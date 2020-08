Las exigencias de diputada…El ''destape'' de, Abel Murrieta

T al como comentamos en pasada colaboración esta semana se dio el encuentro de la dirigencia nacional de MC con coordinador en la entidad, Carlos León y la diputada María Dolores del Río, quien aspira (o aspiraba) a la candidatura del Gobierno, para analizar la situación, al aparecer en escena y por invitación del CEN del MC, de ofrecimiento de candidatura al empresario Ricardo Bours, que pone al partido en situación altamente competitiva. Lo que no contaba la dirigencia, es con la lista de exigencias de María Dolores para declinar, como si el partido fuera una franquicia familiar o personal, y ya se veía ella en una contienda interna, lo que no está contemplado, será facultad de la dirigencia nacional. El asunto es que la diputada, ahí les va parte de las exigencias, pidió que la diputación plurinominal número uno fuera asignada al licenciado Francisco Javier Zavala, un buen profesional, fue consejero del que fuera Consejo Estatal Electoral. También solicitó que la candidatura a la Alcaldía de Hermosillo fuera para la maestra Rosa 'Pinky' Trujillo, que dicho con todo respeto, no creo que despierte mucho entusiasmo entre el electorado, más otra lista de allegados que dio para que contiendan a puestos de elección popular, en la capital y otros municipios. Esto, creo, será inadmisible para; Dante Delgado, Jorge Álvarez, Clemente Castañeda, y obviamente para el virtual candidato, Ricardo Bours, esto es inaceptable, ya que para el proyecto, en coordinación con la dirigencia y la estatal, seleccionarán a los mejores perfiles en cada municipio, máxime ante el escenario competitivo que se viene. Con Ricardo, se puede platicar, negociar, pero creo, no aceptará imposiciones, presiones, aunado a que MC no es corporativo, se buscará a los mejores hombres y mujeres, dentro del partido y afuera con la sociedad, para que acompañen a la fórmula que encabezará, Ricardo Bours y punto. Así que el dilema que se viene será para el coordinador estatal, Carlos León, que obvio pertenece al grupo de María Dolores, pero debe dejar a un lado eso, ser institucional. Para María Dolores, a quien se le reconoce lo que hizo el partido, debe reconocer y aceptar, que ya no puede aparecer en boleta electoral, de hecho la última vez que contendió por la Alcaldía de la capital, por MC, no llegó ni a 6 mil votos ¿Y ahora quiere la gubernatura? Su tiempo ya terminó, de hecho sus últimos puestos como legisladora, fue por la vía plurinominal, y esto debe acabarse ya también, para dar entrada a nuevos liderazgos. Yo creo, y esto delicado, que la diputada, Del Río, está jugando en otra cancha, y para otros jugadores, eso ya lo captaron en la Ciudad de México, es por eso que le está jugando contras al mismo MC, y a, Bours, que bien sabe ella es el perfil y candidato para lo que se viene. En fin como si fuera , Oficialía de Partes, MC recibió acuse de recibo de las exigencias de Dolores, y no se ve a; Dante Delgado, Jorge Álvarez, Clemente Castañeda, cediendo ante tales solicitudes, ni, Ricardo. Así que para María Dolores del Río, no tiene de otra; se suma al proyecto de Bours, o le dice adiós al partido, si es que así lo decide, o siendo diputada independiente y jugando con los intereses de la otra cancha ¿O miento?

DESTAPE

Quien fuera dos veces candidato a la Alcaldía de Cajeme, y hoy regidor Gustavo Almada, hace algunos días, prácticamente destapó al exprocurador Abel Murrieta, como el proyecto de MC para recuperar la Alcaldía de Cajeme. De concretarse esto, pues vaya fórmula que tendría, Cajeme, Ricardo Bours, candidato a la gubernatura, y, Abel, a la Alcaldía, sin lugar a dudas muy atractiva la fórmula para el electorado de Cajeme, el segundo municipio más importante de Sonora y en votos, ojo. Nadie duda del prestigio, capacidad de Murrieta, quien de ser candidato y de ganar, volvería para Cajeme, algo que se ha perdido hace años; paz y tranquilidad. Los números y resultados hablan del paso de Abel, en la Procuraduría con dos gobernadores; Eduardo Bours y Guillermo Padrés, y vaya que dio resultados, y seguramente por sectores productivos y población, será muy bien vista esta factible candidatura. Así pues, el mensaje de Almada, de quien es el proyecto, ya quedó registrado, lo que provocó primero reacciones del grupo de la diputada María Dolores del Río, que por eso fue citada por el CEN del MC, porque también ordenó destapes a sus allegados en Hermosillo y otros municipios.

¿Y EL PRI?

Y en el PRI, se supone vendría esta semana el dirigente Ernesto De Lucas, para ver quién sería el candidato de “unidad” pero pues que siguen las negociaciones y repartidera de carteras entre los grupos detrás de; Chacho Amavizca y Ramón Villegas. O sea pues que se pongan de acuerdo y acomoden a su gente; Javier Villarreal, Rogelio Díaz Brown, Raúl Acosta, Juan Leyva, Faustino Félix, se repite la historia del 2018 pues, las cuotas de poder y el corporativismo que tanto daño le han hecho al PRI. Entonces me pregunto, ante el escenario que se viene, ante una eventual cabeza de fórmula de Ricardo Bours y Abel Murrieta, el tricolor ¿A quién mandará de candidato a la Alcaldía? ¿Al Roger de nuevo? ¿A Luis Armando Alcalá? Estos en calidad de que actualmente son legisladores son los vistos pues. Vaya dilema para el PRI, incluso para el PAN, que bien dirige, Carlos ‘Kala’ Castro, a quien enviarán para competir contra Abel Murrieta, mucho se habla de alianzas, bueno tienen que aceptar, ser generosos, que con el abogado cajemense, hay oportunidad de derrotar a MORENA, así que a reflexionar, buscar consensos. Algo que tendrá que hacer el virtual candidato del PRI a la gubernatura, Ernesto Gándara, romper con las cuotas de poder en Cajeme y otros municipios, porque su popularidad y prestigio personal, no lo hará competitivo, si va con fórmulas recicladas, aunado que él mismo ha señalado que su alianza será con la sociedad, y para ese casi cadáver que es el PRI, de ahí tienen que surgir buena parte de candidatos, de lo contrario…RIP.

A PURO CÓDIGO ROJO

De cara al segundo informe presidencial, con más de 60 mil muertos y de informes de alcaldes, pues lo que prevalece, y no hay día de la semana que no pase, es el ulular de sirenas, patrullas, la activación del Código Rojo, ante el estruendo y rugir de balas, metrallas, pistolas, que terminan con vidas, por ajustes de cuentas, y el riesgo de que muera gente inocente, y de una sociedad que está perdiendo la capacidad de asombro, y se está acostumbrando a esto. Y es lo que pasa en el sur; Empalme, Guaymas y mi querido Cajeme, me da tristeza ver Ciudad Obregón, sumida ante control del crimen organizado, de Policía coludida, más una ciudad muy deteriorada, con una infraestructura e imagen que deja mucho que desear, la ciudad mejor trazada de Sonora, hecha pedazos El alcalde Sergio Pablo Mariscal, de gira por Ejido de, Teras y las comunidades del Morelos, y mientras daba sus discursos ideológicos de una 4T que no se ve, y que reforzaría la seguridad….5 ejecutados en el día, y contando. Viene su segundo informe ¿Qué obras hay con el sello de su Gobierno? Nada, puras medio reparaciones, y en espera de los muy anunciados 500 millones de pesos de la venta del TOG, lo que espera con ansias también el titular de Obras, José Carlos Galindo, esto significa mucho para ellos ($$$) ojalá el titular de SEDATU Meyer Falcón, los administre.

GUAYMAS

¿Qué va a informar Sara Valle en materia de Seguridad? El municipio con más policías muertos, narcomantas y un alto índice de ejecuciones, y un titular de Seguridad, capitán Andrés Cano Ahuir, en entredicho su papel, ahí está el caso del audio…y ni la alcadesa, ni Durazo, SEMAR o SEDENA, tomaron cartas en el asunto. Es más, la reacción fue esta; el lunes, la alcaldesa, con un “promo” tomando coco e invitando a consumir en el comercio local, en Sesión de Cabildo, le piden destituir a Cano Ahuir, y los ignora, ni a votación llegó. En exámenes de Control de Confianza, 40 elementos, reprobados con anterioridad, pasaron examen…pero de la SEMAR, donde pertenece Cano Ahuir, y no el debido, el oficial el examen del C3, así que se quedan, y ya sabrán para qué cancha juegan ¿Y los porteños? Bien gracias, a la buena de Dios, y que no les toque una fuego cruzado.

NAVOJOA

En Navojoa, lo interesante no es tanto lo que vaya informar…nada, lo que hay y documentado, son serias irregularidades en varias dependencias, desvío de recursos, ahí está el caso del Organismo Operador de Agua, y múltiples denuncias ante; FGR, FAS y obviamente Congreso. El asunto principal estriba en que existe la posibilidad de que la alcaldesa Rosario Quintero Borbón, no llegue a dar el segundo informe, y tenga que separarse del cargo, si así lo determina la Comisión de Gobernación, que preside Jesús Alonso Montes Piña, compañero de partido, PES, que en coalición con MORENA la llevó a la Alcaldía. El Juicio Político, siguió su curso, quiso pararlo mediante argucias legaloides, y no pudo, con todo y apoyo de MORENA, veremos qué pasa próximos días.

AMNISTÍA

Pues ya una realidad la Ley de Amnistía, ya está publicada, así que lector ciudadano, para que se dé una idea de lo que se viene ahí les va; si a ustedes les roban hasta por un monto de 52 o 54 mil pesos, no den vueltas al MP, o denuncien, eso estará permitido por razones de “pobreza” el ladrón tiene que llevar sustento a su casa. Igual para el “tirador” que vende droga, etc…ahí nomás se las dejo lo que es la 4T, por Ley, la autoridad será permisiva con quien atente contra tu propiedad, por más bajo el valor que sea, inconcebible. Y ahí vendrán trámites, procesos, para quienes estén en la cárcel por esta situación, habrá un Comité, etc… llevará unos meses, pero al final saldrán de la cárcel, yo les pregunto ¿saldrán felices, reinsertados, listos para buscar un trabajo digno? Me imagino tu respuesta y reflexión, y serán miles los que saldrán de cárceles del país ¿Cuántos saldrán de los mal llamados CERESOS en; Cajeme, Guaymas, Navojoa, Hermosillo? agárrense, y peor si algunos de los que salgan, la deben, me queda claro que índices delincuenciales se irán a la alza.

¿NUEVA CONSTITUCIÓN?

No es un panfleto el documento que anda circulando en redes sociales, sobre cambios estructurales, y una nueva Constitución, es una plataforma política, un “buscapiés” que MORENA, el presidente, la 4T, hizo circular, para ir socializando el proyecto que se traen. Este documento, por razones de que “primero los pobres” es un ataque frontal al patrimonio de los mexicanos, pretende, entre otras cosas, cambios en el régimen de tenencia de tierra agropecuaria. O sea, que se repita otra vez lo de 1976, pero primero hacerlo Ley, para que tú productor, solo tengas las hectáreas para vivir, y las demás, a repartirlas, uts, el subdelegado del Bienestar en Cajeme, Bernabé Arana, se iba dar vuelo con esto, está en sus genes, al igual que los UNORCAS, entre otros. Ojo, y aguas con esto, y más conociendo al presidente, nomás vean las decisiones que ha tomado y el rumbo que lleva el país. Obvio no sería nada fácil esto, los productores de Sonora, Sinaloa, y resto del país, harían una revuelta nacional que mejor ni imaginar, aunado a la lucha legal, no es nada fácil, pero el proyecto ahí está, no es “fake”, como también reconocer que muchos políticos de MORENA, como los Monreal, en Zacatecas, con miles de hectáreas, se estarían dando un “balazo en el pie”. O acaso aquí en Cajeme, el diputado Raúl Castelo ¿Tiene y siembra 5 hectáreas? es de imaginar que el senador Arturo Bours, no estaría de acuerdo, la convicción de una cuarta transformación no es para tanto si atenta contra el patrimonio familiar ¿O sí? Por eso, e insisto, que importante será la selección de los 7 candidatos a diputados federales en Sonora, por parte de los partidos de oposición a MORENA y aliados, tienen que ser unos auténticos liderazgos de los sectores productivos, no hay de otra, porque si AMLO retiene la Cámara de Diputados en el 2021 ¡Hasta la vista baby! más bien….Venezuela a la vista.

¿SEMÁFORO AMARILLO?

Me queda claro, y creo a no pocos, que por razones políticas, previo al informe presidencial, pusieron en amarillo a 10 entidades, incluido a Sonora, me sumo a lo expresado por el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas, la autoridad local debe tomar sus propias medidas, ahí viene el rebrote, Hermosillo, el epicentro. Claro que deseamos reapertura para comercio, PYMES pero ¿Cuántos días tomarán medidas preventivas, conociendo idiosincrasia del mexicano y “Juan Pueblo”? En fin, como dicen “Ahí se la echan” si no hay pacto de conciencia.

EMPLEO

Constellation está contratando 500 personas más aquí en Ciudad Obregón, para elaboración de cerveza y para área administrativa, así que a darse una vuelta con solicitud, e invertirá 200 millones de dólares adicionales a lo acordado por el CEO, Daniel Bama, con gobernadora Claudia Pavlovich y secretario de Economía Jorge Vidal. De gran valor esto, y primeras piedras que puso la gobernadora recientemente de empresas que llegarán, ante la situación laboral por la pandemia.