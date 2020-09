Un “PRI-MOR” en la Cámara de los Diputados

Siempre nos vamos a quedar con la duda del trasfondo en el mensaje enviado ayer por el “sentidísimo” diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo al confirmar que el PRI presidiría la Cámara de los Diputados a partir de este 1 de septiembre, que “si algo le sucede al presidente en este tiempo, (los priístas) se quedarían con la Presidencia de la República”.

El controvertido Fernández Noroña también se atrevió a “denunciar” ayer por la mañana a través de su cuenta personal de Twitter, que “el compañero presidente ya decidió que el PRI presidiera la Cámara de los Diputados y eso es muy grave”.

Y es que el aguerrido legislador petista había movido cielo, mar y tierra para aumentar el número de diputados de la fracción del Partido del Trabajo y convertirse en la tercera fuerza política, ganando al PRI esa posición y por lo tanto, él sería el presidente de la Cámara Baja.

Fue el mismo presidente López Obrador, quien en la “mañanera” de ayer reprochó las “jugadas” de Fernández Noroña y sus intenciones, a las que calificó “por encima de los acuerdos políticos previamente establecidos”.

Finalmente se consumó lo que el coordinador de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, René Juárez, había advertido el pasado fin de semana cuando se enteró de las “jugadas” de Fernández Noroña, al preguntarse, ¿Y si el PRI hace lo mismo que el PT y amanece el lunes con 50 diputados? Y así fue.

Cuatro legisladores del Partido de la Revolución Democrática se pasaron al PRI en este arranque de semana y lograron cerrar el grupo en 50 integrantes, dejando al PT y a su aguerrido Fernández Noroña, no solo en la lona, sino agraviado y con una espina clavada, que le originó un escenario catastrófico en los tiempos por venir.

Don Gerardo dejó ir la idea de que “algo” le podía suceder al presidente de la República en este tiempo en que el PRI presidiera la Cámara y que una cosa de esas podría hasta permitir que se quedara con la Presidencia.

Contra este radicalismo personal habría que recordar que el ADN de las principales figuras de Morena en este momento y el PRI, tienen el mismo origen y aunque AMLO asegura que no son iguales, habría qué señalar con enorme contundencia, que son muy parecidos.

A las 9 de la mañana de este día, comenzará López Obrador a dar lectura a su segundo informe desde el patio central de Palacio Nacional… Habrá setenta invitados, a pesar de que los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud indican que no debería haber “juntadas de más de cincuenta personas”… Pero bueno, el presidente “tiene otros datos”… No habrá nada nuevo en la información… Recordará su lucha contra la corrupción ponderando uuuuuunnnnaaa vez más los juicios contra Rosario Robles, Emilio Lozoya y César Duarte… Dirá que sus obras en el Nuevo Aeropuerto de San Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas han generado 150 mil empleos… Que hay crisis pero que vamos a salir pronto de ella… Que la pandemia “no nos afectó” mucho (a pesar de los 65 mil fallecimientos en números oficiales) y que la economía va muy bien, “a pesar del golpe” que nos dio la pandemia… Un mundo de simulación y con un país donde la mitad de mexicanos ya no creen en él y le han perdido toda la confianza… Lamentablemente el 50 por ciento a su favor aún es mucho y la realidad de esto se verá en las elecciones de junio venidero.

De plano el presidente AMLO también mintió al decir que su Gobierno está conformado “por un grupo de mexicanos de libre pensamiento”… Ayer fue dado de baja de la Semarnat don Víctor Manuel Toledo y todo porque se filtró un audio en donde critica abiertamente a la “cuatroté”, pidiendo a sus escuchas que no la idealizaran porque era un mar “de contradicciones”… Sin duda, el colaborador de AMLO es libre en la medida en que su pensamiento no contradiga el proyecto absolutista de Gobierno para los próximos años.

La ocurrencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) de irse a la huelga en el escenario tan complicado que se vive ahora, se fue al suelo con la manifestación de una voluntad aplastante de la base sindical por el “no” a las banderas rojinegras… No sabes cuándo se habla de beneficios laborales y cuando se busca solo chantajear a la institución. A partir de este mes de septiembre, grupos opositores al Gobierno del Estado abrirán “fuego” en contra de funcionarios muy cercanos a la gobernadora Claudia Pavlovich… El objetivo es minar su imagen personal… Una especie de “venganza” que busca un escenario como el vivido por Guillermo Padrés y algunos de sus colaboradores entre 2015 y 2016