos más.

¿Y el PAN? ¿Y Movimiento Ciudadano? Como decían en el rancho: sabe.

Como digo: el que más se está moviendo, es el PRI sin importar —o tal vez por eso mismo— ese 8% en las encuestas. Desde el sábado se encuentra en Cajeme JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL, exalcalde de Navojoa y por ahora cumpliendo tareas de delegado del CDE del PRI en Cajeme. Ciertamente, no la tiene fácil. Vamos, pero ni mucho menos. Su trabajo aquí es para la renovación del consejo político municipal, y luego la dirigencia local.

José Abraham tiene mucho colmillo. Ha jugado fuerte en el pasado, es un priísta probado. Fue boursista —con Eduardo—, y jamás se dobló. En el caso de los consejeros, tiene que depurar urgentemente el consejo registrado ante el INE pues no hay que olvidar que la última renovación fue hace cuatro años.

El problema es que desde entonces, varios consejeros renunciaron al PRI y sus nombres siguen figurando ante el máximo órgano electoral, como militantes del tricolor.

En esta tesitura, se diría que Sergio Pablo Mariscal sigue siendo priísta ya que su nombre está todavía en el registro del PRI.

Es un trabajo de trámite pero bastante minucioso. Y esto lo tiene qué hacer “Mr. Goliño”. Otro caso es el de DENISSE NAVARRO, quien luego de ser candidata a diputada local por el PRI, buscó acomodarse en las Redes Sociales Progresistas, las de ELBA ESTHER GORDILLO, y finalmente encontró su oportunidad en Movimiento Ciudadano.

Partido, por cierto, en el que todos los indicios apuntan hacia la candidatura de RICARDO BOURS CASTELO al Gobierno de Sonora, si bien, hasta ahora ha construido su propio proyecto político como independiente.

Volviendo al PRI en Cajeme, me comentaba un viejo político que en el caso de la renovación de la dirigencia municipal, las cosas se antojan más difíciles.

Usted recordará que en su momento se dijo que ANABEL ACOSTA ISLAS, sería la persona adecuada para dirigir el partido.

Las cosas se enfriaron y no se volvió a tocar el asunto. Este, creo yo, pudo haber sido un grave error pues evidenció que los liderazgos no estaban preparados para ir unidos a la lucha electoral del 2021.

Por su parte, RAÚL ACOSTA, padre de Anabel, también manifestó —según me comentan— entre sus cercanos al interior del PRI, su interés de presidir el CDM del PRI y también se pronunció en ese sentido ABRAHAM MONTIJO CERVANTES.

Esto lo hizo público Abraham hace un par de años.

Más recientemente, la CTM cajemense, la de LUIS ACOSTA, así como el dirigente de la Corriente Crítica en Cajeme. JESÚS PARTIDA, impulsaron a JOSÉ “CHACO” AMAVIZCA, para la dirigencia, pero sucedió que entre la mayoría de los grupos políticos que integran el PRI, ya había un consenso en favor de RAMÓN VILLEGAS, gente muy cercana a JUAN LEYVA MENDÍVIL. Villegas parecía ser el favorito pero se atravesó la pandemia y la fiebre grilla se enfrió. Los ánimos se tranquilizaron y así quedó todo. Recientemente, se mencionaron los nombres de OMAR GUILLÉN y del diputado Alcalá. Pero ambos rechazaron esta posibilidad. Por cierto, en su momento los dos habían apoyado a Villegas Leyva.

¿Y Juan Leyva?

De él no he tenido noticias en varios meses. Quizá se le mojó la pólvora grilla o simplemente está pensando en el merecido descanso del retiro.

Después de todo, han sido tantos años de bregar en estos pedregosos quehaceres de la política. ¿O no mi Juan?

Alguien cercano al PRI, me ha dicho que en su momento se empezaron a mencionar los nombres de algunas damas, como CARMEN AÍDA LACY, y DULCE MARÍA JUÁREZ. Ninguna ha dicho esta boca es mía.

Como verá usted, señor mío, todo está muy revuelto y en estos momentos no hay nada para nadie.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com