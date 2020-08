Se salió por peteneras el presidente AMLO: fueron aportaciones del pueblo para su “movimiento

DESPUÉS DE MESES DE NO hacerlo, ayer volví a las mañaneras. No fue por otra cosa que por escuchar del presidente AMLO, qué significado representaba para él, el video donde DAVID LEÓN le entrega a su hermano Pío, dos millones de pesos, hace algunos años.

Debo decirlo: en realidad no me sorprendió y casi, casi adiviné cuales serían sus palabras. De hecho, fueron las mismas con las que se defendió en un debate en cadena nacional, con DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, cuando le preguntó de que se había mantenido en sus años de andar en política.

Pues sí: el pueblo financió sus campañas.

No hubo ni un mea culpa. No hubo ni siquiera un atisbo de pena. Simplemente, muy en su estilo, afirmó que no es lo mismo recibir donaciones del pueblo para el “movimiento” que recibir sobornos en actos de corrupción. Ciertamente, los que pensaron que lo de David León y Pío López Obrador sería un duro golpe para AMLO, se quedaron con un palmo de narices.

¿Le afectó?

Seguramente. Pero está acostumbrado a recibir verdades y sacudírselas. Todo se le resbala. En términos vulgares, se diría que ya tiene “callo”. Así fue como hizo que el ‘Jefe’ Diego perdiera el control en aquel memorable debate del que se dijo había perdido el panista.

Como sea, ya volví, ayer, a la mañanera. Y la verdad sea dicha, no encontré nada relevante. Lo mismo de todos los días. Los paleros sentaditos frente al presidente: ellos son los que hacen las preguntas. Y se las ponen a modo para que se sirva con la cuchara grande.

Creo que esto fue en Aguascalientes. Y al terminar, el presidente se fue en la Suburban con el gobernador MARTÍN OROZCO.

Fue un episodio que no estaba previsto en el programa de este espectáculo ruin que algún día será recordado como se recuerdan —y se recordarán— las grandes “bufonadas” de LUIS ECHEVERRÍA.

Minutos después de que terminara la transmisión de la mañanera, el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, ÓSCAR DEL CUETO, apareció en pantalla en el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA.

Era evidente que estaba atemorizado. Titubeaba, buscaba palabras que no fueran a molestar al presidente AMLO. Se quejó de las enormes pérdidas por el bloqueo del tren del Pacífico. Pero le faltó contundencia.

El miedo lo dominaba.

Es un miedo característico que se apodera de una persona cuando la contraparte lo tiene contra las cuerdas. Sabe que no puede con él. Y se humilla. Se muestra sumiso. Vulnerable.

Tengo, para mí, que todo esto es entendible. El poder institucional se ha incrementado a niveles solo vistos en tiempos de Echeverría. Y ese poder supra-constitucional lo está usando ya López Obrador. Como ejemplo, ahí está el golpe bárbaro contra la revista Nexos, de HÉCTOR AGUILAR CAMÍN.

El Gobierno le impuso una multa impagable para un escritor como Aguilar Camín. Amén de que le cancelaron contratos publicitarios por dos años alegando lo que usted quiera.

El fondo es uno, nada más: Aguilar Camín es un crítico de la Cuarta Transformación. Y AMLO cobró revancha, y estas son las consecuencias.

Que por lo demás, lo más seguro es que no pase nada.

Mire usted: a mí me parece sorprendente que ningún analista independiente —que los hay— haya detectado que el país se las está viendo con el regreso del presidencialismo autocrático, omnipotente y omnipresente.

¿Y sabe usted que es el presidencialismo? Es la suma del poder que la Constitución le confiere al presidente de la República y los poderes de instituciones supuestamente autónomas. AMLO ya se apropió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Puso al frente a la hija de ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. Se acabó la CNDH.

Y acabó con la Cofepris, al convertirla en una ventanilla burocrática bajo el tutelaje —con todo lo que ello implica— de HUGO LÓPEZ-GATELL.

Este atentado contra las instituciones, repercutirá, tarde o temprano —y me temo que más temprano que tarde— en millones de mexicanos. Al tiempo.

Por lo pronto, el presidente AMLO anda en campaña para el 2021. Y en este contexto, hay cosas que no le están saliendo bien. Como que los números no le dan.

En medios nacionales, expertos en el tema, han dicho que Morena y AMLO han perdido en dos años 10 millones de votos. Esto, afirma, es lo que ha desesperado a AMLO hasta el punto de exhortar al fiscal general de la República a exhibir los videos de EMILIO LOZOYA, contraviniendo de esta manera al Debido Proceso.

O sea, lo conmina a que viole la ley. ¡Ojo chícharo!

No cabe duda, caro lector: se parece cada vez más a Echeverría.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: ESTÁ CIRCULANDO en redes una foto tomada en un paraje solitario en Casas Grandes, Chihuahua. Es un local pequeño frente al cual hay un piso de más o menos tres metros por dos, donde se supone que se estacionarán los vehículos de los que acudan a beneficiarse con las aportaciones del Banco del Bienestar…

Un Banco del Bienestar en medio de la nada, de eso se trata, de relatar lo absurdo de gastar dinero del pueblo “noble y bueno”, en obras construidas sabrá Dios por quienes…

Particularmente, no tengo una idea clara de hasta dónde pueda llegar la insensatez de este asunto, pues tal vez existan factores que lo justifiquen. Pudiera ser que se trate de la “guerra” sucia que está generándose desde todas las trincheras, en un caos del que ningún partido se salva…

Ya ve usted: Morena no puede elegir como Dios manda a su dirigente nacional. Tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que interviniera y su dictamen no dejo contentas a todas las partes…

Principalmente a ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, quien calificó la resolución como un atentado a la democracia…

¿Y sabe usted por qué no les gustó?...

Porque la SCJN ordena que sea el INE el que realice la elección abierta a los ciudadanos…

Los morenistas constituyen una masa difusa de personas, cualquiera más, cualquiera menos, igualmente tramposas, si bien, también hay un segmento con ideas democráticas…

Pero son los menos…

Morena es un laberinto donde nada puede predecirse…

Y esto es algo que seguramente preocupa al presidente AMLO…

Y AQUÍ, UN CORREO que me envió un asiduo lector de esta columna. Textual: “El diputado JAVIER LAMARQUE CANO ha dicho que el Fondo de Estabilización Financiera para los estados se hizo con ahorros del Gobierno, pero la realidad es otra. Ese fondo también se lo gastaron (como el fondo de estabilización de ingresos Presupuestados que fue creado y ahorrado por los gobiernos neo-liberales hace 20 años y llegó a tener más de 320 mil millones de pesos al iniciar el 2019). El recurso de este Fondo que dice Lamarque es producto de la austeridad republicana de la 4T en realidad se fondeará con deuda, con préstamos de los bancos”…

¡Oh, la lá!...

Y A TODO ESTO, SEÑOR MÍO. ¿sabe usted quién dirige a Morena en el municipio de Cajeme?...

Si lo sabe, le encargo que me avise, porque yo sabía que el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL puso a un señor de apellido Reynoso y que los morenistas nunca lo dejaron entrar al Comité Municipal…

No, si le digo que son…

Y POR ÚLTIMO, LLEGA un video en el que el guaymense CARLOS ZATARAÍN GONZÁLEZ, pide a sus seguidores de Guaymas su apoyo, pues quiere participar en el 2021 en alguna posición política de elección popular…

‘El Bebo’ fue entrevistado por una reportera de un portal digital…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com