Célida López hace trascender su mensaje

Durante la lectura de su Primer Informe de Gobierno Municipal, el pasado 2019, las lágrimas derramadas por la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas al dolerse de la falta de recursos para pavimentar la ciudad, le hicieron trascender más allá de la frontera estatal.

Ayer, dio lectura a su segundo informe y al tocar el tema de la drogadicción en los jóvenes, elevó la voz y en forma enérgica calificó de “traidores a la patria” a quienes ofrecen drogas a menores de edad. No solo eso. Dijo que a esos narcotraficantes “no se les debería de combatir con las armas, sino fusilarlos, como ocurre en otros países”.

Más allá de la retórica bélica que se ganó algunas críticas en redes sociales y en pronunciamientos como el elaborado por el Laboratorio Sonora por la Seguridad (de Manuel Emilio Hoyos), habría qué advertir del exhorto que la munícipe de la capital de Sonora hace a todas las autoridades.

Porque a manera de autocrítica a toda instancia de Gobierno, habló de que hasta ahora se ha callado sobre el tema del narcotráfico y que ella no estaría dispuesta a seguirlo haciendo “porque no se vale que no se hable de la pandemia de las metanfetaminas, del envenenamiento a menores y jóvenes”.

Estableció que ella continuará abordando el tema para responderles a los padres de familia que le exigen combatir ese fenómeno, a pesar de ser consciente de que podría estar en riesgo su vida.

López Cárdenas recordó que hace apenas unos cuantos días se echó a andar el primer Centro para la Rehabilitación de drogadictos en Hermosillo y que gustosa construiría varios más, “porque es desesperante la situación y hay mucha gente que requiere ayuda”.

Mario Villalobos, el eterno dirigente sindical de la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora, suele llegar a acuerdos con fuerzas políticas que no necesariamente son las del PRI… Durante el “padresismo” fue un importante baluarte del régimen local albiazul y a pesar de ello, el actual Gobierno Estatal le ha otorgado varios privilegios luego de ser recomendado a la gobernadora por el dirigente nacional de los burócratas federales… Villalobos presume de tener una “buena mano” por encima de los partidos… Quizá por ello hace unos cuantos días hizo acto de presencia en la oficina del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, con miras por supuesto al año 2021… Fue recibido y los saludos fueron muy cordiales… Tanto que se accedió para una buena foto.

Trascendió en redes ayer, una declaración de la presidenta municipal de Guaymas, Sara Valle Dessens, entrevistada con motivo de la lectura de su Segundo Informe de Gobierno… Como se sabe, Guaymas encabeza el listado de más policías asesinados en la entidad y a pesar de que un grupo especial de esa corporación se encarga de cuidar la seguridad personal de la alcaldesa, al ser cuestionada por las víctimas policiacas del crimen en el Puerto, respondió que ella “no tiene por qué cuidar la vida de los policías”… Sin duda una declaración desafortunada… Y falta un año para que concluya su gestión y de plano, Sara ya no tuvo remedio… Nunca aprendió a representar a los guaymenses y mucho menos a dar resultados.

En Navojoa, la alcaldesa morenista Rosario Quintero, continúa con sonrisa de oreja a oreja, inocultable, tras haber vencido a sus detractores que solicitaban sentarla en el banquillo para hacerle un juicio político… En el Congreso del Estado, se hizo realidad la alianza “PRI-Mor” para “perdonarle la vida política” a doña Rosario, en uno de esos contubernios ilógicos, pero explicables en términos de anteponer el interés de partido, por encima del de los ciudadanos… Imposible hablar de buenos resultados en los municipios gobernadores por Morena, como Guaymas, Cajeme y Navojoa… Son un estrepitoso fracaso, amparado solo en las alianzas de cómplices que dibujan ya los privilegios del 2021.

Histórico por la soledad que vivieron el presidente y las y los gobernantes en todo el país, las ceremonias del Grito de Independencia en este atípico 2020… Así se escribirá para el futuro.