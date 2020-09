La tragedia del PRI en Sonora: se enfrascan en una guerra de tuitts, funcionarios y el líder priísta estatal

NO HACE MUCHO QUE AQUÍ MISMO lo comenté con usted, caro amigo. El PRI en Sonora se encuentra en una condición de vulnerabilidad.

Las diferencias políticas de sus más conocidos miembros, se están dirimiendo públicamente. Y no solo eso: lo hacen a través de las redes sociales lo que propicia que intervengan personas ajenas a ese partido.

Y si ya de por si el PRI no ha podido reconciliar a los grupos en algunos municipios importantes —entre ellos el de Cajeme— imagínese con los pleitos entre el jerarca estatal priísta y algunos funcionarios de medio pelo pero que sirven a cabezas de secretarías estatales.

¡Un festín para el morbo colectivo!

Déjeme contarle: el pasado fin de semana — concretamente el sábado— el dirigente estatal del PRI, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, subió a su cuenta de twitter, el siguiente texto: “Vaya forma de gobernar el Gobierno de México de seguir moviendo el mentado semáforo epidemiológico COVID-19 —a base de cuestiones políticas y no de salud.

“Cómo que ya es momento que las autoridades locales saquen la casta, se dejen de ambigüedades, dicten sus propios criterios e indicadores”.

Esto lo dijo nada menos que el dirigente del PRI en el estado y es evidente que la crítica iba dirigida al titular de la Secretaría de Salud, ENRIQUE CLAUSEN IBERRI.

Esta situación confrontacionista entre dos de los puntales del priísta actual, no es de ahora. De hecho, es un pleito viejo que ya pasó de moda en los cochupos de café.

Pero ahora, cuando la tensión por la pandemia se ha relajado, estos dimes y diretes han vuelto a estar en el comentario político.

Al ‘Pato’ de Lucas no le contestó directamente Clausen. Lo hizo su encargado de Comunicación, GIANCO URÍAS ABUNDIS. No se anduvo con formalidades. De hecho, me sorprendió la crudeza de sus palabras. Como que son viejos antagonistas.

Textual: “Como ya es costumbre los fines de semana por la noche, el ‘líder’ del PRI en Sonora atacando por atacar, sin propuestas, sin argumentos, siempre desacreditando, sin que haya movido un solo dedo durante la pandemia más que para utilizar el twitter. ¡No siga dividiendo y restando!”.

¡Por las tripas de Satanás!

Pero este sainete entre “reconocidos” priístas, no paró aquí: salió a la palestra nada menos que HUMBERTO ROBLES POMPA, cuya fama de muy echado para adelante se dice que está muy bien ganada.

De nuevo, textual: “Y sigan chi…! Y seguiré contestando. Con los pelos de la burra en la mano, el futuro de miles de priístas no se va a embarrar por idiotas como tú y tú jefe”.

¡Uy, esto sí dolió!

Y Gianco Urías Abundis, remató su respuesta: “Es correcto, SIN USTEDES”.

Al terminar de leer estos tuits, mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo: tres destacados priístas, todos bajo la misma sombra protectora, peleando públicamente como legendarias lavanderas de las antiguas vecindades de Tepito y de La Merced, en la Ciudad de México…

Esto explicaría sin asomo de duda, por qué el PRI en Cajeme no pudo ser renovado a pesar de que hubo priístas interesados en cambiar de directiva sin que hubiese un árbitro con la autoridad política suficiente para poner orden en el desorden.

Y lo mismo está pasando en Hermosillo y, como ya lo vio usted, a nivel estatal.

Aquí en Cajeme, los priístas, mejor dicho, los medianos liderazgos de ese partido, dejaron pasar el plazo estatutario para remplazar a la actual dirigencia, cuyo periodo ya se venció desde hace un año.

En pocas palabras: en Cajeme no hay directiva, por más que ANDRÉS RICO PÉREZ se ha esforzado pro mantener la vertical priísta inhiesta.

Pero no se puede.

Un pequeño grupo lo ha impedido. Lo peor es que se culpan unos a otros de que las cosas no hayan marchado bien. Y luego, desde la oscuridad de las catacumbas, alguien rescató la manida costumbre de querer imponer a un cetemista sin brillo político en la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI en Cajeme.

Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, UNA CARTA QUE ME envió ADELAIDO LÓPEZ, y que con mucho gusto comparto con mis dos que tres lectores…

Héla aquí: “Estimado Mario: En Morena estamos esperando la encuesta que hará el INE por sentencia de la SCJN para elegir la nueva dirigencia nacional. En mi caso estoy ayudando para que Morena logre el triunfo en Sonora y en el sur del estado. La encuesta de Morena será probablemente en la primera quincena de octubre de 2020 y empezará con el trabajo territorial en los 300 distritos del país…

“En Sonora vamos por la Gubernatura con Alfonso Durazo. Esperamos ganar los 7 distritos federales, el Congreso del Estado y las principales alcaldías. La tarea no es fácil, se ocupa primeramente la unidad de Morena y preparar las alianzas con los otros partidos políticos, como el PT, el Verde y demás…

“Te comunico que más adelante haré una valoración política para ver si me inscribo en la encuesta para el Distrito 7 Federal con cabecera en Navojoa, que hará Morena en el primer trimestre de 2021. Saludos cordiales”… Pues sí: la unidad en los partidos, he ahí el punto…

No es un secreto que Morena está materialmente fragmentada no solo a nivel nacional sino localmente…

Pero aún con esto, en la más reciente encuesta de Mitofsky, aparece en primer lugar de intención del voto, en la mayoría de los quince estados donde habrá elección a gobernadores…

¡Ojo chícharo!...

¡OH, LA LÁ! MUY AGRADECIDO CON el colega ALEJANDRO MUNGARRO, que además de excelente escritor, tiene cualidades innatas de historiador, por el detalle de haberme enviado un cuento de GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, que yo no había leído…

Y ya que estoy con Mungarro, vale la pena resaltar que escribió un libro-ensayo, pero que también podría caer en la categoría de crónica histórica, sobre Cajeme y sus presidentes municipales…

Para empezar, el concepto es muy interesante porque en la semblanza de cada munícipe, se esconde una historia personal…

Y hace a la obra intensamente amena…

Buen tema, sin duda, para discernirlo con más tiempo, como Dios manda, pues…

Y AQUÍ, UNA REFLEXIÓN que ayer por la mañana nos regaló a quienes los escuchamos y vemos por televisión todos los días, del analista financiero PEDRO TELLO, a propósito del panorama catastrófico que no describe el Banco de México y el propio ARTURO HERRERA, para el 2021, con la receta de los gobiernos neo-liberales. A saber: “Más Neo-liberalismo para un Gobierno que decretó el fin del neo-liberalismo”…

Verdad de verdades…

Y AQUÍ, EL TEMA INEVITABLE: La región de Guaymas y Empalme se debate en una violencia sin límites con autoridades intimidadas por el crimen organizado, sin que se atrevan, de perdida, a expresar su indignación…

En los últimos días, diez personas fueron ejecutadas en esos dos municipios…

Mi fuente de Guaymas, me manda este reporte: “Dos muertos más ahorita a las 9 y media de la mañana elevan a 9 las víctimas entre el anochecer del viernes y ahorita, más el niño de 12 años que fue llevado a Hermosillo, herido de gravedad”…

Y ayer, a temprana hora, una joven mujer de 24 años, fue asesinada de 9 balazos…

Es todo.

Le abrazo.

