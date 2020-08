AMLO entre promesas, comisión y carretera seguirá tomada

Vaya gira del presidente por el sur de Sonora, no trajo nada, eso sí, mucha promesa, en seguridad seguiremos igual, recursos para Hermosillo y Cajeme, la formación de una Comisión para asuntos de la Tribu Yaqui, que ojo hay que ver con mucho cuidado, desviación del gasoducto y la carretera seguirá tomada afectando a terceros, no dio visos el presidente que se liberará. Primero llegó al Mayo, previo en Culiacán, mandó a consulta popular una Planta de Amoniaco, muy esperada en Topolobampo, con una inversión 1200 millones de USD y el resultado será ¡adiós! empleos, a ver que otra entidad. Y no mandó a consulta la Presa “Pilares” porque ya estaba muy avanzada, años de meterle, se paró, luego otra vez y finalmente entendió y quizás por gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich, se entregó el recurso y finalmente se concluyó la obra con todo y que INAH y guarijíos se oponían, finalmente se llegó a un acuerdo, a ver si las avenidas de agua lo respetan. El jueves por la mañana, reunión de Seguridad con altos mandos y pues el resultado de la misma con las recetas de siempre; llegada de más elementos de la Guardia Nacional, ya se tiene identificados los grupos criminales, y bla, bla, bla, bla de siempre, no hay resultados.

SEGURIDAD

La señora gobernadora señaló que “Sonora no está acostumbrada a la inseguridad” más bien creo no quisiéramos, pero pues ahí está lo que sucede ya no nomás aquí en Cajeme, Guaymas, Empalme, sino por Magdalena, Cucurpe, Caborca y municipios aledaños se han enseñoreado los grupos criminales, ahí están audios y videos tomados por la gente, con zozobra pero ya acostumbrándose a eso y viendo como cae también gente inocente, lo que más duele, pero pues sigamos con la política fallida de “abrazos, no balazos”.

LA MAÑANERA

La mañanera del jueves, increíble e inadmisible lo que sucedió ahí primeramente en cuanto a la representación de medios locales de Cajeme, un municipio muy golpeado por la inseguridad, las políticas comerciales agropecuarias, el tema del agua, etc. Una total falta de respeto, una burla que en representación del gremio de Cajeme, el representante haya sido un portal “wasanga” que no tengo nada contra él, sino la operación política detrás de este movimiento, hecha por un funcionario muy cuestionado que tiene la dirección que maneja en números “rojos” y que fuera avalado todo esto por el alcalde Sergio Pablo Mariscal, nomás para promover un programa “Camión Rosa”, que desperdicio de tiempo, habiendo otras temas prioritarios y medios, como esta organización para la que colaboro con gran penetración en el sur y otros, quienes no tuvieron acceso. Lo que generó polémica, fue la pregunta del periodista Luis Alberto Medina, sobre la situación de la directora de Conade, Ana Guevara, acusada de desvío de recursos, el presidente, que se ve que la quiere, respondió que es parte de la politiquería y grilla que se viene, pero que si hay algo seguirá su curso. Obvio hubo no pocos que esto es parte del “fuego amigo” y que detrás de esta campañita está el titular de Seguridad Alfonso Durazo, el más fuerte aspirante a la candidatura a la gubernatura y la quiere quitar del camino. En mi opinión personal al margen de ataques y grillas, mis respetos en cuanto a los logros deportivos de Guevara, como atleta, muy en alto puso el nombre de Sonora, pero la candidatura para la gubernatura, gobernar un estado es otra cosa, es de capacidades y no nomás del cariño o aprecio del presidente, lo del asunto que tiene en la Secretaría de Función Pública y denuncias, pues ya veremos en que resulta. Al término de la mañanera, el presidente salió por una puerta lateral y la gente esperando afuera al darse cuenta se enfurecieron y quien pagó platos rotos, que se dio cuenta también del “cariño” que le tienen fue el alcalde Sergio Pablo Mariscal, le tundieron y duro, no ha hecho nada pues, ahí los resultados, debe bajarse de la nube que anda y de sus rollos ideológicos de una 4T que no se ve por ningún lado del municipio. Por cierto el presidente de nueva cuenta, ya van varias, anunció los 500 millones para Cajeme y otra cantidad igual para Hermosillo, o sea 1000 millones, que a como andan las finanzas públicas, quien sabe para cuando. Lo bueno es que si baja ese recurso para Cajeme y que urge para pavimentación, al parecer lo administrará la Sedatu, ojalá sea así, porque si cae el recurso a las arcas del Ayuntamiento, pues ya sabrán la “manita de cochi” que le harían la dupla Mariscal-Galindo a las constructoras. ¿O no?

TRIBU YAQUI

Para finalizar el presidente se fue a territorio yaqui sintiéndose Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, les prometió lo de siempre a unos yaquis, que como siempre piden y piden, desafortunadamente a pesar del agua y miles de hectáreas que tienen, están peleados con el “pico y pala” y les gustó vivir de la mano estirada y subsidios gubernamentales con sus excepciones, reconozco que hay quienes quieren salir adelante y pues los resultados ahí están, los 8 pueblos yaquis viven en el total atraso. Les repartieron tierras en el 76, de ingratos recuerdos para productores del campo, luego Salinas, hizo cambios en las leyes y muchos productores, recuperaron sus tierras y las volvieron a hacer productivas. Recuerdo el entonces presidente Ernesto Zedillo, en una de sus visitas trajo un cheque de 40 millones para formar un fideicomiso mientras se arreglaba asunto de linderos de “La Cuchilla”, ignoro que pasó con ese problema, con ese dinero, con ese fideicomiso, que si está, imaginen lo que hay y si se los entregaran a la tribu… en un mes se lo acaban. Lo que de mi punto de vista debe preocupar de la reunión es la Comisión que se formó, que la presidirá el mismo presidente, para “restituir” de sus derechos y demandas de la nación yaqui… ojo y aguas con esto. No hay nada que restituir y no debe suceder lo que pasó en 1976, cuidado, por ningún motivo debe cambiar el régimen de tenencia de la tierra agropecuaria, que es el plan de AMLO y el proyecto lo tiene el senador Ricardo Monreal. La otra y mala noticia, que genera incertidumbre, es que para quedar bien con los yaquis, pues que la línea del gasoducto se desvíe, a lo que cueste y que se pague del erario público. ¡Qué chulada! Y no sin antes señalar el presidente que la obra ¡no se necesita!, que mensaje de aliento para inversionistas. ¿Pero qué tal comprar toneladas de carbón para generar energía eléctrica? ¿Qué tal un Tren Maya cuyas máquinas serán de diésel? Esas si son buenas inversiones y compromisos con energías renovables y limpias.

¿Y LA CARRETERA FEDERAL 15?

Y para cerrar con lo de esta gira, ninguna orden ni señalamiento del presidente a los gobernadores yaquis de que liberen la carretera, así que la Policía Federal seguirá de “florero” y los ciudadanos y transportistas a seguir pagando en cada tramo donde gente de la tribu ponga sus “conos” y “piolas” con cuotas de 50 a 100 pesos, muy bueno el botín diario a repartir, de hecho ya hubo problemas entre ellos. Así pues, otra cosa a la que nos deberemos de acostumbrar a pagar “piso” por pasar territorio yaqui, hasta que se resuelvan sus demandas, ninguna autoridad hará nada, hay por lo visto venia presidencial, es parte de la justicia para los pobres miembros de la Tribu Yaqui, aun pasando por las leyes y derechos de los ciudadanos… ¡Es el colmo! Que si los blancos, yoremes, duales etc… son sus problemas internos, resuélvanlos adentro de acuerdo a sus usos, costumbres, pero no tienen por qué pagar terceros, la nación yaqui no está sobre la nación que es de todos los mexicanos.

¿AGANDALLE DE ‘ALITO’? ¿O ROMPER CON ESTRUCTURAS?

Vaya con las atribuciones que se dio el dirigente del CEN del PRI, Alejandro Moreno de prácticamente desde México, centralizar, “palomear” hasta el nombramiento de candidatos a regidores. La medida ha generado malestar y seguramente una futura desbandada en todas las entidades del país, habrá 15 renovaciones de gubernaturas, Congreso Federal, local, alcaldías, es demasiado lo que está en juego y el PRI tomando, centralizando este tipo de decisiones. ¡Toma tu democracia! Consulté con algunos priístas, que incluso para romper con estructuras de poder, que inhiben la llegada de nuevos liderazgos, nuevas figuras, como el caso de Cajeme, no es la forma. Para el dirigente del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas, las cosas aquí en Sonora, no cambiarán, será aquí donde se tomen decisiones, entonces es de imaginar que donde haya problemas, entrará el CEN y designará por dedazo. En lo personal yo no me imagino a la gobernadora Claudia Pavlovich, ajena a lo que pasará en el 2021, ella va por su 7mo. año y tiene una relación fluida con quien será el candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara y es obvio habrá consensos. Y ya ni decir de Manlio Fabio Beltrones Rivera. ¿Ustedes lo ven ajeno al proceso Sonora? ¡Por favor! El espectro, mano e influencia de este personaje en decisiones que se toman en el PRI siempre ha estado. ¿Va a cambiar esto? ¿Nadie relacionado con él en alguna candidatura? Veremos, sobre todo la reacción de militancia, seguramente será soterrada, le tienen pavor a Manlio, pero aguas con la migración y desbandada y ojo, la reacción también hacia afuera, la sociedad civil, que quiere ver cambios. En fin, veremos las consecuencias de esta decisión de ‘Alito’ quien al parecer quiere seguir los mismos pasos de Roberto Madrazo, para agandallarse la candidatura presidencial en el 2024… pero tendrá los mismos resultados del tabasqueño. Habrá que ver las renovaciones de dirigencias y las fórmulas que acompañarán en los 5 principales municipios de Sonora, a Ernesto Gándara, que si se repite el escenario del 2018, el candidato del MC, Ricardo Bours, hablando en términos beisboleros se las va a batear por todo el jardín central, sobre todo aquí en su tierra, Cajeme, con la fórmula de lujo que lo va a acompañar. Si hay desbandada en el PRI, previsible a menos que Ernesto y la dirigencia tomen decisiones correctas, será Ricardo Bours, quien más cache a priístas que abandonarán al tricolor con todo y el prestigio, popularidad de Gándara… al tiempo.

DESALADORA… PARADA

Pues la obra de la Desaladora en “El Cochórit” en Empalme, que se supone iniciará pruebas en octubre, pues sigue parada por obra y gracia del alcalde Javier Genesta. El señor quería 8 millones con argumentos de permisos etc… y la Constructora Aqualia dijo no, ya cumplidos requisitos legales y pues ahora el alcalde, ya no quiere 8… subió a ¡10! Y no creo que todo vaya entrar a las diezmadas arcas del municipio, esta es la 4T en el sur, al igual que Guaymas, Cajeme y Navojoa. El amparo que interpuso la empresa sigue en proceso y pues ya enterados en la Ciudad de México del problema, pues desde allá alguien le pondrá un estate quieto, manita de cochi, al hambriento edil del municipio rielero, de lo contrario la solución del abastecimiento de agua quizás se vaya hasta el año que entra, o sea que la gente pague las consecuencias, de que no llegue agua a sus casas, por las ambiciones de un alcalde… ¡el colmo!

LEY OLIMPIA

Veremos si en los próximos días ya el Congreso del estado aprueba la “Ley Olimpia” que busca frenar y proteger la violencia digital contra la mujer, la cual se frenó por cuestiones de una frase en un artículo “Violación a la intimidad” que querían cambiar a “Violación a la intimidad sexual”. Al parecer quedará en la primera, el punto para mí y para todos es que hay que proteger a la mujer de violencia, física y digital; a la mujer, ni con el pétalo de una rosa y punto. Como también deben entender las alcaldesas Rosario Quintero y Sara Valle, que lo que hay contra ellas no hay violencia de género, ni nada que se la parezca, son denuncias de corrupción, desvío de recursos, no se hagan. Por cierto que falta de solidaridad de la señora Valle, con esposas de algunos policías abatidos durante su administración, es donde han caído más, pues es hora que no les llega el dinero al que tienen derecho, pobres familias, no tienen que estar pasando por esto. Por cierto, prácticamente fuera del PT, Sara Valle y no tendrá injerencia en el proceso electoral local del 2021, no podrá colocar a nadie afín a ella, fue bloqueada desde la Ciudad de México.