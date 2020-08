Don Enrique Bours… ¿Renunció Contreras? No

Esta semana partió al encuentro con el Padre, don Enrique Bours Almada, uno de los pilares de una empresa y familia que han puesto a Cajeme, en el escenario nacional y allende las fronteras, sin lugar a dudas un ejemplo de que con esfuerzo, trabajo, perseverancia de lo que hizo junto con sus hermanos, ahí queda como legado para la familia y comunidad a las que tanto quiso. La semblanza de lo que fue la vida de don Enrique ahí está, varios artículos y reportajes sobre su trayectoria y visión de un negocio que empezó en el patio de la casa, cuando se trajeron unas aves de California, junto con don Javier, su hermano que gracias a Dios lo tenemos aquí, el negocio fue creciendo y ya con sus otros hermanos, don Juan y don Alfonso, que ya se adelantaron en el camino, formaron lo que hoy es Bachoco, la empresa sonorense más importante, no hay mesa de la entidad o del país que no consuma un producto de esta empresa. Bajo la dirección de don Enrique, Bachoco creció y a su retiro, asumió a la presidencia Javier Bours Castelo y bajo su batuta la empresa se ha consolidado más, creciendo generando valor agregado, empleo. Yo quiero recordar a don Enrique, con una anécdota, él fue un convencido de la lucha del “No al Novillo”, líder moral del movimiento y a las marchas que pudo fue. Bueno, pues resulta que empresarios de Hermosillo, seguramente por cabildeo e instrucción del entonces gobernador Guillermo Padrés, le solicitaron cita a don Enrique, para ver o negociar lo del Acueducto y trasvase de agua. Muy amable don Enrique, dispuso hasta mandar un avión por ellos y así fue, vinieron Enrique Tapia, Raymundo García de León, Pepe Díaz, Pepe Coppel, Delfín Ruibal; por Obregón, junto a él Pablo Bórquez, Baltazar Peral, Miguel Olea, Payo Ramos y Homero Melis. Los saludos e inmediatamente don Enrique les dijo, les señaló que no quería que al quitarnos el agua, Hermosillo se convirtiera en Guadalajara y Obregón, en Ciudad Guzmán, que primero agotaran opciones de sus propias cuencas y arreglaran el problema de tubería obsoleta, antes de afectar al Valle del Yaqui. No les gustó a los empresarios la postura de don Enrique y una reunión que se suponía sería de 3 horas, no duró ni 30 minutos y de vuelta al aeropuerto para trasladarlos a Hermosillo. ¿Qué creían? ¿Iban a convencer a don Enrique, a un hombre de convicciones? ¿A un hombre que sabía del valor de la actividad agropecuaria en su tierra? Filántropo, quiso mucho a Cócorit, hizo mucho por esa comunidad, lo mismo que han hecho su familia, ahí está la labor de Beatriz Marina, muchos años de trabajo de altruismo, a favor de la gente y así seguirán, el ejemplo arrastra la familia Bours, siempre verá por el municipio y comunidad.

¿RENUNCIÓ?

Esta semana no renunció, le pidieron la “bola” a Pedro Contreras, hoy exdirector del Isssteson, quien buscará la candidatura del PRI a la gubernatura, cuando están dadas las condiciones para que sea Ernesto Gándara, el abanderado de un partido que sin él, cuando mucho tendrá 10% de votación y creo que con Contreras, se irían al 5 o 3%, es la realidad. El PRI necesita a Ernesto, no Ernesto al PRI, entonces si ya estaban alineadas las cosas, incluso hay una relación fluida con la gobernadora Claudia Pavlovich…. ¿Qué pasó? Al margen de que Contreras, está en todo su derecho, al igual para cualquier otro militante. Se le conminó a que no le entrara a esa aventura, primero en la Secretaría de Gobierno con Miguel Pompa y después con la jefa de Oficina del Poder Ejecutivo, Natalia Rivera y no entendió razón, entonces de la oficina más refrigerada de Palacio, salió la orden… su renuncia. ¿Por qué Contreras siguió adelante? Pues la instrucción salió, nada más y nada menos del Vado del Río y la Ciudad de México, el operador de esto con nombre y apellido Luis Fernando Heras Portillo, así que saquen conclusiones quienes están detrás de esto, para mí y muchos, una locura que no tiene lógica a la cual creo Ernesto Gándara, no se va a prestar. No veo a Ernesto en reuniones, debates, foros etc… junto a Contreras, dándole juego, es más creo que ni para echarse un café, así que Pedro, a quien le reconozco su trabajo y perfil financiero a buscarle por su lado, pero veo muy difícil su futuro, no tiene el perfil político para contender por la candidatura al Gobierno. Tendrá que recorrer 72 municipios, tiene que armar una logística, necesitara recursos y sobre todo militantes de cada municipio que se la quieran jugar con un proyecto que no tiene futuro, pero pues ahí se verá, por la gente que lo acompañará, veremos y como le va en cada municipio pero alcanzar al ‘Borrego’ es prácticamente imposible. Es más, aun si fuera grilla palaciega, Ernesto no se prestaría al juego, así pues, no entiendo qué jugada se traen los ‘compadres’ con esto y para pronto, ante este movimiento, vino la respuesta, un video que posteó Ernesto, donde en pocas palabra manda mensaje, está listo para lo que se venga y ojo, si la relación es fluida con la primera priísta de la entidad, también lo es con el virtual candidato de MC, Ricardo Bours, vienen tiempos definitorios muy interesantes.

¿REDIRECCIONAR GASODUCTO?

Redireccionar gasoducto por territorio yaqui, 90 kilómetros, que ya están construidos, solo roto un tramo donde unos yaquis de la Loma de Bácum, rompieron con una retroexcavadora, costará millones de dólares adicionales, ya sea que lo hagan por los cerros o pegado al mar, pero en la lógica del presidente que no le entiende a la economía, eso les dijo a los yaquis en la visita que les hizo y que se haría con cargo a la CFE, tal como lo hizo con el Aeropuerto, miles de millones de impuestos que pagan los contribuyentes. Y todo esto por una minoría de yaquis, que se opusieron a una consulta, metieron un amparo y la juez Rosa María Alcántar, se los negó por no haber aceptado consulta. Aun así, Ienova entregó decenas de millones de pesos a los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, por derecho de servidumbre, así se llama el pago por pasar el tubo por el territorio, mismos que han de haber tirado en unas semanas. ¿O hay cambios en los pueblos? ¿Invirtieron? ¿Cómo está Vícam? Igual y seguirán igual. Se les dio más de 20 veces el valor de la tierra, que seguirá siendo de ellos, y ni así, pues no se entiende, por un lado intereses políticos siniestros detrás de esto y por otro lado, lo de siempre, los yaquis peleados con el “pico, pala, arado” rentan las tierras, se les acaba el dinero y vámonos para la carretera a extorsionar a sectores y ciudadanos.

BLOQUEO

Ya son varias semanas que miembros de la Tribu tienen tomada la carretera entre 4 y 5 ‘casetas’ obligando a pagos de 50 a 100 pesos, violando el derecho constitucional del libre tránsito y al que no pague, le rodean el automóvil, amagos y amenazas de palos aunque vengan familias. Circuló un video, se hizo viral de cómo maltrataron a un chofer de tráiler porque no se paró y todavía, al día siguiente, convocaron a rueda de prensa para justificar lo que hicieron, porque el chofer no obedeció. No tenía por qué hacerlo, ni cualquier otro transportista o ciudadano en automóvil, nada justifica lo que están haciendo y entre más se tarde la autoridad federal en arreglar esto, peor se pondrán las cosas. Son millones de pesos en pérdidas a lo que se suma el bloqueo de vías del tren y para acabarla de amolar, las tardanzas en el retén militar de Querobabi, o sea esto es un desastre, es de imaginar la frustración, la impotencia de empresarios y productores exportadores. ¿Pero qué tal? ¿Cuánto les está entrando a diario a los yaquis la ‘boteada’ obligatoria? Un botín de miles de pesos que se reparten a diario cada noche y ojo, ya les gustó, la costumbre se hace norma y su ley. Es increíble que la autoridad sea permisiva a esto que está afectando a sectores productivos y a la ciudadanía, más en estos tiempos aciagos que vivimos por el COVID, pero el presidente tiene otra visión, otros datos, primero los pobres aunque asalten, roben, increíble e inadmisible lo que estamos viendo y viviendo en este sexenio.

DURAZO

Con evidentes tintes de rentabilidad política el presidente dio instrucción al secretario de Seguridad Alfonso Durazo, que viniera con los yaquis a arreglar sus problemas, como si fuera su menester. ¿Y la seguridad? Pero las cosas andan mal en el sur y al perfilado candidato de Morena a la candidatura al Gobierno, hay que darle juego y que gracias a sus oficios, se arreglarán los problemas con los yaquis, que no es otra cosa más que darles dinero, es lo que quieren. Esta semana se supone estaría Durazo, con los yaquis, esperemos esta semana por venir atienda el problema o que alguien haga algo, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, es un “florero”, como hacen falta aquellos secretarios de Gobernación de mano dura.

LEY OLIMPIA… LAS FEMINISTAS

Otra vez como en acciones anteriores, feministas importadas de otras entidades a quienes se les paga por venir, viáticos, todo. ¿De dónde sale el dinero? Hicieron desastre y medio en el Congreso, el viernes, día en que se votaría la Ley Olimpia, para proteger a la mujer de la violencia digital y se tuvo que quedar en primera lectura. No voy ahondar en el tema en sí, reitero lo dicho pasada columna, a la mujer ni con el pétalo de una rosa se le debe tocar, pegar; el problema son los métodos, las formas, las actitudes radicales que toman. Es obvio que hay una “mano que mece la cuna”, esa es la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, la sonorense Wendy Briseño, que a chaleco, a fuerzas en todos los congresos locales quiere imponer su agenda personal. Creo la Ley Olimpia se va a votar y a favor en una siguiente sesión. De hecho Olimpia Coral y otras mujeres se reunieron con la gobernadora Claudia Pavlovich, solo hay que dejar que los legisladores y ejecutivo trabajen, lleguen a acuerdos, se tienen que hacer a un lado a un segmento de feministas radicales que en nada coadyuvan. Un verdadero ridículo el que hizo una abogada, Frida, que vino de fuera de la entidad, ahí están los videos gritando como loca ¡me están pegando!... y nadie la tocó, ni Maricruz Olivier, Amparo Rivelles o Carmen Montejo, hubieran actuado mejor que ella, eso sí arengando a las mujeres que estaban afuera, menos mal que el Congreso instaló cortinas de acero hace una semanas, que si no, lo destruyen todo. En fin, una verdadera lástima lo que se vio en el Congreso el viernes, esperemos haya madurez para la próxima sesión y que no es necesario que asistan feministas radicales ni que manipulen a mujeres sonorenses, sobre todo a las jóvenes para que hagan desmanes, sin conocer a fondo el sentido de la Ley a votar.

30… MENOS

Vaya problema que se agudizará en materia de seguridad para Guaymas, entre policías muertos, otros que se dieron de baja, otros que huyeron, ahora 30 no pasaron examen de Control de Confianza de nuevo… y van para afuera con todo que sigan ruta de lucha jurídica con abogados. Esto da una idea del tamaño de “delincuencia uniformada” que hay en las policías locales y que urge que el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, canalice recursos para liquidar a los policías coludidos con el crimen organizado, no hay de otra. Ahora la pregunta ¿quién de la Academia de Policía querrá irse a Guaymas? ¿Cómo van a suplir ese déficit? El Puerto, la ciudadanía, con esto está prácticamente en estado de indefensión. Deberán llegar más elementos de la Guardia Nacional, Semar, Sedena o el crimen toma de plano control total de la plaza, así las cosas, más una alcaldesa Sara Valle, que no da una y Santiago, el cuñado operando desde la capital, más el deslinde y cepillada que les dio Ana Guevara y en el paquete al parecer va también el diputado Rodolfo Lizárraga.

JUICIO ALCALDESA… AVANZA

La quien también perdió el viernes en el Congreso fue la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, quien pretendía parar el proceso de juicio político que hay en su contra, a pesar de tanto documento probatorio y el apoyo de Morena. ¿Y el no robar? En que quedó pues el postulado de AMLO, pero viene proceso electoral. La alcaldesa metió un recurso de recusación para que no interviniera uno de los diputados de la Comisión, Eduardo Urbina, porque dio por buenos los documentos probatorios y ella lo quiso reconvenir y que quedara fuera, lo que no logró, no se puede, por ley reconvenir a un legislador de sus opiniones. Así que el proceso sigue, buena señal y ahí vendrá el de Cajeme, ya lo está procesando el equipo jurídico diputado, Gildardo Real, a lo que se sumará la solicitud de expedientes que hay en la FAS, ya le tocará su turno al alcalde Sergio Pablo Mariscal.

DESPLANTE

Ignoro si violó normas para naves de ala giratoria, al parecer sí, pero que desplante del empresario Samuel Fraijo, uno de los constructores del Acueducto Independencia de bajar en su helicóptero al Club de Golf de Ciudad Obregón, para jugar, que sencillez de personaje y lo que dejan los contratos gubernamentales.