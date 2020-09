Lo de Boquilla, Chihuahua, debe ser un llamado de alerta para los que abusan de la lealtad

IGUAL QUE MILLONES DE MEXICANOS, yo también vi las imágenes en redes sociales. Y también, como a muchísimos compatriotas en todo el país, me indigna que el Gobierno abuse de la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas y exponga a sus miembros a la humillación de encolerizados ciudadanos.

Estoy cierto que la defenestración no era contra los soldados en si misma. Era contra el Gobierno.

Lo que pasó anteayer en la Presa Boquilla, no es la primera vez que les ha sucedido a soldados de México. Ha ocurrido en Michoacán, en Guerrero, y en otros estados.

Vi la imagen de la tristeza en el rostro del general ALEJANDRO VÁZQUEZ. “Me encomendaron una misión que no pude cumplir. Estoy triste”, se lamentó, ante un reportero.

La verdad sea dicha, yo no sé en qué mundo vive el presidente AMLO. No puedo entender que permita que la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea ocupada y vandalizada por una turba de las mal llamadas feministas que están capitalizando la política de “abrazos, no balazos”, del primer mandatario.

Esto, por Dios santo, no es protestar.

Es cierto: las mamás de los desaparecidos, tienen razón de estar ofendidas con el Estado Mexicano y con el Gobierno que lo representa. Tienen razón de exigir la renuncia de ROSARIO PIEDRA IBARRA, la titular de la CNDH, que nunca debió ser designada para ese puesto.

En este país, señor mío, nada le está funcionando bien al presidente López Obrador. Lo del presupuesto para el 2021, no hace sino augurar un año más de penurias y calamidades.

Hasta los que nada saben de economía, perciben que el panorama está para llorar.

El conflicto de la Presa Boquilla, pudo evitarse, según los expertos. El Gobierno, en su intento de quedar bien con su homólogo de los Estados Unidos, se adelantó y autorizó que se hiciera la transferencia de agua cuando aún no se satisface la necesidad del vital líquido para los cultivos que todavía no están listos para cosechar.

Cualquiera entiende la explicación que dio un diputado chihuahuense, en el sentido de que los productores jamás se habían negado a enviar a Estados Unidos el agua que establece el acuerdo. Pero las fechas de hoy los afectan a ellos. Por alguna razón fueron adelantadas.

Este es el punto.

¿Quién fue el genio que le aconsejó al presidente que autorizara el cambio de fechas?

Lo de Boquilla, es un conflicto que no tenía razón de ser. Según analistas independientes, resulta sumamente preocupante que el presidente se esté equivocando cada vez con mayor frecuencia, por la mala información que le dan sus “asesores”.

De hecho, es en la mañanera donde más se equivoca. Y culpan al jefe de Comunicación AMLO, JESÚS RAMÍREZ, de no contar con un equipo eficaz de colaboradores.

En este aspecto de la dinámica del Gobierno de la Cuarta Transformación, hay un punto clave con implicaciones muy graves, afirman algunos analistas. Se refieren al enorme daño que esas erráticas decisiones han causado al país y principalmente el Gobierno. Y se remiten al “culiacanazo”, en el que varios altos mandos y funcionarios quedaron en evidencia porque no conocían la estrategia, si es que la hubo.

A AMLO se le “resbaló” el gigantesco gazapo que terminó en tragedia y en ridículo.

Ahora es Boquilla, en Chihuahua. Se están acumulando imágenes que, a la vuelta de unos años, serán vistas y analizadas por otras generaciones de ciudadanos.

Yo soy de los que a lo largo de mi ya longeva existencia, ha presumido la institucionalidad de su Ejército, el Ejército Mexicano. Solía yo vanagloriarme de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tiempos en que países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, y la casi totalidad de las naciones centroamericanas y del Caribe (Cuba y República Dominicana, principalmente) se debatían en un océano de represión y asesinatos masivos ordenados por dictadores que, por su maldad y crueldad, pasaron a ocupar un lugar en la historia del Continente. En Argentina, por ejemplo, entre los sesentas y los ochentas, el Ejército ponía y tumbaba presidentes. No existían los Derechos Humanos. Nadie fiscalizaba a nadie.

Los exiliados se contaban por miles. México, con una admirable estabilidad social, recibía a los argentinos que buscaban un lugar donde vivir en paz.

Siempre me enorgullecí de las Fuerzas Armadas de mi país. Y por ello mismo, me indignaba cuando algún presidente abusaba de esa lealtad a prueba de todo, de los militares mexicanos.

Y por eso, me conmovió la tristeza en el rostro y las palabras del general Vázquez, en Boquilla, Chihuahua.

Y todo esto, por un presidente con sueños maravillosos pero intangibles y por ello mismo, irrealizables.

Así veo yo las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO, CARO LECTOR: el comentario que a continuación voy a compartir con usted, así como la lista de protagonistas de Morena, no provienen de mi opinión personal. En realidad, es el resultado de dos que tres consultas con fuentes de la región del Mayo…

Veamos: como bien se sabe, en Morena las candidaturas surgirán de una encuesta que será procesada por Morena. En este contexto, se dice que no cualquiera podrá figurar en dicha encuesta…

En Navojoa, sigue encabezando la lista MARIO MARTÍNEZ, un cuadro al que todos respetan pero a quien no le acreditan experiencia política… Le siguen CHAYITO QUINTERO, HILDELISA GONZÁLEZ y GRISELDA SOTO…

En Etchojoa, JUDAS MENDÍVIL —que iría por la reelección— y JOEL GONZÁLEZ… En Huatabampo, RAFAEL ORDUÑO, EDGAR MEXÍA, ALBERTO VÁZQUEZ, ANTONIO ESTRELLA, ROBERTO ALVARADO, JUAN DE DIOS CASTRO… Todos ellos, buscarían la alcaldía de Huatabampo…

Ahora bien, Huatabampo ha sido cabeza del Distrito local XXI, y ser diputado por esa demarcación, es un sueño muy socorrido por los políticos de todos los partidos…

De hecho, el propio RODOLFO JORDÁN, que es del PRI, estaría feliz si le toca ese distrito, si bien su prioridad es la Presidencia Municipal…

De Morena y por el Distrito XXI, suenan FERNANDO TELLO AYALA y el ya mencionado EDGAR MEXÍA…

Y para la Diputación Federal por el VII Distrito, ADELAIDO LÓPEZ, otra vez MARIO MARTÍNEZ y también GRISELDA SOTO…

En Benito Juárez, todo mundo da como un hecho que la actual alcaldesa LINA MUNGARRO, irá por la reelección…

Me comentan que la encuesta la hará Morena en el primer trimestre del 2021, y en este contexto, todo estaría sujeto por distritos y por alcaldías…

Naturalmente, hay que esperar que otros morenistas se apunten y, bueno, ya se verá…

Y AQUÍ, LA RESPUESTA A una pregunta que hace algunas semanas alguien más me la formuló: efectivamente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y PORFIRIO MUÑOZ LEDO, fueron presidentes, cada quien en su tiempo, del PRD…

Sus trayectorias van paralelas en este renglón: ambos han encabezado dos partidos nacionales. AMLO, al PRD, como ya dije, y a Morena; Porfirio, fue presidente del PRI y años después, también lo fue del PRD…

Como verá usted, hay similitudes…

Y antes de que me pregunten por los morenistas de Cajeme, bueno, hay muchos que en breve se declararán listos para buscar una candidatura…

Para la municipal, ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; MARGARITA VÉLEZ DE MARISCAL, y no hay que descartar que al alcalde SERGIO PABLO MARISCAL, de no ser su esposa, se le ocurra buscar la reelección…

El problema es que tiene muy mal ambiente entre los morenistas…

De cualquier modo, se le menciona, por aquellos de las moscas…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com