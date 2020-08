El PRI y los indecisos, los yaquis y su rebelión histórica y lo que todos esperan de la visita de AMLO

LA PREGUNTA SE HA VUELTO más frecuente: “¿Qué pasa con el PRI nacional?”. Lo curioso es que esta pregunta siempre viene de militantes de ese partido.

Y no les falta razón.

A ellos les inquieta este extraño silencio del que fuera el partido más beligerante en muchos años. Además, fuera del priísmo, a nadie parece preocuparle qué es lo que le está sucediendo al exinvencible.

Particularmente, yo también me he formulado esta interrogante.

Porque lo cierto es que en el debate partidista nacional, el PRI no existe. No participa en los temas importantes del país. No alza la voz para oponerse a tal o cual iniciativa presidencial o de Morena. Es como si voluntariamente se condenara a la extinción.

De hecho, la única voz que destaca en la polémica nacional, es la del PAN, de MC y hasta del PRD. Pero el PRI no se escucha, no se mueve. Y con esto, da lugar al rumor descabellado con algunas escandalizantes variables.

Pues sí, el PRI parece haberse tomado varios años sabáticos sucesivos.

ALEJANDRO MORENO, “Alito”, de vez en cuando sale a gritar algunas cosas que a nadie parece afectarle. No lo toman en cuenta. Para colmo, uno de sus cuadros más conocidos, el exgobernador de Hidalgo y exsecretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO, está siendo mencionado entre los exfuncionarios que EMILIO LOZOYA AUSTIN, podría “embarrar” en sus declaraciones ministeriales.

Y aquí es donde parece encontrarse la clave de este silencio prieta.

Hay analistas que afirman que el PRI se ha preparado para sobrevivir, no para cobrar revanchas ni para ser una oposición retadora. Que se sabe vulnerable y que sería un suicidio enfrentarse a la Cuarta Transformación en condiciones tan desiguales.

Lo anterior, no pasa de ser una conjetura. Pero tiene sentido. El PRI viene de haber gobernador en el sexenio inmediatamente anterior. Para el Gobierno y para el presidente AMLO, es una veta muy rica en material propagandístico. No se lo acabarían en lo que resta de este periodo presidencial. Y el PRI, prefiere quedarse en la lona a levantarse para recibir más castigo.

Reflexionando en todo esto, recordé un texto que leí hace poco más de 30 años, recién que había concluido el sexenio de MIGUEL DE LA MADRID. En este artículo, rescatado de un libro, se decía que el secretario de Gobernación de MIGUEL DE LA MADRID, el hoy director de la CFE MANUEL BARTLETT DÍAZ, le habría dicho al presidente De la Madrid, que la única forma de ganarse el respeto de los mexicanos y el temor de la clase política, era encarcelando al expresidente JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

De la Madrid entró en pánico y dijo que no.

Hoy, Bartlett ocupa un importante cargo en el Gobierno de la Cuarta Transformación y se dice que es escuchado por AMLO.

Usted me entiende.

Luego entonces, ¿será por esto que el CEN del PRI no se mueve, ni levanta la voz, no protesta y casi, casi se ha vuelto un testigo de la historia, de palo?

Lo peor de todo, es que esta actitud ha trascendido al interior del país. Los priístas no quieren salir a expresar sus aspiraciones. Están indecisos. Si se les pregunta por sus aspiraciones para el 2021, se quedan mirando con una indescifrable sonrisa en los labios sin responder nada.

Un político al que le hice esta pregunta, fue más elocuente. Me contestó:

--Sabe.

No sé si ya lo comenté con usted. Si ya lo hice, me disculpo. Pero lo haré de todos modos. Un día reproché a una persona que estaba descalificando a ANDRÉS RICO PÉREZ, todavía dirigente del PRI en Cajeme, que hiciera estas críticas sin conocer el contexto.

A mi me consta que Andrés ha pedido muchas veces ser relevado del puesto y siempre ha recibido la misma respuesta: “Aguanta un poco más, te necesitamos aquí”. Andrés Rico es un hombre de trabajo, forjado en el comercio y sudando la gota gorda para mantener un nivel de vida regular. De su bolsa ha tenido que pagar gastos de mantenimiento. Como persona humilde que es, se siente avergonzado por no poder hacer nada por su partido. Para hacerlo, se requiera el concurso de todos. Y en estos momentos, el horno no está para bollos.

Por eso, digo: quién emite descalificativos en contra de Rico, es porque no conoce las circunstancias y si las conoce y de todos modos lo cuestiona, entonces estaríamos hablando de uno de esos políticos de café que ni fu ni fa.

Y es el mismo caso de ERNESTO DE LUCAS HOPKINS. Tengo información en el sentido de que el no hubiera deseado estar en una situación tan compleja donde su margen de decisión es casi nulo. Pero ha aguantado vara.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AHORA QUE los yaquis prácticamente se han levantado en algo más que un movimiento de protesta, mucho se espera del encuentro que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tendrá con sus líderes tradicionales, aunque por otra parte no faltan los que opinan que no habrá una resolución en firme y que solo habrá una paz temporal…

Quién sabe, se oyen rumores…

Lo cierto es que la tribu ha endurecido su posicionamiento y amenaza hasta con suspender la operación del acueducto, como lo publicó en su edición del sábado TRIBUNA DEL YAQUI…

Caray, lo que puede desencadenar una mujer cuando incursiona en política… Me refiero a CÉLIDA LOPEZ…

Esto me lleva a recordar que hoy en su colaboración en los tres diarios de esta empresa periodística, el analista político BULMARO PACHECO, relata la relación que a lo largo de su historia como Nación,los yaquis han tenido con los presidentes mexicanos…

El también historiador, narra en detalle las buenas y las malas, en la coexistencia yaqui con el Supremo Gobierno…

¡Y vaya que ha enfrentado verdaderos retos nuestra tribu!...

A propósito, ayer me llamaron varios ganaderos de la región serrana para expresar su preocupación por lo que está sucediendo en torno al movimiento que los yaquis están realizando con bandera de carácter histórico…

Los rancheros están realmente muy inquietos; y yo diría que algo más que inquietos… Uno de ellos me explicaba que temen que el presidente solo tenga la información de un parte y quieren que escuche el punto de vista de los dueños de ranchos…

La verdad sea dicha, este giro que ha tomado la lucha en la defensa del agua, es algo que podría perjudicar lo que se está litigando en los tribunales y en una de esas el engrudo se les podría hacer bolas…

El tema aguanta un rato y ya veremos en qué termina esto, tras de la reunión López Obrador-yaquis… Ya veremos…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Me llegan reportes del caso que está llevando la Fiscalía General de la República, en el asunto del Cecop, pero también en la investigación de quienes desempeñaron el cargo de coordinador en diferentes etapas, a quienes les resultaría responsabilidad en irregularidades que aún no han sido confirmadas…

Según me comentaba alguien que está interiorizado del caso, MANUEL BUSTAMANTE, exalcalde de Benito Juárez y actual titular de Cecop, estaría preparando su defensa a partir de que, según me comentan, él había sido en su momento quien hizo la denuncia en contra de la anterior administración…

La verdad sea dicha, este es un tema que aún está en pañales y habrá que esperar más información…

Y POR ÚLTIMO, mañana se llevará a cabo una importante reunión sobre la reactivación del turismo en San Carlos, y, entre otras cosas, el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, ANTONIO GARCÍA CONEJO, dará una plática…

Mañana platicaremos caro lector…

Es todo.

Le abrazo.

