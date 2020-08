Nadie se imaginó jamás que llegaría a ver esto: desdeñaron la dirigencia municipal del PRI en Cajeme

EN CAJEME LOS LIDERAZGOS priístas de plano no se pueden poner de acuerdo. Con el tiempo encima, a punto de expirar al plazo para el registro de los candidatos a dirigir el Comité Directivo Municipal, lo que ya se había acordado, se canceló de último momento.

Se oyen rumores. Pues si: se dice que hubo una voz injerencista procedente de Hermosillo que echó a perder todo lo que en Ciudad Obregón ya se había acordado.

Mientras, los integrantes de la Comisión Municipal de Procesos Internos del PRI, se quedaron como quien dice chiflando en la loma. Ellos —y ellas— son gente buena. Priístas de corazón, ciudadanos que han dedicado toda una vida a la causa del PRI.

Una de ellas, RAMONCITA FLORES LÓPEZ, vivió y sudó la camiseta priísta en sus mejores tiempos. Siempre disciplinada, no abandonó el barco ni cuando fue marginada en las decisiones para designar candidatos.

Ramoncita, siempre fiel.

Junto con ella, conforman la comisión municipal de procesos internos, ABEL MORALES, ISSA MORALES y LUIS ACOSTA, el líder local de la CTM.

No se pusieron de acuerdo, caray.

Y habiendo tan buenos cuadros disponibles como ANABEL ACOSTA ISLAS, ABRAHAM MONTIJO, MANUEL MONTAÑO y mujeres priístas y experimentadas como TERESITA CARAVEO, CHAYITO OROZ, CARMEN AÍDA LACY y otras.

Déjeme contarle que he escuchado de diferentes interlocutores, opiniones muy interesantes sobre este tema. Especialmente una, en la que se menciona lo avanzado que van las pláticas entre líderes nacionales y estatales, a fin de poner en marcha una alianza opositora en Sonora.

Mi fuente asegura que la alianza va bien, que hay interés en ello porque saben que no podrían contra Morena si se van cada uno por su lado.

De hecho se habla de que irían en esa alianza el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano.

--¿Qué? ¿Movimiento Ciudadano? Me parece medio extraño— exclamé.

--En política todo es negociable. Claro, ‘El Borrego’ Gándara quedaría en medio de este agrupamiento político.

--¿Y Ricardo Bours?

--Bueno, hasta ahora es un aspirante muy fortalecido pero independiente.

--Eso ya lo sé. Pero todos sabemos que Dante Delgado, el que manda en MC, apoya la idea de ir a la contienda por la Gubernatura, con Ricardo como candidato.

--Exacto. Y aquí es donde entra la negociación. Se trata de ir unidos a la batalla. ¿Verdad? Bueno, pues entonces Ernesto Gándara y Ricardo Bours que son dos caballeros y además, muy buenos amigos, tendrían que dirimir entre ellos, en buena lid, quien declina para sumarse a la candidatura del otro.

--Yo tengo mis dudas en esto. Ricardo ha hecho un reconocido trabajo de contacto con la sociedad y actualmente tiene un excelente posicionamiento.

--Se te olvida que en Cajeme Movimiento Ciudadano irá solo a la contienda por la municipal.

--¿Y eso qué?

--Pues que el candidato sería con toda seguridad Abel Murrieta.

--Esto tiene sentido. Yo lo había percibido y así lo dije en esta columna. Pero todo depende de cómo se den las cosas en las negociaciones aliancistas. Lo veo complicado. Es un dilema entre dos amigos que han luchado juntos en campañas difíciles en las que Ricardo se ha jugado el todo por el todo por Ernesto. ¿Qué no?

--Sí, desde luego, habrá que esperar.

Esta fue una conversación con un político que está al margen de la política en Sonora. Alguien que estuvo cerca de la reunión donde se platicó de la viabilidad de hacer una alianza en Sonora.

En algún momento, le hice una observación a mi interlocutor: “¿Y si se van en alianza, que pasaría con Toño Astiazaran?”

--Bueno, tú sabes que Toño no pertenece al PAN. Y difícilmente lo aceptarían como candidato de una alianza.

--¿Por qué no?

--Porque el PRI va a querer imponer al ‘Borrego’, MC a Ricardo y el PAN no estaría en condiciones de ofertar a un candidato externo. Es decir, que no es militante propio.

¡Uta! Está en chino.

Es precisamente en este punto donde la conducta de los liderazgos medianos del PRI en Cajeme, están quedando mal. ¿Con qué cartas se van a presentar ante una eventual alianza de partidos? Si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para elegir a quien deba presidir el PRI municipal. Por lo pronto —y es mi opinión personal—

Ricardo Bours tiene su propio capital político-electoral. Su posicionamiento lo hace una figura política vigorosa a la hora en que los “negociadores” se quieran poner los moños.

Aun en el caso —que no creo que se vaya a dar— de que quedase fuera en la hipotética alianza, como independiente no le costaría demasiado esfuerzo conseguir los 60 mil votos requeridos para ser candidato independiente.

Pero como digo, eso no ocurrirá.

Ante este panorama, me pregunto dónde quedó el pragmatismo de los priístas de Cajeme que en otros tiempos demostraban grandeza y altura de miras? ¿Dónde quedaron aquellos que dieron la batalla contra el PAN por lo del acueducto?

¿Dónde los que rescataron a Cajeme del PRD en el año 2000? ¿Dónde los que se opusieron a políticas abusivas de presidentes y gobernadores?

¿Por qué diablos no se ponen de acuerdo para la dirigencia municipal del PRI? ¿Pueden más los intereses creados? ¿Y por qué permiten que aquellos que no viven en Cajeme determinen la vida política del municipio de Cajeme? Hay nombres y muy conocidos pero por ahora no los voy a mencionar.

¿Dónde quedó la autoridad política de los expresidentes municipales del PRI? ¿Y qué con los exdiputados locales y federales del PRI oriundos de Cajeme? ¿Existen todavía horcones de en medio del PRI en Cajeme? Y si los hay, ¿por qué no dan la cara?

JUAN LEYVA MENDÍVIL se recupera de una cirugía. Pero hay otros que a falta de alcalde priísta podrían hacer valer su autoridad moral. ¿Cómo es posible que en más de un año de reuniones de todo tipo no hayan podido llegar a un acuerdo?

¿Acaso será porque cuando hay una propuesta que se antoja buena, la rechazan por temor a que los hagan a un lado? ¿Dónde está el amor al PRI, la lealtad a ese partido?

¡Puras habas, señor mío! ¡Puras habas!

A ver, hablemos a calzón quitado: ¿Qué pero le pusieron a ANABEL ACOSTA, a ABRAHAM MONTIJO, a VILLEGAS ORRANTIA?

OMAR GUILLÉN no quiso le presidencia municipal del PRI. Adujo su amor por el encargo de sub-secretario de Economía. La lealtad a una responsabilidad que tiende a servir a los sonorenses.

Digo, eso me dijeron.

¿Y al comité municipal del PRI en Cajeme que se lo lleve el demonio?

Me cuentan que aunque se venció el plazo estipulado en la Convocatoria, hay una prórroga establecida.

¿Por qué ese empecinamiento de que tiene que ser uno u otro recomendado por equis priísta influyente?

Cero nombres.

Una última pregunta: ¿Será que no se pueden acomodar los viejos intereses y los nuevos que son los primeros que se oponen? ¿Es eso? Y una más: ¿Intereses de qué?

¡Válgame Dios!

Me faltó una pregunta pero la diré sin que sea interrogante: quién sabe con qué cara van a enfrentar la realidad que ya tienen encima. Quién sabe.

En fin.

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com