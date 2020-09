Es inquietante si no es que aterrador, ver al presidente de México exhibir sus arrebatos en televisión

EL PAÍS ESTÁ ENTRANDO a una situación de caos. Duele decirlo: hay un responsable de esto que está ocurriendo. Lo anticipó muy al principio de su mandato: no perseguiría a nadie, no atentaría contra la libertad de expresión pero haría valer su derecho a responder.

Estas palabras, que en sí mismas eran una amenaza, no fueron tomadas en cuenta por los grupos predominantes de la nación, pues creyeron que era una de las tantas inconveniencias del flamante presidente de la República.

Tampoco entendieron aquello de “mi pecho no es bodega”. De hecho, hasta se lo festejaron.

Ahora vemos que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR llama al periódico Reforma “pasquín inmundo” y “periódico vil”…

Todo esto porque el periódico le dedicó la de “ocho columnas” al asunto de un desvío de 223 millones de pesos, en el Ayuntamiento de Mascupana, tierra natal del presidente AMLO.

¿Pero cuál es el punto?

Pues que la síndica de ese Ayuntamiento, que fue desaparecido por el Congreso local, es pareja sentimental de un hermano de AMLO. Y ella, al parecer, va en el paquete de los responsables.

En una de esas, y la señora resulta ser inocente.

Es cierto: Reforma se excedió en la cobertura. Extralimitó la importancia del suceso. Culpable o no, la señora ni siquiera tiene cercanía con el presidente. Por otra parte, lo que esta mujer haga o deje de hacer, no es imputable al hermano de su pareja sentimental.

¿Merecía un titular en primera plana de estas dimensiones? En mi modesta opinión, no.

Pero tampoco es un pecado capital. En los países democráticos estos excesos son comunes. En Inglaterra se ven cada día cosas mucho más extravagantes y no pasa nada, más allá del berrinche del primer ministro o de algún funcionario de alto rango.

Cuando un medio se extralimita y el aludido cree que fue violentado en derechos ciudadanos, recurre a los tribunales en busca de justicia.

Pero en México el presidente, que se siente ofendido y agraviado, no acude a los tribunales, sino que utiliza una plataforma mediática construida y mantenida con recursos del Gobierno, o sea, de los contribuyentes, para denostar y a veces inculpar sin tener pruebas, para desahogar su berrinche.

Ayer el presidente llamó “pasquín inmundo” a Reforma. Y también lo describió como un “periódico vil”.

¿Qué resulta de todo esto?

Lo que resulta es que, sin que ese sea su propósito, AMLO está ayudando a la industria de medios a aumentar sus ventas y, por ende, sus ingresos.

En este momento y gracias a estos exabruptos presidenciales, la página web de Reforma fue la más vista durante varias horas y sus ventas de ejemplares este día seguramente subirán exponencialmente. El morbo público también es negocio.

A nadie se le puede escapar que el presidente es, en estos momentos, el mexicano más atribulado por los problemas que enfrenta su Gobierno. Lo de Chihuahua es apenas uno más de esos problemas…

Pero hay que decirlo: la acumulación de problemas solo podría tener un desenlace: un estallido social. Quizá no organizado pero, a fin de cuentas los que protestan en las calles han demostrado que saben unirse llegado el caso.

Nadie quiere que eso suceda. No lo quiero yo. No lo quiere usted, no lo quiere nadie.

Estoy seguro que no lo quiere el presidente y tampoco sus adversarios.

Lo de Mascupana, no es relevante, aunque se trate de la pareja sentimental de un hermano del presidente. Después de todo, AMLO es uno, apenas, entre 7 hermanos. O por ahí.

¿Tiene la culpa él?

No lo creo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER ANDUVIERON por estos Rumbos, el secretario del Trabajo, HORACIO VALENZUELA, y el director del Icatson, EDMUNDO CAMPA, y, claro visitaron las instalaciones que la representación de esta institución tiene en este municipio, cuya cobertura abarca todo el Valle del Yaqui…

En esta visita, estuvo el presidente de la Fundación Bórquez Schwarzbeck AC, PABLO BÓRQUEZ ALMADA. Todos ellos fueron atendidos por DIANA ACOSTA ISLAS y todo mundo se congratuló por el convenio entre la fundación y el Icatson, que es de colaboración mutua, en bien de la gente más vulnerable del Valle del Yaqui…

Bien por Diana Acosta, la titular de esa institución en Cajeme…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! El Gobierno de Nayarit está en quiebra. Desde hace algunos meses su situación financiera se fue hundiendo y empezaron los retrasos en el pago de los salarios…

La crisis, lejos de mejorar, se agudizó hasta que el Sindicato llamó a sus afiliados a un paro laboral…

En un comunicado, señalan una serie de anomalías por parte del Gobierno panista y afirman que mantendrán el paro hasta que su problema se resuelva satisfactoriamente…

¿Cuántas entidades estarán en la misma situación?...

He ahí el detalle…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer le comentaba yo en estos Rumbos, de mi rapidísima visita al bello Puerto de Guaymas…

Además de desayunar con BULMARO PACHECO y AGUSTÍN RODRÍGUEZ y de charlar por un rato con ARTURO MUNGARRO, el gerente general del Hotel Playa de Cortés, recorría algunas calles históricas de la ciudad, acompañando a DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA…

--Vamos a recorrer toda la calle Serdán. Así podrás contemplar los vestigios de una grandeza que se nos fue hace muchos años— dijo, melancólico…

--Pero tú no naciste aquí, tú eres de Magdalena de Kino…

--Sí, pero cuando la crisis minera nos llegó nos vinimos a vivir a Guaymas. Yo andaba en los seis años…

Enfiló el Jeep de lujo por la Serdán, digamos que de norte a sur y, en algún momento, disminuyó la velocidad. Dijo: --Mira esa casona gris que está en ruinas. Cuando yo era niño era una gran mansión estilo europeo, como tú podrás ver. Nosotros vivíamos unas casas más allá y el Polo, un compañero mío de juegos, era hijo del dueño de la mansión, don SILVANO PÉREZ RAMOS, un señor muy poderoso…

¿Qué tan poderoso?...

Yo creo que mucho. Se decían muchas cosas. Cuando yo tenías más o menos 7 años, recuerdo que me fumé mi primer tabaco en aquel obelisco que se alcanza a ver allá…

--¿Primer tabaco? ¿Quieres decir cigarro?...

No, quiero decir puro. Cuando le di el segundo “golpe”, experimenté la primera borrachera de mi vida…

Mi padre era el gerente de la empresa Combustibles, la más importante en la época y yo disfrutaba de una excelente situación en mi vida de niño…

Cuando regresé a casa, llamé por teléfono a Daniel para preguntarle si podía yo escribir lo del puro y los dos “golpes” y la consecuente borrachera…

La respuesta fue muy a la Trelles: --Claro que sí. Ya qué. Ni modo que me regañen…

Genio y figura…

¿Verdad lector?...

Y PARA EL LUNES SEÑOR MÍO, un tema con RICARDO MEJÍA BERDEJA, sub-secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en una historia que involucra a ALFONSO DURAZO y a otros personajes…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com