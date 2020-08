Claudia Pavlovich en defensa de sus ciudadanos frente a una CFE insensible y ciega ante la realidad

AYER ME OCURRIERON DOS COSAS muy interesantes y dignas de escribirse a casa. Primero fue un WhatsApp que me envió la regidora de Navojoa, REMEDIOS PULIDO, en el que me exhorta a que “escuche” la experiencia de ALFREDO CLARK CÁRDENAS, “un joven ingeniero navojoense especializado en Comercio Electrónico Global, experimentado en su viaje a China”.

En un breve texto, la también dirigente del PRI en Navojoa, me aporta algunos datos pero no encontré un audio que me refrendara esta experiencia en Asia.

De cualquier forma, es indiscutible que la presidenta —no me gusta escribir “presidente”— del Colegio de Contadores de la región, está muy interesada en las cosas positivas de nuestro tiempo, y asumo que su trabajo tiene qué ver con este tema tan aleccionador, pero también incomprendido.

Después sería ALI CAMACHO quien se comunicaría conmigo. Fue un gesto de cortesía de su parte y porque entre ambos hay cosas en común.

Por ejemplo, que es amigo de mi amigo hermosillense JUAN PEDRO ROBLES. Y que es hijo de un abogado al que conocí hace más de 30 años en Ciudad Obregón: NARCISO (Chicho) CAMACHO.

Pero también porque es nieto de don LEOPOLDO (Polo) CAMACHO, a quien conocí en la última etapa de su vida.

De cierto, don Polo Camacho fue una leyenda en la región del Mayo.

Por otra parte, yo vengo siguiendo las actividades sociales de este activista navojoense. Ahora mismo como bien se sabe en todo el Mayo, Ali Camacho anda trabajando en tareas muy humanitarias en forma absolutamente incondicional, desinteresada: tiene una pequeña cisterna que por las noches pone a llenar y por la mañana la engancha a su carro para dirigirse a las comunidades que no tienen agua.

Por las fotografías que me envió, me doy cuenta que Ali ha confeccionado una estrategia muy útil para distribuir el agua sin tenerlo que hacer casa por casa: en cada comunidad, hay un depósito que él llena para que se ahí se abastezcan los vecinos más cercanos.

Es totalmente inaceptable que las autoridades municipales no hayan hecho su mejor esfuerzo para llevar agua a esos poblados abandonados a la mano de Dios.

Agosto nos ha pegado durísimo con temperaturas de 43 grados centígrados. Y la gente sin agua.

¿Cómo no voltear a ver a este navojoense que con que su “pipita” (como él le llama), recorre la zona rural llevando el líquido vital a los caseríos más vulnerables?

“Y no me cuesta más que la gasolina”, dice, sonriente, Ali Camacho.

Como sea, a mí me dio gusto recibir la llamada de Ali, amigo de mis amigos, hijo y nieto de dos hombres muy conocidos en la región a quienes conocí hace más de tres décadas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

OIGA, LECTOR, ¿ME PERMITIRÍA USTED que le comparta un breve texto que el entonces presidente JOSÉ LÓPEZ PORTILLO escribió en su diario de alcoba la noche del 17 de julio de 1979?...

Aquí va: “Desayunó conmigo Luis Echeverría. Se vino a despedir. Se va a Camberra. Tal como me lo solicitó. Yo creo que va por pocos meses. Me preguntó que cuando se podría regresar y le dijo que cuando quisiera. Contra lo que me había dicho, me expresó que ya se iba a defender de los ataques que le hacían. Algún íntimo le ha de haber picado la cresta; ¡La de polémicas sabrosas que se van a armar! Él llevará la peor parte porque ni por su condición ni por su estilo, podrá mantener agresividad. En fin, allá él”. Se me antoja que han pasado siglos de aquel sexenio que interpreté en plena juventud madura aunque reconozco que ignoraba que en realidad estaba viviendo una época en la que el país cambiaría su curso quizá para siempre. Era la época del populismo discursivo, el de las improvisaciones del anterior sexenio que impidió que los mexicanos detectaran que el Gobierno de JLP, si bien distinto en estilo y en discurso al de LEA, no era más que la continuación de un mismo patrón con un rostro distinto. El expresidente que había impuesto como candidato, primero, y luego como presidente a su amigo de la adolescencia, desayunaba con su sucesor para preguntarle cuando podría regresar del exilio dorado. Después de los regímenes de los autollamados presidentes de la Revolución, ¿cómo serían las cosas en la relación de MIGUEL DE LA MADRID con CARLOS SALINAS, en la de este con ERNESTO ZEDILLO y en la de Zedillo con Fox y, así sucesivamente?...

Lo que yo ya no veo, es ese halo de magia que había en el poder presidencial en la era del milagro mexicano. Ya no existían los giros encubiertos de ADOLFO RUIZ CORTINES, la picardía de MIGUEL ALEMÁN, el carisma de ADOLFO LÓPEZ MATEOS, la astucia de CALLES, la solemnidad de LÁZARO CÁRDENAS y la caballerosidad de ÁVILA CAMACHO. Tengo, para mí, que con lo que los mexicanos han visto y escuchado en las mañaneras, simplemente se acabó el mágico misterio de lo desconocido. Nada que descubrir… MIENTRAS TANTO, SE HA VUELTO un revoltijo la política en año de vísperas de uno de los episodios electorales que muchos califican como de lo más complicado…

Y esto, muy a pesar de que las encuestas siguen manteniendo a Morena como el partido a vencer en el 2021…

Según veo yo las cosas, en estos momentos, está en chino. El PAN sigue sin dar color y habría que enfatizar que su posicionamiento podría ser más sólido con un candidato externo pues en sus filas la caballada está muy magra…

¿Por qué no se ha resuelto lo de la integración al PAN del guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ?..

Sería un buen candidato, competitivo, con una buena hoja de trabajo político y con saldos políticos ganadores…

El tiempo pasa…

El tiempo pasa…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, déjeme decirle que no me sorprendió la noticia. De hecho, se ajusta al estilo y a la tradición en las características de una mujer “echada para adelante” cuya trayectoria política jamás se ha intimidado ante los retos, por complicados que se le presenten…

CLAUDIA PAVLOVICH ha tomado una de las decisiones más importantes en estos tiempos de pandemia, para las clases medias y medias bajas de Sonora, cuando la insensible Comisión Federal de Electricidad —con empleados que reflejan la personalidad soberbia del director general MANUEL BARTLETT– subió los precios de las tarifas justamente cuando millones de mexicanos lo han perdido todo…

Claudia, la gobernadora, ya lo dijo: gestionará ante el Gobierno Federal que se tome en cuenta las condiciones climatológicas en que viven las familias de Sonora, y en esta noticia miles de sonorenses cifran sus expectativas…

Es curioso: veo a Claudia Pavlovich, la gobernadora del estado y la memoria me trae imágenes de hace años cuando ella abanderaba la lucha por el libre tránsito en Sonora y también fue una tenaz luchadora para que el Gobierno considerara a Sonora por ser zona caliente… Su trayectoria ha sido así, aguerrida siempre en las mejores causas…

¿Logrará este objetivo en esta nueva lucha?...

El tiempo lo dirá…

¡Y AGÁRRATE GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Hay barruntos de tormenta por rumbos del bello Puerto de Guaymas…

Se oyen rumores que inquietan a los ciudadanos…

Algo muy preocupante está ocurriendo en esa región y hasta ahora nadie ha podido explicarme de donde provienen los rumores que de tan descabellados se antojan increíbles…

En todo caso, ya se verá…

¿Y la alcaldesa?....

Está rebasada, y creo que el desafío le queda grande…

SARA VALLE DESSENS no supo donde se estaba metiendo cuando se aventuró a competir con la alcaldía… de acuerdo: ganó…

¿Y?...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com