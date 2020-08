“Una computadora para cada maestro”, ¡qué atraso!

En conversación con integrantes del grupo Compacto de Columnistas Políticos, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, exigió del Gobierno Estatal, proporcione herramientas tecnológicas a las maestras y maestros para que –no solo- tengan acceso a las nuevas tecnologías, sino que garanticen el uso de un instrumento para hacer más eficaz su labor en este escenario inédito de un ciclo escolar a través de la televisión abierta.

Ante esto habría que recordar que a fines del sexenio del presidente Felipe Calderón e inicios de su sucesor, Enrique Peña Nieto, se había puesto en marcha un programa para dotar de computadoras pre-programadas acordes a las materias escolares a los alumnos en toda la República. En Sonora existen registros del arribo de dicho equipo.

Pero más atrás. En el año 2000, una consigna de las campañas políticas por la Presidencia de la República, entonces, registraba la necesidad de alcanzar la meta de entregar una computadora a cada alumno del sistema escolarizado. De eso hace exactamente 20 años.

Desde luego, al paso de tantos años, en países como China y Japón, ese objetivo ha sido superado con imaginación y creatividad de programas que hoy lideran y compiten con los mejores del mundo.

En México, la entrega de computadores se suspendió. Y seguramente se suspendió porque –como el líder magisterial Cepeda Salas lo advirtió, ayer- “en cada sexenio hay una reforma en la educación”, lo que implica que lo dispuesto en un tiempo sobre planes educativos, muere con los sucesores en la Presidencia.

-Quizá ese es uno de los principales motivos del estrepitoso fracaso educativo en México-, pensé.

Es una verdadera tristeza que ni siquiera las y los maestros del país cuentan con una computadora. Ni qué decir de alumnas y alumnos. Es un verdadero atraso nacional y las consecuencias están a la vuelta de la esquina.

Se le cuestionó a Cepeda salas por el revés del Gobierno del presidente López Obrador a una reforma educativa implementada en el sexenio del presidente Peña Nieto, que –para muchos- fue positiva. Y comentó:

“En lo que se refiere a la parte de la evaluación magisterial de esa reforma, al final resultó punitiva, lesiva y perjudicial. Miles de maestros decidieron jubilarse”.

Enseguida destacó que la relación del SNTE con la Presidencia de la República, goza ahora de los mejores términos, entre otras cosas, porque se ha respetado la posición de las maestras y maestros en sus lugares a pesar de la pandemia y no ha habido despidos como sí los ha habido en otros países.

Después de estas expresiones, es lógico pensar que Cepeda Salas y el SNTE, en estos momentos la juegan políticamente al lado del presidente, sin mayores complicaciones.

Subrayó que “la mejor educación y los mejores maestros están en las escuelas públicas y no en las privadas”, lo que también es muy cuestionable.

Eso sí, hizo un llamado a pensar que por el escenario inédito que se vivirá con la educación abierta a través de la televisión, “la escuela no solo es el edificio”.

El mensaje del SNTE es: “Quédate en casa, sí, pero quédate en clase”.

No está mal. Es un buen deseo.

Pedro Ángel Contreras sí renunció a la dirección general del Isssteson para buscar competirle a Ernesto Gándara la candidatura del PRI al Gobierno del Estado… “No es una broma, no es una ocurrencia. La decisión la tomé de forma personal y la gobernadora me aceptó la renuncia, en congruencia con aquella declaración que estableció en una entrevista para De Primera Mano (con Ruiz Quirrín) en la que dejó asentado que si un integrante de su gabinete quisiera buscar una candidatura, mejor que presente su renuncie y la busque. Y eso fue lo que hice. Tuve el honor de trabajar con cuatro grandes personajes sonorenses: Luis Donaldo Colosio, Manlio Fabio Beltrones, Eduardo Bours y Claudia Pavlovich y mi trayectoria me avala… No voy a participar para hacer difícil el camino a alguien… Competiré por la candidatura pero sin buscar dividir al partido y tengo varias coincidencias con Ernesto Gándara… Me dedicaré en las próximas semanas a visitar familiares, amigos y a diseñar propuestas que solucionen problemas de los sonorenses”… Palabras más, palabras menos, ese es el posicionamiento de Pedro Ángel Contreras… Lo que a estas alturas será muy difícil no pensarlo, es que se está convirtiendo en el aspirante oficial. Ni el Gobierno Federal, ni el Gobierno Estatal y mucho menos los gobiernos municipales de Guaymas y Cajeme, han logrado que los radicales yaquis que persisten en estrangular la carretera Federal número 15, desistan de su actitud… es una verdadera tristeza constatar que probadamente, en Sonora, hay un grupo que impone su ley, por encima de las leyes y de las autoridades… y eso trae sus consecuencias… desorden, inseguridad, golpes terribles a la economía y desprestigio.