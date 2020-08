La jugada en su proceso largamente analizado: involucrar en Caso Lozoya a opositores competitivos

AYER FUE UN DÍA DE MUCHO AJETREO informativo para los medios de comunicación. De hecho, se improvisaron foros en programas de noticias —JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA— para analizar al menos dos de los temas que fueron nota.

En una de estas fotos del noticiario de López-Dóriga, los ánimos de los participantes llegaron a caldearse. Fue por el anuncio de que el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO y LUIS VIDEGARAY, serían llevados a juicio.

ROY CAMPOS, el de Mitofsky, cometió “el pecado capital” de afirmar que esto lo traía AMLO en su agenda desde 2006. Que nunca se apartó de ello. Que ha sido fiel a su discurso y que nada le importa si lo describen como un oportunista que busca ganar sus peleas mediáticas y políticas en base a mostrar sus cartas no antes ni después, sino en su justo tiempo.

Hubiera visto, lector: se le fueron a la yugular.

Tengo, para mí, que ninguno de los foristas, alcanzó a comprender que el juego de AMLO era —y es— precisamente concentrar la atención de la opinión pública en el tema de la corrupción, con sus actores de primera línea, y así distraerlos de los tres principales temas; el de la pandemia, la violencia y la economía.

¡Reconozcámoslo, caramba! Esta batalla la ganó LÓPEZ OBRADOR. Está listo para el festín principal y, como lo afirma ROY CAMPOS, ya ganó el 2021 y se permite darle oxígeno y fortaleza a la Cuarta Transformación. Es cierto: ha jugado con cierta deshonestidad política, utilizando los instrumentos 23 judiciales para llevar agua a su molino político. Pero, a ver, dígame: ¿Quién diablos no ha hecho eso?

¿O acaso ya se nos olvidó que JOSÉ LÓPEZ PORTILLO envió a la cárcel a varios miembros del gabinete de su inmediato antecesor LUIS ECHEVERRÍA? JLP quería fortalecerse como presidente, ya que crecía la percepción de que quien realmente estaba gobernando en el país, era LEA.

Mandó encerrar al titular de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. López Portillo, en efecto, se consolidó.

La diferencia entre aquel episodio que se está presentando hoy, es que LEA y JLP eran del mismo partido.

Igual pasó en el siguiente sexenio. MIGUEL DE LA MADRID, por simples fobias personales contra el que fuera director de Pemex, JORGE DÍAZ SERRANO, lo mandó encarcelar, y lo mismo hizo con ARTURO DURAZO, ‘El Negro’, ambos muy amigos de JLP.

De hecho, De la Madrid pudo haberse convertido en el primer presidente en mandar a la cárcel a su predecesor. La idea se la transmitió su secretario de Gobernación, MANUEL BARTLETT DÍAZ. De la Madrid rechazó la propuesta.

No es nuevo, pues, lo que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR intenta hacer con los expresidentes de la República, Peña Nieto y FELIPE CALDERÓN.

En otras circunstancias, se podría decir que es un héroe. Pero no lo es. Vamos, pero ni mucho menos.

Algo se está olvidando. Lo que estamos viviendo, no es un ejercicio democrático de la impartición autónoma de la justicia. AMLO le está mintiendo al pueblo, su pueblo “bueno”, porque los órganos de procuración de justicia no son verdaderamente autónomos.

A nadie se le puede escapar que en la historia política de este país, desde PORFIRIO DÍAZ, no ha habido un presidente con la acumulación de poder que ha logrado, en menos de dos años, López Obrador.

Sin necesitarlo, reiterativamente le dice al pueblo que él no se mete en los casos de la justicia. Y de pronto se le olvida lo que dijo y se asume como el hombre sin cuya anuencia nadie en la estructura del Estado Mexicano puede hacer o no hacer.

Por lo demás, lo de EMILIO LOZOYA es lo que desde el principio se dijo que era. Se administra, se da en dosis pequeñas y regulares. Y cuando fue estrictamente necesario. Se apeló a las cartas fuertes, las “estelares”: el expresidente Peña Nieto y su brazo derecho en el poder, LUIS VIDEGARAY.

Y bien se sabe que a los mexicanos no les interesa tanto que se haga justicia como regodearse en el morbo del espectáculo en sí mismo.

Al final de cuentas, en México todos somos culpables porque nos gana la frivolidad y el maldito morbo.

La jugada, desde el punto de vista de un juego de azar, resulta magnifica. Casi maestra.

No solo por las cartas fuertes, EPN y LV, sino por ese rosario de cartas de medio pelo para eliminar candidatos de la oposición en los Estados donde habrá elecciones.

Bien se sabe que varios exdiputados y exsenadores, son favoritos en sus entidades. Involucrarlos en el affaire es condenarlos a la derrota por anticipado para lo del 2021. Si en el curso de un supuesto proceso judicial se demuestra que son inocentes, bueno, no importa para la Cuarta Transformación, pues el daño ya estaría hecho.

En fin. Así veo yo las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO, con el corazón en la mano: ayer conversé, ampliamente con el empresario gastronómico y acuícola JUAN RURICO LÓPEZ QUINTERO, amigo mío, entrañable por la fuerza del tiempo y el afecto a pesar de los pesares…

Hablamos de muchas cosas, de nuestros amigos comunes, de las personas que en el camino se quedaron, de la vida, de la muerte, y nos faltó llegar a un punto crucial en la existencia de los seres humanos: qué nos hubiera gustado hacer y ser, y, bueno, en algún momento coincidimos en que, un día de estos, cuando la pandemia lo permita, nos vamos a ir a tomarnos un café en algún lugar que se nos pegue la gana…

Estamos nostálgicos, pues… Más tarde, me llamó un viejo amigo desde una lejana ciudad de Estados Unidos…

Es mi amigo y nos decimos compadres. De hecho, íbamos a serlos hará unos treinta años pero él tuvo que irse al vecino país con su esposa y el compadrazgo real no se hizo…

Pero nos decimos compadres…

Mi amigo anda en los 90 años y esto lo ha hecho ser una persona muy sensible…

Al final de la conversación, percibí su llanto e imaginé sus lágrimas…

Entendí lo que le pasaba, lo que pensaba: tal vez pudo ser la última vez que nos comunicábamos…

Aunque pudiera ser que no sea así…

Me dolieron sus lágrimas, de veras, y no me apena decirlo, porque el llanto es la manifestación más noble en el ser humano…

Ya ve, pues, caro amigo, a lo que nos lleva la pandemia…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ¿cómo anda la política en Guaymas?...

La verdad sea dicha, lo único cierto es que SARA VALLE DESSENS, la alcaldesa, quiere reelegirse…

No sé si tenga sus motivos para buscar esa reelección, si posee méritos visibles como presidenta municipal o se trata simplemente de un capricho de mujer…

Como sea, Sara se quiere reelegir…

También creo que el exalcalde OTTO CLAUSEN IBERRI, buscará la candidatura del PRI para intentar volver a la Presidencia Municipal…

En este punto, algunos guaymenses me han dicho que Otto no debería arriesgarse, quien sabe por qué…

Se menciona también a un empresario y hasta a una exalcaldesa interina y exdirigente del PRI local, como una buena carta para la municipal porteña…

Este tema aguanta un buen rato, así que mañana continuaremos…

MIENTRAS TANTO, HACE UNOS DÍAS que anduvo por su terruño, Cajeme, el padre RENÉ ESQUER VERDUGO, oriundo del viejo sector de Plano Oriente, en Ciudad Obregón…

René esta a cargo de la Parroquia de San Isidro Labrador, en Granados, sierra alta de Sonora…

¡Larga vida para él!...

Y POR ÚLTIMO, ESTE asunto que puede salirse de control: Los yaquis de Loma de Guamúchil, están desfasados, no creen en nada ni en nadie, ni tampoco en el presidente de la República…

AMLO vino, habló y se fue y dejó la víbora chillando…

¿Y ahora?...

Es todo.

Le abrazo.

