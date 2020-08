Caso Lozoya: Gana el espectáculo, el circo, no la Ley

Cuando una Fiscalía no quiere abordar un tema, argumenta que no puede emitir declaraciones “para no entorpecer la investigación”. Y ahora, cualquier “filtración” de una Fiscalía sobre el avance de un caso, corre el riesgo de que la defensa del o los presuntos implicados, logren su libertad “por violaciones al debido proceso”. Con el caso Lozoya ninguna de las dos condicionantes anteriores tienen validez. Y no la tienen porque la Ley está siendo subestimada por el escándalo, por el circo. Lo dijo y lo anunció el propio presidente de la República a pesar de que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo del Poder Ejecutivo: “Llegamos a un acuerdo con Lozoya porque nos interesa saber cómo se dio la corrupción en el pasado”. Y el acuerdo se materializó a favor del exdirector de Pemex, desde que arribó a la Ciudad de México procedente de España. Nunca pisó la cárcel ni la pisará. Inclusive, hace unos días, luego de dejar el hospital, regresó a su casa y se organizó una fiesta de altos vuelos. ¿Combate a la corrupción? ¿No más impunidad? Bueno, quizá este objetivo ha penetrado en las mentes de los mexicanos, pero la realidad es que la Ley, el Estado de Derecho, se echó en una caja y se “pateó” debajo de la cama. Ayer, el fiscal Alejandro Gertz hizo un video para informar que Lozoya había hablado y que había revelado que Odebrecht colaboró con 100 millones de pesos a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en 2012. Añadió que por órdenes de EPN y de Luis Videgaray, con ese dinero se pagaron asesorías políticas. También que se utilizaron 120 millones para sobornar diputados y senadores y lograr sus votos a favor de Reforma Energética y que el presidente Peña y Videgaray, entonces secretario de Hacienda, autorizaron esos pagos. Gertz añadió que Lozoya ofreció testigos de esas operaciones, varios recibos y un video.

Ahí está el espectáculo, el circo, el escándalo.

Ahora habría qué preguntarse si solo basta la exhibición pública de EPN y LV y sus actos de corrupción, o si la FGR irá por ellos.

Por lo pronto, Lozoya está ofreciendo un gran servicio al presidente López Obrador, quien utilizará este show y otros más del pasado negro del PRI y del PAN, para abonar a sus intenciones de ganar las elecciones en el 2021. Al elegir una mujer de raza negra como su compañera de fórmula para buscar la Presidencia de los Estados Unidos, el adversario de Donald Trump en búsqueda de la Casa Blanca en las elecciones del próximo 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, interpreta perfectamente que estos comicios podrían basar su triunfo, en la participación de los inmigrantes negros, latinos, europeos y asiáticos… Es uno de los valores en contra de Trump, quien insiste en solo hablar de las bondades de los blancos norteamericanos, olvidándose de su personal ascendencia inmigrante. En México, una vez más el canciller Marcelo Ebrard, hace alarde de su gran poder en el gabinete presidencial al abordar ayer el tema de las vacunas contra COVID- 19 y la participación de México en el círculo de países interesados en adquirirlas… El secretario de Relaciones Exteriores fomenta las buenas relaciones con otros países, pero el tema de las vacunas correspondería más bien, al secretario de Salud o al vocero para la pandemia, Hugo López Gatell… Pero simplemente no es así… Más versiones y testimoniales de la baja en la hospitalización por enfermos por COVID en Sonora… Al anuncio en ese sentido del director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, se une el vocero de Salud, local, Gerardo Álvarez Hernández y directivos de la clínica 14 del IMSS en Hermosillo… Como sea, es alentador el anuncio, pero será más alentador cuando esa famosa curva se aplane, es decir, se reduzca… Esperamos que sea pronto… Ayer, precisamente, Contreras hizo un video en el que anuncia que un pabellón dedicado a enfermos COVID, en el Hospital “Ignacio Chávez”, ya ha sido liberado y podría reabrirse para otros pacientes con cirugías pendientes por aplicarles… Bien. El próximo viernes se votará en el pleno del Congreso del Estado, la iniciativa conocida como “Ley Olimpia”, cuyo propósito es proteger la intimidad de las personas, sobre todo de las mujeres que son más vulnerables a ser victimizadas en las redes sociales… Esta reforma al Código Penal del Estado de Sonora, ampliaría el círculo de protección femenina que se ha impulsado fuertemente en esta administración estatal… Lo extraño del caso es que algunas legisladoras de Morena se han opuesto, queriendo precisar la reforma en la expresión “intimidad sexual o erótica”, cuando el concepto de intimidad podría abarcar otros aspectos, no necesariamente los sexuales y eróticos… Existe plena confianza en que se sacará adelante esta reforma y el estado se unirá a 22 más en el país, que han dado luz verde a la mencionada iniciativa