El problema de fondo… El huachicol

Un dato interesante y preocupante en la reunión de esta semana de la Conago, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, lanzó una acusación directa al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, mismo que ha estado en la Ramada de la Tribu Yaqui de sostener encuentros en su entidad con grupos del crimen organizado. Para que lo haya dicho enfrente de todos es que tiene la información y documentos probatorios. Saco a colación esto, primero, porque el viernes por fin se liberaron las vías del tren, nada que celebrar, dos semanas y 160 millones de pérdidas para el sector empresarial, transporte, para ahora pasar a algo más delicado que los yaquis levanten el redituable, para ellos bloqueo de la carretera, pero aquí hay dos temas, uno sobre la mesa, el gasoducto y el otro, por debajo… el “huachicoleo”, que la tribu no quiere que termine por el pago de “servidumbre” que les hace el crimen organizado, es el problema de fondo, la realidad y no tanto sus ancestrales demandas. ¿Por qué creen que no asiste la gobernadora Claudia Pavlovich a la Ramada? ¿Por qué no estuvo cuando fue el presidente?, por la misma situación que vive el gobernador de Tamaulipas y demás gobernadores que son de oposición de Morena, es el crimen organizado e intereses políticos los que están detrás de bloqueos y la permisividad del Gobierno Federal que arreglen ellos los problemas que provocan. El poliducto Guaymas-Obregón, está bien “picada” la tubería, sobre todo en terreno de la tribu, donde nadie puede entrar y en Bácum, tienen toda una infraestructura el huachicol, que venden de manera ilegal en La Misa, Ortiz, Guaymas y en los valles, incluido el Yaqui, Bahías, varios puntos de venta y la autoridad se hace de la vista gorda, porque varios están en el ojo… a todos les toca. Desde hace varios meses, Pemex, bombea a ciertas horas combustibles, obvio alguien de adentro pasa el pitazo y ante esta problemática, el Gobierno y Pemex decidieron usar el traslado de combustibles en pipas, mismas que las hace con propias y también se le otorgó concesión directa, sin licitación al empresario Mario Sánchez, para que distribuyera gasolinas. O sea, pues hay un poliducto y hay que traerlo en pipas y todo porque hay contubernio entre la tribu, el crimen, funcionarios de Pemex y autoridad federal, es buena entrada de $$$ para todos, para la etnia, que no son muy trabajadores que digamos y esa iguala no la quieren perder, como tampoco olvidar lo que sucedió en el Ayuntamiento de Bácum, un exalcalde estuvo preso, otros amenazados y hasta muertos hubo y la actual alcaldesa, obvio, nadando de muertito… ni se mete. Por lo pronto, ya los yaquis se salieron con la suya, aparte de solicitudes de obras, que una preparatoria, servicios etc… tendrán de parte del INPI, su “lana” mensual o trimestral, para que se la boten igual como lo hicieron con los 100 millones que les dio Ienova por el paso del gasoducto, que también ya se lo gastaron ¿o hay cambio en los pueblos? ¿Ven diferente Vícam? El presidente le dio la encomienda al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo de arreglar este par de problemas; tirar líneas de gas por el mar o cerros costará millones de dólares adicionales, Ienova no perderá y se le tendrá que pagar a como está el contrato, aunque no de servicio ¡increíble! ¿Qué va a pasar con el huachicoleo? ¿Quién va a negociar? ¿Peralta? Veremos cómo lo manejan, viene proceso electoral y con tal de tener los votos de la etnia, las cosas seguirán igual, los yaquis seguirán teniendo sus igualas, el crimen con la suya en el huachicoleo a costillas de negocios, distribuidores de gasolina, quienes pagan impuestos, pero pues esta es la 4T… primero los pobres y que pague la IP, el sector empresarial.

MC ¿NERVIOSOS?

Esta semana el virtual candidato de MC a la gubernatura Ricardo Bours, puso nerviosos a militantes al grupo que encabeza la diputada María Dolores del Río, quien también aspira a la candidatura, con un destape que hubo en Nogales y una reunión que sostuvo el empresario con integrantes de MC aquí en Cajeme. En el encuentro el diputado Jorge Russo, el regidor Gustavo Almada, Abel Murrieta, Manuel Scott, entre otros, más un destape que se hizo en Nogales, de un personaje ligado a Ricardo y pues que reaccionan en la capital, operan que la maestra Rosa Trujillo, ‘Pinky’ se le conoce, anuncie intención de lanzarse por la candidatura a la alcaldía, a quien con todo respeto, incluso la actual alcaldesa Célida López, si lanza su reelección, le pasaría por encima. De hecho el dirigente Carlos León, ligado al grupo de la diputada, tuvo que entrar al quite y subir un comunicado para calmar las cosas y de la dirigencia nacional tomaron nota y este fin de semana o a más tardar el miércoles en la Ciudad de México o Guadalajara, sostendrían encuentro, León y Del Río con los dirigentes nacionales, fueron citados. Creo parece bien la decisión, no deben perder el tiempo, son momentos definitorios de cara a lo que se viene y MC necesita a Bours, como su candidato, esperemos que la legisladora lo entienda, que tenga ya la humildad de sumarse, hacerse a un lado, anteponer los intereses del partido de los ciudadanos, a los personales y que es Ricardo Bours, quien puede dar la pelea en un proceso muy competido que se viene, muy sucio también, vean nomás los escándalos de los videos, denuncias, de lo podrido que está el sistema político y Ricardo, es una opción, un hombre de una trayectoria limpia. Por cierto en entrevista con Michelle Rivera, reiteró, está preparado para gobernar, no anda buscando chamba y anunció un primer proyecto de alcanzar la gubernatura, el dinero público para municipios los primeros años de Gobierno, no habría obra estatal, lo dice alguien que fue alcalde y sabe de necesidades locales, buen tiro de precisión.

Y MIENTRAS EL PRI

Se acabó el plazo para registro de candidatos a dirigir a un cadáver, ¡perdón!, al PRI municipal de Cajeme, al parecer por un acuerdo, todo parece indicar que mañana lunes el dirigente estatal Ernesto de Lucas, andará por acá para definir cómo le harán para sacar un candidato de “unidad” para dirigir al tricolor. El detalle y problema es que hay dos fórmulas; una la encabeza ‘Chacho’ Amavizca, o sea quedaría en control de la CTM y del gánster de Javier Villarreal, es de imaginar en acuerdo con Ernesto Gándara, virtual candidato del PRI a la gubernatura. El otro, Ramón Villegas y pues responde a intereses de Rogelio Díaz Brown (sin comentarios). El punto es que el PRI no entiende, que no entiende, siguen los grupos de poder, el corporativismo. Yo me pregunto ¿hay un entusiasmo de los priístas por ‘Chacho’ o Villegas como dirigentes? Lo dudo, y el día de toma de protesta, obvio, el acarreo correspondiente o a la mejor tendría que venir el ‘Borrego’ como invitado para jalar gente. Al ver esto, ya me imagino las fórmulas que se vienen para acompañar a Gándara, en el proceso electoral, Villarreal exigirá sus cuotas para una central cuyos candidatos no ganan hace rato, acceden solo a regidurías o pluris al Congreso, es puro membrete al igual que la CNOP, CNC. Tenían la oportunidad de darle un giro al PRI, de hecho la opción era la activista del No al Novillo, Martha Luz Parada, incluso otros militantes, un liderazgo bien visto por el PRI y sociedad civil… y optaron por lo mismo. Por cierto, De Lucas, abrió la posibilidad de que el boxeador, Jorge el ‘Travieso’ Arce, quien al parecer vendrá a residir a Sonora, acceda a una candidatura. ¿Y eso? ¿Lo permitirá Gándara? ¿Recurrir a eso el PRI para ganar? Ya bastante se ha tenido con la “aportación” que han dado en el Congreso los exboxeadores José Luis Castillo, Siri Salido, ¿y ahora otro? Que ni es de aquí, ya por favor vamos dándole seriedad a la política, es asunto de capacidades no de popularidad.

¿FIDEICOMISO? ¿EMPRESARIOS?

A que alcalde Sergio Pablo Mariscal y el mismo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de plantear la idea de un fideicomiso donde aporten empresarios para mejorar la seguridad en Cajeme, habrase visto locura y que todavía la anuncie. Ya veo a Regino Angulo, Arturo Knapp, Juan Gerardo Gándara, Ricardo Bours, Juan Alonso Urías, Baltazar Peral, Juan Hernández, Payo Ramos, Miguel Olea, Rodrigo Bours, Gerardo Barnetche a Miguel Anzaldo, en representación del DRRY y dirigentes de cámaras empresariales, entre otros, juntándose y abriendo chequeras para que manejen ese recurso, Mariscal y su grupo ¡por favor! Señor alcalde hay un Congreso Federal y uno Estatal, ahí se manejan las bolsas de dinero con los impuestos que empresarios, que usted quiere “vacunar” y ciudadanos pagan y que se distribuyen para rubros, entre ellos seguridad. Lo que debe hacer, primeramente es gestionar recursos a través de Durazo, del Fortaseg, para limpiar la corporación, porque no solo son 14 elementos a los que van a liquidar por no pasar exámenes de Control de Confianza, son más, es el 10% de la nómina, de acuerdo a fuente confiable de seguridad, de elementos coludidos con el crimen organizado, sí, más de 200, quienes gracias a la pandemia no han sido revaluados, pero no pasarán los exámenes. Este problema viene, se recrudeció en la administración de Rogelio Díaz Brown, fue en ascenso y hoy las consecuencias, el programa de poner militares al frente de Seguridad Pública en ayuntamientos del sur, un total fracaso el de Cajeme, recordar, se fue sin despedirse, salió huyendo de aquí, lo que dio cuenta para tomar esa decisión. La llegada de la Guardia Nacional, no cambió mucho las cosas, unos en rondines en bares, aunque ahora están cerrados y otros dedicados a extorsionar a “tiradores” como dimos cuenta en video que se hizo viral. ¡Ah!, pero anuncian con bombo y platillo la llegada de más elementos al sur. ¿Es la solución? No, no hay inteligencia y una autoridad permisiva empezando por el presidente y su política de “abrazos, no balazos” por eso el crimen organizado hace lo que quiere, está en total control de las plazas en el sur y norte de la entidad.

¿Y GUAYMAS?

Y siguiendo con inseguridad y policías, pues grave, patético, de no creer que después de escuchar audios donde el jefe de la Policía, capitán, Andrés Cano Ahuir y un elemento, un subordinado, hablan de acciones en contra de ¡elementos de la corporación! Y lamentablemente murió uno. ¿Coincidencia? ¿O qué? En cualquier nivel de Gobierno ante este tipo de situaciones, la cabeza pide a su subordinado la separación del cargo o inicio de un proceso, pero aquí no, es Guaymas y la alcaldesa es Sara Valle, que no ha dado una en esta materia y en otras, desde que inició la administración, conste que no es violencia de género. Como nunca, en ningún municipio de la entidad se habían matado a tantos policías, van 15 o más, no hay día de la semana donde aparezca narcomantas por cualquier punto de la ciudad. Los ciudadanos, incluso los mismos policías, en total indefensión, es de imaginar la moral y preocupación de elementos locales. ¿Quién sigue?, muy lamentable lo que sucede en el Puerto. Y Sara Valle, como siempre que sucede una ejecución, sale a defenderse, que se están verificando la autenticidad de los audios (saldrán que fue un montaje), ella es intachable, toda honestidad, la frente en alto, bla, bla, bla, pero no puede salir a la calle si no va con automóviles blindados, todo un batallón atrás de ella, hasta con Barrett 50… y el que nada debe, nada debe temer. Por cierto, puso el nombre de una calle en memoria a un amigo de ella, Morales Pardini, acribillado y que fuera jefe policial, ignoró los méritos para ello, que hizo por el Puerto. ¿Y para los otros policías caídos en el deber? ¿Y las familias que no han sido indemnizadas? ¿Qué hay para ellos?

¿Y LA ECONOMÍA?

Toda la semana y las que vienen, será de administraciones de escándalos, vía videos, reportajes de la corrupción e impunidad del sistema político mexicano, que no distingue colores, ni personajes. No tiene caso comentar lo de Lozoya, lo del hermano del presidente, los presuntos implicados, y de las evidentes violaciones al debido proceso de casos que al final serán solo mediáticos, pan y circo que solo exhibirán, aparte de nombres, la impunidad, pero viene proceso electoral, uno quiere retener el poder y otros se lo quieren arrebatar. Lo que debe preocuparnos, el fondo es la economía, la pérdida de millones de empleos, empresas y proceso lento de recuperación, bien lo dijo Bill Clinton “es la economía, estúpido”. Un presidente que decidió no apoyar al sector empresarial a Pymes, con decisiones correctas porque no le entiende a la economía, es un populista, por cierto se hizo viral una sucursal del “Banco del Bienestar” en Chihuahua, en medio de la nada… y quiere poner ¡10 mil!, en todo el país para entregar apoyos con fines electorales. ¿Cuánto va a costar al erario eso? Son varios millones de tarjetas de crédito y créditos hipotecarios, que no podrán pagarse cuando termine el plazo por el COVID, porque el ciudadano, el empresario, quien perdió el empleo o bajaron sueldo, tardará en recuperarse, al Gobierno le vale. ¿Qué hará la Banca? ¿Judicializar? En los próximos meses daremos cuenta.

SIN APOYO

Productores del Yaqui y Mayo, al parecer se quedarán sin apoyos que les deben del año pasado y este, y quien sabe que pasará con las 100 mil toneladas de trigo panificable, vaya problema para el dirigente de Aoass, Álvaro Bours, pero primero los pobres y programas clientelares, esta es la 4T.