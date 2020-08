La centralización del PRI: ¿tiene algo qué ver con el hecho de que ya no quiera ser oposición?

ES MUY DIFÍCIL DEFINIR LAS intenciones de un político cuando no se le conoce personalmente. Es el caso del presidente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO, mejor conocido como ‘ALITO’.

Este joven campechano fue muy cuestionado ayer por lo que algunos consideran fue un “albazo” contra la militancia priísta de todo el país, pero también contra los gobernadores priístas y las dirigencias estatales.

La exgobernadora de Yucatán y exdirigente del CEN del PRI, DULCE MARÍA SAURI (y) RIANCHO, calificó este “agandalle” de ‘Alito’ como un tortuoso camino en sentido contrario. Para ella, lo que se decidió en el Consejo Nacional de ese partido, no tiene una explicación lógica.

Ayer leí una columna sin firma en el diario El Universal. No me gustó por lo simple de la opinión del autor.

Quien haya escrito este texto, redujo el contexto de lo sucedido en el Consejo Político, a dos o tres personajes, y el de más arriba, es ‘Alito’.

Simple y torpe conjetura.

Alejandro Moreno no tiene las agallas para estar arriba de todos. Tengo, para mí, que arriba de él está el grupo dominante del partido tricolor. Hay versiones que acreditan esta jerarquía, al grupo mexiquense, asociado con el grupo que encabeza CARLOS SALINAS.

Quién sabe. Todo es tan obscuro.

Déjeme decirlo: cuando me enteré del resultado de la reunión del Consejo Político Nacional del PRI lo primero que se me ocurrió fue consultar a dos que tres amigos priístas. Todos de fiar. Todos priístas leales, con la camiseta bien puesta.

Uno de ellos, con cierta ácida ironía, me dijo que no tenía porque sorprenderme lo sucedido. “Siempre ha sido así, siempre lo han decidido todo en México”, sentenció.

--Pero esto, lo de ayer, no es igual. Le están quitando poder de decisión al interior del partido a los gobernadores. Y para colmo, están caminando hacia la antidemocracia— expliqué.

--¿Qué no los has notado? Esto no es más que el desenlace de un pacto hecho desde el inicio de este Gobierno.

--Entonces, ¿dices que por eso el PRI ha dejado de ser oposición?

--Por eso.

Otro priísta auténtico, también me sorprendió pero por su optimismo:

--¡Es Pepechón, no le hagas caso! Está resentido, él se la aventó, vas a ver que en la reunión de Consejo que tenemos para hoy (ayer) en la tarde aquí en Hermosillo, otro va a ser el panorama. Vaya usted a saber.

Honestamente, se me antoja inverosímil que JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES, tenga el poder de convocatoria como para hacer algo que se considera en el PRI como un “madruguete”.

Y aún si así hubiese sido, ¿acaso se manda solo Pepechón?

Por supuesto que no.

Para mí sigue siendo un enigma la actitud silenciosa del PRI ante los grandes debates nacionales. Oposición ha sido el PAN. Ha sido el PRD. Ha sido Movimiento Ciudadano.

Pero el PRI no ha sido oposición.

Sería interesante saber qué opina de todo esto ERNESTO GÁNDARA CAMOU. Si definitivamente buscará la candidatura al Gobierno del Estado por el PRI. Pero sobre todo, si aceptará que del centro lo postulen y no la militancia, a través de los sectores, en el peor de los casos.

Ciertamente, las dirigencias estatales nunca han decidido quién será su candidato a la gubernatura. No han tenido, jamás, esa facultad. Vamos, pero ni siquiera la facultad de designar a un candidato a diputado local o a presidente municipal.

Esto lo sabe todo mundo.

Mire usted: a mí me queda muy claro que el PRI no cambiará nunca. No lo hará con la gente que hoy está apoderada de su estructura y de sus bienes patrimoniales. ¡Si, sus bienes patrimoniales! Y también sus dineros, los de las prerrogativas que el Gobierno le otorga.

Un articulista de un periódico de la Ciudad de México, sostiene que en el fondo de todo esto, está el “agandalle” del millonario presupuesto del partido. Según lo aprobado en el Consejo Político Nacional, con las reformas a los estatutos, ‘Alito’ podría disponer de todos los bienes del partido.

Adió, ¿será tan mezquino este “albazo?”.

Y si así fuere, ¿qué pitos tocaría Pepechón en esta orquesta?

Esta columna la estoy escribiendo poco después del mediodía de ayer. Por tanto, no sé qué sucedió en la reunión del Consejo Político Estatal de ayer en la tarde. ¿Tendría razón mi amigo, el optimista?

He ahí la cuestión.

Además, habría que ver el papel que haya desempeñado ERNESTO DE LUCAS HOPKINS.

¿Habrán levantado la voz los priístas de Hermosillo? De Cajeme, ¿se habrían revelado como militantes de ley ARMANDO ALCALÁ, EMY OCHOA BAZÚA, y el resto de los medianos liderazgos que todavía creen que la luna es de queso?

¿Por qué algo muy inquietante pincha los sentidos de muchos tricolores que se muestran recelosos de sus líderes? Si estos ya son otros tiempos. Si existe una verdadera democracia, ¿por qué los liderazgos priístas siguen comportándose como en los tiempos de la sumisión obligada ante los líderes de más arriba?

¿Cómo es posible que una mujer, DULCE MARÍA SAURI, haya puesto su ejemplo como militante que está dispuesta a no dejarse avasallar por los que ahora quieren quedarse con las migajas?

Lo que se haya aprobado en la reunión del Consejo Nacional, deberán de ratificarlo los Consejos Políticos de todos los Estados. Pero aún esta alternativa, se antoja ridícula y ociosa pues se perderá un tiempo valioso debatiendo a estas alturas del camino, cuando la contienda política del 2021 está en puerta.

Como sea, en Hermosillo se llevó a cabo ayer en la tarde-noche la reunión del Consejo. De lo que haya ocurrido, se podrá vislumbrar lo que espera al PRI en los meses por venir.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Un texto que leí en redes sociales, muestra que, en efecto, la alcaldesa de Guaymas SARA VALLE DESSENS, y el diputado local RODOLFO LIZÁRRAGA, de plano, ninguno va a la esquina con el otro y viceversa…

Este pleito entre políticos, ha sido un buen entretenimiento para los guaymenses en todos estos meses de pandemia…

Lástima que en Cajeme no tengamos estos espectáculos entre políticos con cierto relieve, aunque sí los protagonistas en Cabildo, los grupos en conflicto, independientemente de qué lado esté la razón…

En Guaymas RODOLFO LIZÁRRAGA ha resultado ser un hueso duro de roer, algo que seguramente no se esperaba la señora alcaldesa…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me informan algunos amigos que esperaban ver a nuestro dilecto amigo ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, en alguno de los eventos del presidente.

AMLO…

Nada de que extrañarse pues el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentra trabajando en la Ciudad de México…

Vale la pena comentarle que Andrés hace bien en mantenerse ocupado en su chamba allá en la capital pues aquí las cosas andan muy revueltas…

Y POR ÚLTIMO, MUY FELICITADO fue ayer GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN, con motivo de su cumpleaños…

Quiero creer que en su festejo habría interpretado su canción favorita: “Mátalas”…

Es todo.

Le abrazo.

