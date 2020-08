Ante los video-escándalos de un lado y de otro, López Obrador recurre al juicio a expresidentes

EL PASADO FIN DE SEMANA se descolgaron de Hermosillo dos entrañables amigos míos: JULIÁN LUZANILLA y DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA. El segundo, a invitación expresa de Julián, que visita su terruño de origen periódicamente para supervisar la parcela familiar. Naturalmente, me invitaron a recorrer el Valle del Yaqui y un poco el del Mayo. Daniel no venía a Cajeme desde mucho antes de la pandemia.

Fue un recorrido ciertamente inolvidable porque era la primera vez en mucho tiempo que nos reuníamos los tres.

Daniel iba atento al camino. Esperaba ver hoyos por todas partes. Pedazos de pavimento y tramos de terracería. Pero nada de lo que pensaba hallar encontró.

Escéptico como de suyo es, Daniel Trelles se sorprendió y así lo hizo saber.

--¿Quién les hizo esta obra caminera?— preguntó, con su habitual ironía.

--Dirás “quiénes”, Daniel.

--¿Por qué¡

--Porque fue obra de dos, no de uno. Primero fue Eduardo Bours en sus tiempos de gobernador. Luego hubo un receso en el sexenio de Guillermo Padrés, que abandonó al sur de Sonora, pero Claudia rescató a la gente del sur, construyó y rehabilitó a las que prácticamente ya no eran carreteras sino brechas de terracería.

Agregué que la hoy gobernadora de Sonora, en campaña, se comprometió con las comunidades del Mayo, a que lo primero que haría al llegar a la gubernatura sería reparar las comunicaciones terrestres y puentes donde hicieran falta.

CLAUDIA PAVLOVICH le cumplió a esa gente. No solo a los productores de Bacobampo, de Huatabampo y Etchojoa, sino a los habitantes de los pueblos indígenas.

Nunca antes —le dije a Daniel— el Yaqui y el Mayo, estuvieron tan bien comunicados. Y esto se reconoce.

Ese viernes, Julián y Daniel regresaron a Hermosillo muy complacidos. Habían disfrutado de un panorama maravilloso y habían conversado como quizá no lo habían hecho en mucho tiempo. Y de paso, el columnista dejó su confinamiento por un día para disfrutar de la grata compañía de dos excelentes amigos, que lo son de tanto tiempo.

Un poco antes de las 5 de la tarde me despedí de ellos a la puerta de mi casa. Muchas horas después, en la madrugada, repasé las incidencias de nuestro peregrinaje por el sur del estado. Y me sentí orgulloso de que Daniel Trelles, que mucho me presume de lo aventajados que viven los hermosillenses, hubiese descubierto lo estupendamente que vivimos los “aldeanos” del Yaqui y del Mayo.

Fue placentero, sin duda, haber recreado aquellos caminos recorridos con BULMARO PACHECO, cuando, juntos, nos propusimos establecer un vínculo entre Cajeme y la región baja del Mayo, especialmente donde se encuentran los poblados indígenas cuya región Bulmaro describe como “el África Central” de Sonora.

Y ahora, mucho más accesibles a partir de EDUARDO BOURS y de CLAUDIA PAVLOVICH.

Ni hablar: las cosas como son.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

A PROPÓSITO DE CLAUDIA, la gobernadora, qué impresionante actividad ha desplegado en estos tiempos de la pandemia…

Se le ha visto muy cercana a la gente, muy solidaria, mientras que en su relación política con el Gobierno Federal y en sus reuniones en la Conago, ha mostrado un desempeño políticamente muy profesional e institucional…

No por menos —y usted no me dejará mentir— Claudia Pavlovich se ha mantenido permanentemente durante años en los primeros cinco lugares de aceptación ciudadana de los 32 gobernadores del país…

¿Estamos de acuerdo, caro lector?…

MIENTRAS TANTO, LEÍ CON INTERÉS la nota que publicó ayer TRIBUNA, en la que el dirigente estatal del PRI, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, afirma que sí hay interés por parte de priístas de Cajeme en la dirigencia del Comité Directivo Municipal, y que aún hay tiempo, aunque el plazo se haya vencido…

O sea, que hay una prórroga… En algún momento, me pareció que ‘El Pato’ estaba nervioso al momento de contestar preguntas.

Especialmente, cuando dijo algo como esto: “Para bien o para mal, es algo positivo”… Digo, por aquello que algo positivo necesariamente es para bien, no para mal…

Pelillos a la mar, en todo caso…

Como diría el clásico de Palacio Nacional: yo tengo otros datos…

Claro que sí hay priístas interesados en la dirigencia del PRI cajemense, y si no hubo registros no fue por la pandemia, sino porque, los que fueron propuestos, siendo magníficos cuadros, fueron obstaculizados por quienes insisten en seguir manejando los hilos de un priísmo confundido y en alguna medida decepcionado…

Como sea, y citando al ‘Pato’ de Lucas, “para bien o para mal”, es bueno que por fin haya dicho esta boca es mía en relación con el PRI cajemense…

Confieso que en algún momento llegué a creer que el PRI estaba a punto de su extinción…

Bien por De Lucas, y bien por el PRI cajemense…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Vaya que le tundió duro LILLY TÉLLEZ, la senadora por Sonora, al académico JOHN ACKERMAN, cuando este quiso justificar los dos millones que DAVID LEÓN entregó en bolsas de papel color “moreno”, a PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del presidente…

Lo sobresaliente, es que Ackerman cometió el mismo error de AMLO, pues dijo que eran aportaciones de ciudadanos…

Torpe exposición la de este individuo cuyo origen extranjero lo hace cada vez más odioso en el sentir de los ciudadanos y por ser el marido nada menos que de la secretaria de la Función Pública…

Lilly Téllez, a quien muchos creen que el PAN podría postularla para la gubernatura de Sonora —aunque ella ha dicho que no le interesa—, puso de vuelta y media a este sujeto de quien se dice es uno de esos intelectuales “orgánicos” que tanto dice detestar López Obrador…

En este contexto, resulta indignante el trato preferencial que AMLO da a quienes le profesan devoción pero atropella con el poder presidencial, a los intelectuales que lo critican y que no aprueban sus políticas públicas, que tal es el caso de HÉCTOR AGUILAR CAMÍN…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Yo jamás me hubiere imaginado que un periodista sería el responsable de que cinco expresidentes mexicanos fueran llevados a juicio por supuestos actos de corrupción en sus gobiernos…

¡Un periodista, señor mío! ¡Un periodista que hasta hace algunos meses, tal vez un poco más de un año, se ganaba la vida entreteniendo a amas de casa con su programa noticioso en Televisa!…

CARLOS LORET DE MOLA cuya salida del consorcio televisivo se le acredita a López Obrador, impactó devastadoramente en la fortaleza de la mañanera y obligó a que AMLO tomara decisiones desesperadas…

Una de ellas, pedirle a la Fiscalía General de la República, que lleve a juicio a los expresidentes CARLOS SALINAS, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN y ENRIQUE PEÑA NIETO…

En opinión de algunos analistas, la sangre no llegará al río y ningún expresidente pisará la cárcel… Se dice que porque no se trata de encarcelar a nadie sino de llegar al 2021 con la aureola de hacer sido el único mandatario en meter a prisión a varios de sus antecesores…

Yo coincido en que esto que acaba de declarar el presidente, no llegará muy lejos porque en realidad no se necesita una consulta popular para incriminar a un exmandatario, pues solo se busca el impacto social y los votos derivados de una acción mediática y judicial que sería efectivamente escandalizante pero penalmente llevaría años llegar a algo concreto…

Como sea, las del 2021, serán las elecciones más espectaculares en varias décadas…

Me cae que sí…

Es todo.

Le abrazo.

