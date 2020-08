Hay nerviosismo en los políticos de oposición en Sonora: en unos días habrá cuatro nuevos partidos

EL TIEMPO ESTÁ ENCIMA Y MUCHOS ANDAN nerviosos. El calendario se va deshojando con indeseada rapidez y los partidos políticos en Sonora, no dan color.

Ya ve usted: en el PAN no se pueden poner de acuerdo si bien, en un whatsapp ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉ- RREZ me anuncia que “ya pronto me verán recorriendo el Estado”. Toño es optimista, le percibo seguro de sí mismo. Como supongo que debe de ser este estado de ánimo cuando el guerrero va a la batalla.

Por lo pronto, no hay noticias del imperio. Déjeme decirle que ayer me di a la tarea de buscar opiniones entre algunos políticos y analistas de la política. Hice más de una docena de llamadas a distintos lugares del país. A Hermosillo naturalmente pero también a la Ciudad de México y hasta una a Guadalajara, donde radican un par de conocidos. Y a Guaymas.

La pregunta vital: ¿por qué en el PRI solo hay un aspirante real, el de siempre en los últimos 10 años, esto es, ERNESTO GÁNDARA?

Nadie pudo darme una respuesta aceptable, de sentido común.

Por allá a las tantas, hubo quien mencionara a Pedro Ángel Contreras, el enigmático exdirector general del Isssteson, cuyas confesas aspiraciones a la candidatura priísta para la gubernatura de Sonora, sigue siendo un misterio para todos.

¿Por qué este esfuerzo de indagatoria por un personaje muy poco conocido en Sonora?

Pues precisamente por eso, por desconocido, porque no tiene sentido ese lanzamiento al ruedo, como el legendario Borras.

Y porque no le conozco como político, situación que de veras me apenaba, hasta que descubrí que otros comunicadores y políticos se encontraban en la misma situación.

O sea, en babia.

En alguna ocasión vi una encuesta en la que figuraba con un 1.5% de aceptación ciudadana.

Una de mis preguntas más recurrentes fue: ¿Qué grupo lo apoya? Y nadie, ¡caramba!, me daba una respuesta lógica. Llegué a la conclusión que Contreras es un hombre rodeado por el misterio como muchos políticos de Sonora a los que todavía no conocemos pero que según los rumores, están listos para aventarse lanza en ristre al campo de batalla.

Curiosamente, un solo ciudadano me dijo algo sobre Pedro Ángel Contreras: “No le conozco antecedentes políticos, pero si sé que es un buen hombre y talentoso en lo administrativo”.

Mi confusión fue mayor.

Me pregunté: ¿cómo es posible que un hombre con capacidades administrativas pero sin conocimiento político se aventure a renunciar a la dirección general del Isssteson para buscar la candidatura del PRI al Gobierno del Estado?

Y me formulaba esta otra pregunta: ¿en qué cabeza cabe que alguien cuya experiencia política se limita a un cargo de director de una dependencia como el Isssteson, pueda ser competitivo en una contienda como la que se avecina en Sonora para el 2021?

Pues sí: no tiene sentido.

Como me diría uno de los consultados: esto es algo de locos. Y yo agregaría que es para volverse loco.

Honestamente, lo que más me desconcierta de Pedro Ángel Contreras, es que haya hecho del conocimiento público sus pretendidas aspiraciones hasta ahora. ¿Por qué no desde antes, desde el principio, para que la gente se acostumbrara a verlo como un verdadero aspirante?

¿Por qué?

¿Sabe usted cuál fue la más extraña respuesta que recibí de un funcionario de medio pelo cuando pregunté por las razones de su salida del Isssteson?

“Lo corrieron”.

¡Gulp!

Pero aún esta expresión categórica pudo ser producto del natural celo de algunos burócratas. No me pareció creíble. Y menos cuando me enteré que Contreras hizo una fiesta de despedida con sus amigos.

O algo así.

Esto nadie se lo cree, caro lector. simplemente porque Conteras tuvo todo el tiempo del mundo para anunciar su salida. Para presumirla. Para dedicar todo un día a despedirse de sus compañeros de trabajo. A un funcionario que es “corrido” de su chamba, no se le ocurre andar despidiéndose durante todo un día de sus compañeros.

Insisto, aquí hay algo raro.

Y luego, las entrevistas en medios. ¿Tendrá esto algo qué ver con el ‘Borrego’ Gándara? ¿Acaso le quieren elevar el valor de la ficha a Gándara?

Vaya usted a saber.

Lo cierto es que todo esto no les cuadra a los auténticos priístas. A los cuadros del PRI que ya están más perfilados con el ‘Borrego’.

Como para preguntarse: ¿qué pensará de todo esto ‘El Pato’ ERNESTO DE LUCAS HOPKINS que hoy por hoy está más dedicado a unir al PRI contra viento y marea?

¡Ufff!

Lo bueno es que dentro de unos días Pedro Ángel estará libre de ataduras legales para iniciar una precampaña, hacia el interior de su partido, para entrar en contacto directo con la militancia. Así podrá demostrar de que está hecho y si es capaz de elevar sus porcentajes en el conocimiento de los ciudadanos de tal manera que puede rivalizar, así sea por abajo, con el ‘Borrego’ Gándara.

Particularmente, yo lo veo en chino pero, bueno, nunca se sabe.

En todo caso, ya se verá.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

CREO QUE NUNCA SE LO HE DICHO a usted, señor mío, pero se lo digo ahora: uno de mis actores mexicanos favoritos, es IGNACIO LÓPEZ TARSO…

De sus películas recuerdo con verdadera emoción “El hombre de papel”, “Macario”, Pedro Páramo, y la telenovela histórica “Senda de Gloria”, filmada en la década de los ochentas…

Entre otras obras…

López Tarso anda en los 95 años de edad…

Tiene una memoria privilegiada, lúcida, y físicamente se percibe increíblemente fuerte…

Pues bien: López Tarso anunció que ingresa a la era moderna del teatro personificando a LEONARDO DA VINCI, desde su casa y a través de una plataforma digital…

Su hijo JUAN IGNACIO ARANDA, excelente actor, le acompaña como actor y en la producción…

¡A los 95 años este hombre de excepción realiza una obra de época acompañado únicamente por su hijo!...

Maravillosa lección de vida… ¡RECÓRCHOLIS! Ya viene septiembre y la gente de la política se frota las manos…

Y es que en la primera semana de septiembre se tendrán que instalar el INE Federal y el Instituto Estatal Electora de Sonora…

El 28 de agosto el INE dará a conocer a los nuevos partidos políticos…

Los que sin duda serán el nuevo Panal, el nuevo PES, el de Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas, el de Felipe Calderón Hinojosa, México Libre…

Y surge una duda: ¿Quién los va a representar en Sonora?...

Se menciona al villajuarense MANUEL BALDENEGRO para el nuevo PES; a DAVID FIGUEROA para México Libre; a ISMAEL VALDEZ o MANUEL MADERO para el partido de Elba Esther Gordillo…

Eso se dice, conste…

POR ÚLTIMO, ME DIO GUSTO grande platicar con doña MARTHA DE ESCOBAR, que fue compañera en toda una vida de nuestro inolvidable cronista de Cajeme, JOSÉ ESCOBAR ZAVALA…

Él fue el mejor relator de la vida de grandes cajemenses, en el final de sus vidas…

Un saludo en su memoria…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com