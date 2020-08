AMLO toma control de medicinas… Nueva Torre del padrecismo

La decisión del presidente de a través de la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario de su partido Morena, de controlar la industria farmacéutica nacional y la distribución a través del Estado, manda otra señal grave de que aparte de ir por los instituciones, invade nuevamente esferas de la Iniciativa Privada, lo que va a generar más incertidumbre, menos inversión y más desempleo. ¿Qué pasó? Que al igual que el nuevo Aeropuerto en Texcoco, que canceló y está vendiendo como chatarra, por corrupción, que podía haber corregido, hizo ahora lo mismo con la industria farmacéutica y con lo que acaban de aprobar, toman el control y crean una empresa en manos del Estado, para distribuir las medicinas en el país, y ya sabemos que donde mete las manos el Gobierno para hacerle al empresario, terminan mal las cosas, es mal administrador. Habrá mucha discrecionalidad y corrupción. Eso fue lo que aprobaron, nada de licitaciones armaron un convenio con la OMS y ONU, se importarán las medicinas y el Gobierno las distribuirá, esto tendrá consecuencias, aparte de la corrupción que generará la discrecionalidad en las compras, serán directas. Seguramente en los próximos meses, laboratorios cerrarán sus puertas, distribuidores de medicinas y miles de empleados… a la calle, sin trabajo, por ende menos contribuciones al SAT y el desempleo a la alza. Los datos señalan más de 10 millones de nuevos pobres y pues ya sabemos por lo que están pasando las Pymes, e informales. Obvio la chairiza, los adeptos al presidente, esto lo ven como un logro, un ataque a la corrupción y saldrá peor, al igual que haberle entregado a los militares las aduanas, el Aeropuerto de Santa Lucía. Yo me pregunto ¿qué sigue? Sobre que se irá el presidente en los próximos días, semanas. ¿Contra qué sector de la IP? ¿Qué va a pasar si el año que entra se vuelve a quedar con el control de la Cámara de Diputados?, esto debe ser motivo de reflexión para la ciudadanía, partidos y candidatos para la elección del 2021. Por cierto el bloque opositor para que no se aprobara esto lo rompieron dos diputados del ¡PRI! Dulce María Sauri y Rubén Moreira ¿Hay o no Primor? ¿Tienen bien agarrado a ‘Alito’ Moreno dirigente del PRI? ¿Sí o no? saquen conclusiones.

Pues con la novedad que ya está aprobado y listo un nuevo proyecto inmobiliario en Hermosillo, una nueva Torre que estará por la Justo Sierra en la colonia Pitic, donde estaba una propiedad de los Dagnino, un “bunker” que fue cateado a principios de esta administración y fue demolido. Bueno pues ahí estará el proyecto, está metido Neblina y otras joyas del padrecismo, empresarios ligados al sexenio pasado, quienes se supone no disfrutarían lo que sustrajeron, pero pues aquí está otro ejemplo que no, esa construcción se hará con recursos mal habidos. El proyecto se denomina Monumentha, Concrete Luxury, o sea nada sencillo, será de lujo, total lana hay, y hay que “lavarla”, esto es una nueva afrenta contra ciudadanos, la justicia, la impunidad que tanto daño ha hecho, y que han fallado las instituciones de hacer justicia. Todos los del sexenio pasado los principales denunciados, en plena libertad, gozando de la vida, dueños de casi toda la “Puerta Oeste” el proyecto sexenal, aparte del acueducto ¿justicia? ¿Castigo? ¿Para cuándo?, y en el Congreso, FAS, FGR, acumulándose expedientes, amparos por todos lados y ya que vengan las campañas, las negociaciones tipo Lozoya, y aquí no pasó nada, pero ahí les dejo otro negocio que harán los del sexenio pasado y que siga campeando la impunidad en el país y en Sonora.

Vaya con el escándalo de esta semana en relación a una extorsión y amenaza de que fue objeto el director de la Central Camionera, Omar Serna, en la que se inmiscuye a comunicadores y al suplente de un regidor, al parecer de Rosendo Arrayales. El detalle, y aquí es donde se pone interesante, es que Serna, señaló a varios comunicadores que le han estado exigiendo dinero, y que han amenazado a su familia, que lo han estado siguiendo, fotografiando y esto al parecer lo hizo saber en sus declaraciones ante el MP. ¿Qué opinión merece esto? Bueno, al margen de que es reprobable que se amague y amenace, extorsione a cualquier ciudadano, desde que agarró auge las redes sociales, ahora cualquiera crea una página en face, un portal, se pone un chaleco, cámara y ya se siente Brozo, Loret o López Dóriga y que para tal efecto pueda hacer este tipo de acciones sobre todo con políticos, funcionarios o exigir un convenio publicitario de proporciones fuera de lugar. El hecho está es que al parecer Serna, en colaboración con autoridades, armó un “cuatro” a los extorsionadores y los agarraron en flagrancia del delito cuando Omar, les iba entregar el dinero que le exigían y ya están detenidos, y pues el proceso ahí está, que saldrán a relucir nombres de otros comunicadores, eso ya es especular, veremos que dicen los agentes de la Fiscalía. Pero también que esto no sirva de distractor para otro asunto y tema que hay en la Central Camionera, la cual dirige Serna, por primera vez en todas las administraciones que le precedieron, esta y sigue en números “rojos” y eso es imposible por el flujo de transporte que tiene a diario y sus ingresos. Aducen inversiones, sí pero fueron hace meses y sigue la Central con números rojos, urge que regidores y el contralor Pepe Guerra, se echen un “clavado” a revisar ingresos y egresos de la Central Camionera, esto no puede seguir así.

Es increíble e inaudito ver casi a diario las cabezas de las portadas de las ediciones de TRIBUNA, en Guaymas y Navojoa, y otros medios, señalamientos de mal ejercicio de Gobierno, de supuestos actos indebidos de corrupción, que a las respectivas alcaldesas Sara Valle y Rosario Quintero, les vale, seguirán mientras alguna autoridad de justicia o el Congreso las frene. En el caso de Navojoa, es evidente el desfalco en el Organismo Operador, hasta diferentes medios, reportajes, investigaciones, denuncias hay y pues ahí va en el Congreso avanzando lo del juicio político contra la alcaldesa Rosario Quintero. En el caso de la alcaldesa Sara Valle, pues el reciente caso de entregar una obra de carpeteo de una calle a la empresa que cotizó más alto, lo que supone “moche” y esta semana por varios medios, salió a relucir la lujosa residencia que tiene en San Carlos, el síndico y que fue adquirida o construida en la actual administración, y hay documentos probatorios. Es evidente que hay corrupción, pero pues no hay autonomía en las contralorías, así no se puede, a esto súmele los problemas de inseguridad en todo el sur. Por cierto en cuanto a los alcaldes de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y de Nogales, Jesús Pujol, ambos abandonaron las sesiones, aunque Mariscal, unos minutos no aguanta la crítica y el problema del transporte de carga por la Sufragio y Jalisco, que no quiere resolver y los transportistas no se dejan. ¿Cómo que ambas rúas son federales y no del municipio? ¡Por favor! ya destraben ese asunto, el de los permisos, lleguen a acuerdos. Y en Nogales, la esposa o pareja del alcalde Jesús Pujol, no aguantó la crítica de un regidor, ella es la síndico y dijo “se va él o yo” y pues el regidor en todo su derecho de criticar y disentir, no lo hizo, ella optó por salirse y atrás de ella ¡el alcalde!, en solidaridad con su mujer ¡hagan el favor!

Pues sí ya confirmada la visita esta semana del presidente Andrés Manuel López Obrador, estará en la Presa Pilares, luego tendrá “mañanera” aquí en Ciudad Obregón, reunión de Seguridad, donde obvio le dará reflectores a su candidato Alfonso Durazo, que hablará en una ciudad y región en donde la política de ambos ha sido un total fracaso. A ver si en la reunión de medios le dan más importancia a los locales y no nacionales, espero que no traigan al “Lord Molécula” y a esos que hacen preguntas a modo, hay muchas preguntas y problemas que merecen la atención y respuesta del presidente, tanto a periodistas locales como a dirigentes empresariales, ganaderos y agrícolas. De aquí el presidente se trasladará a Vícam, a sostener reunión con los miembros de la Tribu Yaqui, quienes seguramente tienen “enmicadas” las peticiones que les han hecho a presidentes anteriores y los mismos resultados. La lista y demandas, las de siempre, seguramente será larga y todo se suscribe a una cosa… estirar la mano y que el presidente entregue apoyos millonarios, que se las hará justicia, a lo mejor si les dan, pero como siempre, lo malgastarán, seguirán con el “rentismo” de tierras y de vuelta a la carretera con “piola” y “cono” para seguir sacándole dinero a automovilistas, pero sobre todo a transportistas, quienes no se la acaban, para seguir malviviendo. Es increíble, tienen su Distrito de Riego, miles de hectáreas y la Tribu Yaqui sigue postrada en la pobreza, marginación, con sus raras excepciones, de miembros, sobre todo jóvenes, que quieren salir adelante, en fin, la historia se repetirá esta semana, a ver con que les sale AMLO, a sus demandas y cuántas horas lo tienen en la “ramada” con temperaturas por arriba de los 40 grados… ya sabrán.

La gobernadora Claudia Pavlovich, anunció y con justa razón a como está la pandemia del COVID, que no cede, que el regreso a clases no sería presencial, sino virtual, lo que también significa retos y problemas, pero no se puede poner en riesgo la salud de los niños, maestros, personal, familias, nomás imagínense salones llenos, camiones urbanos, un rebrote que por ningún motivo la señora gobernadora y el secretario de Salud, Enrique Clausen, que vivió el COVID, lo pueden permitir. El problema y reto, es la conectividad, las computadoras o laps que tengan las familias de los niños, la mayoría, sobre todo quienes estudian en escuelas públicas, no tienen y si llegan a tener, y son varios los hijos ¿cómo coordinar los horarios? ¿Cómo tener a niños de primaria en Zoom, por varias horas en clases desde casa? La capacidad de discernimiento no es la misma que la presencial con el maestro en el aula, más las distracciones propias de estar en el hogar. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, envió mensaje en video en redes sociales y en una mañanera del presidente, que dejarán de especular, porque se habla de inicio hasta el 1 de octubre y que mañana lunes se dará a conocer el calendario oficial. Veremos cómo viene, aunque dejó entrever que se hará el uso de tecnologías, clases virtuales pues, y las presenciales pues creo que se dará de acuerdo a como cada Estado se ponga en semáforo “verde” es de imaginar. Lo que sí ha generado polémica y controversia es que si colegios y universidades privadas deben cobrar la misma colegiatura, al tener clases virtuales, si escuelas están cerradas con menos costos, y que deben trasladar ese ahorro a los padres de familia, por aquello de que a todos ha afectado en sus ingresos esta pandemia. De acuerdo a datos de Asociación de Padres del norte, son más de 3 mil alumnos de educación básica de escuelas particulares que se han dado de baja, se entiende, no podrán los padres, tardarán en recuperarse. ¿Y los del sur? ¿Cómo estará Guaymas, Obregón y Navojoa? Cada escuela, su directiva, tomará decisiones, así como los padres de dejarlos, cambiarlos a una más económica, o de plano “semestre sabático” o escuelas “patito” que te dan certificado en unos meses. En lo personal cuestioné escuelas privadas ligadas a instituciones religiosas, su falta de empatía y caridad cristiana, lo que pregonan ¿cómo cobrar 9 mil pesos mensuales? Se salen, se pasan, si no hay clases presenciales, ni uso de instalaciones. Y ya ni decir de universidades, el “Tec” anda en 100 a 120 mil el semestre y por el estilo otras y peor si estudias fuera de casa, más gastos. ¿De dónde un padre va a pagar eso si le ha ido mal en esta pandemia? En fin, mañana lunes el secretario Moctezuma, dirá cómo viene la cosa para que los padres de familia y directivos de escuelas, al igual que la SEC, tomen decisiones, por lo pronto la gobernadora Pavlovich, dijo no a clases presenciales para proteger la salud de miles de niños, jóvenes y sus respectivas familias, los retos y problemas de lo de clases virtuales, pues ya se verá sobre la marcha, son las consecuencias de un virus que nos cambió la vida a toda la humanidad. Por cierto, México, ya en el nada honroso tercer lugar de muertes, más de 46 mil, un irresponsable funcionario LópezGatell, con un pésimo manejo y un presidente, también irresponsable que señaló, literal, no usará cubrebocas hasta que acabe la corrupción… ya estuvo que nunca se lo pondrá.

Pues ahora sí ya oficial, Ernesto Gándara, la renuncia a su puesto en el CEN del PRI, ya es casi oficial, será el candidato del PRI a la gubernatura, así como Ricardo Bours, irá por el MC, faltando ver que pasará con Antonio Astiazarán, la mejor carta como externo para el PAN, el único escollo que tiene es la “mano que mece la cuna” Guillermo Padrés, sus exigencias y que el buen “Toño” acepte, lo que dudo. Así pues, ya casi listo lo que se viene, ahorita parados por la pandemia. ¿Habrá alianzas? Solo ellos y dirigencias lo verán, o nos vamos a tercios junto con Alfonso Durazo, a un proceso muy competido, muy sucio también, sobre todo en redes sociales, que será vital esta herramienta en la campaña, así como las fórmulas que los acompañen, que deben ser ciudadanas en su mayoría.