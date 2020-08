Una vacuna como “anillo al dedo” para AMLO

EL PRESIDENTE López Obrador no se había lamentado tanto por los efectos de la pandemia y el dolor de la muerte, hasta que el número rebasó las 50 mil víctimas de COVID-19. Hasta determinó guardarles un toque de silencio diariamente, a las 12 del mediodía.

Antes de esto repetía que “la pandemia ya se había domado”, amén de la poca importancia que le otorgó a la enfermedad desde que llegó al país el pasado mes de febrero. “El pueblo de México, es fuerte. No nos pegará mucho. Con unas estampitas que el pueblo me regaló, aguantamos. ¡Salgan, Abrácense! No mentir, no robar, no traicionar, ayudará a vencer el coronavirus”, fueron algunas de las ahora célebres expresiones presidenciales.

Pero cuatro meses después del establecimiento de la contingencia sanitaria, los mexicanos contagiados han rebasado los 520 mil y los fallecimientos ya suman más de 56 mil.

A partir de ello, el presidente se ha dolido como nunca antes. “Una pandemia que ha causado tanto dolor”. Ahora sí, pero a la par tiene la certeza de que habrá una vacuna de la que dispondrá el Gobierno de la República gracias a los millones y la voluntad de Carlos Slim en sociedad con la Universidad de Oxford y los Laboratorios Astra-Zéneca.

Pero la mejor noticia es el tiempo en que dispondrá de esa magia salvadora: En marzo, es decir, en plena campaña política rumbo a los comicios donde AMLO quiere consolidar su supremacía para terminar de imponer su estado totalitario.

Porque si partimos de la certeza de que por encima de temas que verdaderamente interesan a la gente, como la salud, la economía y la inseguridad, están los planes del proyecto político de López Obrador, ya ha iniciado su campaña manipuladora de la opinión pública.

Ayer domingo, desde Palacio Nacional, envió un mensaje sobre ese tema, subrayando que la vacuna para dominar al COVID-19 costaría unos cuatro dólares (aproximadamente 85 pesos mexicanos), pero – dijo- “como no tiene fines de lucro, la vacuna no le costará al pueblo de México; el Gobierno se encargará de aplicarla a todos, de forma gratuita”.

Si. No hay fines de lucro, como también lo aseguró en el caso de los convenios con las televisoras para difundir los programas educativos en el arranque del ciclo escolar 2020-2021.

El hecho, es que las televisoras, con el plan educativo emergente y Carlos Slim, con las vacunas, recibirán del Gobierno Mexicano el pago “sin lucro” por sus servicios a la Nación. Pero más allá todavía, AMLO tiene ahora el rostro amable para ganarse los votos de la gente en las próximas elecciones. Por un lado tiene el espectáculo que incluye las exhibiciones de los corruptos del pasado y, por otro, la vacuna gratuita contra el coronavirus, “gracias a su generosidad”.

AYER SE difundió un comunicado en el que se informa de una petición especial de la gobernadora Claudia Pavlovich al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que considere la posibilidad de hacer descuentos especiales en el recibo por consumo de energía eléctrica a los sonorenses, quienes –como siempre- sufren por las altas tarifas en el verano y, sobre todo, en esta época en que el permanecer en casa ha abultado dichos cobros de una manera exagerada… Ojalá y tengo éxito la petición de la gobernadora y los beneficios se observen en los recibos de septiembre y octubre, porque la mano pesada de la CFE ya la ha hecho sentir durante los meses de junio, julio y este agosto, que es el mes más pesado de todos en ese rubro… Sí, es una solicitud tardía, quizá, pero que pudiera ayudar en el cobro del mes más pesado de todos.

EL PRI EN Sonora operó la campaña política del 2018 desde la Secretaría de Gobierno… A estas alturas ese ya no es ningún secreto para nadie… Luego entonces, pudiendo hacer lo mismo el 2021, ¿qué razón tendría que Miguel Ernesto Pompa Corella saliera de palacio para irse a despachar a la oficina más importante ubicada a un costado del parque infantil en Hermosillo?... ¿Y qué sucedería entonces con Ernesto “Pato” de Lucas? ¿Se abriría buscando la revancha por la alcaldía “naranjera” y otra vez teniendo como rival a Célida López?... Quizá una poderosa razón para ese movimiento, sería el garantizar la foto del “Potrillo” en el Salón Presidentes del CDE del PRI y trasladar a Jorge Durán como nuevo secretario de Gobierno y así cerrar el sexenio con un consolidado grupo “compacto” alrededor de la gobernadora… Podría ser.

POR CIERTO, esta semana podría “abrirse” Pedro Ángel Contreras y decirnos si buscará enfrentarse a Ernesto Gándara por la candidatura del PRI al Gobierno del Estado y callar esas versiones que han empezado a circular en el sentido de que en realidad fue despedido de su cargo como titular del Isssteson, para designar como relevo a un personaje (Martín Nava) muy cercano al círculo de mayor confianza… Ya veremos… Y diremos.