Con Ana Gabriela Guevara como candidata del PT a la Gubernatura, el panorama cambia por completo

MENOS QUE TODO Y QUE NADA los sonorenses se esperaban una noticia como la que trascendió el sábado anterior desde la Ciudad de México. Quizá más allá de Sonora despertó algún interés. Después de todo, la principal protagonista de la nota, ANA GABRIELA GUEVARA, es una figura que prácticamente conocen todos los mexicanos.

ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, líder natural del PT, “destapó” a la exvelocista como segura candidata a la Gubernatura de Sonora para las elecciones del 2021. Nada menos que eso, figúrese usted.

Fue precisamente en el onceavo Congreso Nacional Ordinario del PT donde se hizo un anuncio que no por esperado, dejó de ser importante.

¿Qué significado tiene este posicionamiento?

De entrada, yo diría que hay dos factores que hacen que este movimiento en el tablero político del PT, tenga una trascendencia que, en una de esas, podría cambiar las expectativas que se han venido manejando para las elecciones del año venidero.

De hecho, quién tuvo la gentileza de enviarme la nota, me hizo la siguiente observación: “Creo que se le descomponen las cosas a Alfonso Durazo. Podría haber división en el lópezobradorismo en Sonora”.

Bueno, esta posibilidad es lo primero en lo que piensa cualquier sonorense. Es decir, que siendo prácticamente dos figuras del equipo gobernante de AMLO, al contender por una misma posición, se debilitan y le dan a la oposición una dorada oportunidad de ganar la gubernatura.

Otro factor en el que ya pusieron su atención los analistas, tiene qué ver con el recio carácter de Ana Gabriela. Ella no podrá olvidar tan fácilmente lo que sus “amigos” de Morena y del propio PT, le hicieron. La infamaron. La calumniaron, la defenestraron. Con todos los recursos perversos muy propios de nuestra política, intentaron eliminarla de la contienda sorda que se dio al interior del PT.

Ahora se comenta que las denuncias en su contra, eran inventadas. El culpable, al parecer, ya fue consignado.

Como sea, apuesto tronchado a que en el PAN y en el PRI pero también en el PRD, algunos se están frotando las manos.

Y no es para menos.

Yo coincido con mi amigo el que me envió la información, en el sentido de que, en efecto, la candidatura de Ana Gabriela al Gobierno de Sonora, va a impactar negativamente al nativo de Bavispe.

En este contexto, la oposición en Sonora tendría ante sí la mejor oportunidad de derrotar a Morena. Esto no tiene vuelta de hoja. Ayer mismo circulaban en redes algunas encuestas en las que resaltan aspectos como el conocimiento ciudadano de cada uno de los políticos que más se han mencionado en los últimos meses e incluso, años.

Desde luego, quien aparece con mayor porcentaje de conocimiento, es ANA GABRIELA GUEVARA. Lo que ciertamente es comprensible, por su trayectoria exitosa en el deporte.

Le siguen el Borrego ERNESTO GÁNDARA, ANTONIO ASTIAZARÁN, JAVIER GÁNDARA, RICARDO BOURS CASTELO, CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS, ALFONSO DURAZO MONTAÑO Y MARÍA DOLORES DEL RÍO. Vale la pena decirlo: la diferencia entre Astiazarán, Javier Gándara.

Ricardo Bours, Célida y Durazo, es mínima. Un punto o dos, cuando mucho. La hermosillense Dolores del Río, está debajo de los 60 puntos.

Ahora bien: lo del conocimiento de los aspirantes por parte de los ciudadanos, si bien es importante, no es determinante para ganar una elección.

Un candidato puede llegar a la contienda siendo el más conocido de todos. Y terminar en el último lugar el día de las elecciones.

Cuenta mucho el trabajo político en campaña.

En esta tesitura, hay que valorar el caso de Ricardo. A él se le conocía por haber sido alcalde y por su intenso trabajo en favor de las candidaturas—para senador, primero, y para gobernador después —de su hermano Eduardo.

Políticamente, a él le conoció mucha gente de todos los confines de Sonora a partir de que emprendiera un peregrinaje muy tupido por toda la entidad, reuniéndose en cada población visitada con los naturales liderazgos de la región, y después, con lo que yo he identificado como programas teledigitales en número de más de cien emisiones.

Está por terminar este ciclo debido a los tiempos que marca la Ley para cuestiones electorales. Le faltan cinco o seis. Por ahí.

Lo digo: Ricardo Bours ha logrado, con un método sencillo pero que requiere de una gran concentración y conocimiento del medio, meterse en el conocimiento de un gran número de ciudadanos, de tal manera que está entre los más conocidos por los sonorenses. Más que Durazo. Más que Dolores. Y casi al parejo de los otros políticos que llevan años en procesos electorales.

Por eso, digo: el conocimiento ciudadano si bien es importante, no es determinante.

Así las cosas, pues.

En fin.

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Le está lloviendo en su milpa a la Cuarta Transformación, pero no directamente sino en forma sesgada…

Sinceramente, yo no me lo hubiera imaginado. De hecho, cuando ENRIQUE PEÑA NIETO fue “bombardeado” en redes sociales por los llamados chairos de Morena, nadie, absolutamente nadie, puso en tela de duda de que López Obrador ganaría la Presidencia de la República, si el PRI y el Presidente de la República, no entendían que debían usar las mismas armas para contrarrestar la tremenda embestida…

Ni Peña Nieto ni los priístas hicieron nada para defenderse y abandonaron el campo de batalla…

Pero ahora parece que loas astros han vuelto a favorecer, no al PRI propiamente, sino a la oposición en su conjunto…

Vienen las elecciones más importantes en más de treinta años, solo superadas por las presidenciales…

En Sonora hay magníficas figuras políticas en la oposición: Gándara, Ricardo, Astiazarán, Célida, la propia María Dolores y hasta Javier Gándara, si es que reincide en su búsqueda del poder estatal…

¿Y ALFONSO DURAZO? ¿Y ANA GABRIELA GUEVARA? Voy a decir algo muy atrevido pero es lo que pienso: en efecto, el voto a favor de la Cuarta de Transformación, se dividirá si las cosas se mantienen como se presentan ahora: con Durazo y Ana Gabriela, cada quién por su lado…

Sin embargo, según veo yo las cosas, la oposición no la tendría fácil si sus candidatos se van, igualmente, cada quién por su lado…

Las alianzas se hacen necesarias, indispensables…

¿Podrán hacerlo?...

El tiempo lo dirá…

MIENTRAS TANTO, AGRADEZCO en todo lo que vale, el mensaje que a través de nuestro común amigo, don ARTURO OLIVARES SANEZ, tuvo a bien hacerme llegar el padre DEMETRIO MORENO SANTINI, de quién tantas cosas positivas me ha comentado el extrotamundos de Villa Juárez…

El padre Demetrio está a cargo de la Parroquia El Señor de los Milagros, en el fraccionamiento del Valle…

¡Larga vida para usted! Y nuevamente gracias…

VOLVIENDO AL TEMA DEL momento, pues sí: todo hace suponer que en el caso Lozoya la oposición se cansó de ser piñata de los morenistas y contrarrestaron…

¡Y en qué forma, señor mío!...

Me refiero solamente al video donde aparecen el hermano de AMLO y a quién años después, sería titular de Protección Civil en el Gobierno de AMLO, DAVID LEÓN ROMERO…

De lo demás, ya platicará después…

Esto ya no es política…

No lo es…

