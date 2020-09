Líderes sindicales se suman a Durazo; se venden o pagan por entrar, pero ya están en Morena

POR SI ALGUNA DUDA NOS QUEDARA: ALFONSO DURAZO anda recogiendo voluntades.

Por más que se antoje increíble, militantes de otros partidos se están mudando a la causa del nativo de Bavispe.

Y nada qué reprocharle. ¿Por qué habría de ser así? En política todos tienen el derecho de engrosar las filas de sus simpatizantes. En todo caso los militantes de hueso colorado, deben reclamar su deslealtad a esos que se van.

Pues sí, con Durazo se fueron, también, los dirigentes de la FSTSE y del Sindicato de la Salud. Es decir, MARIO VILLALOBOS. Mi fuente denotaba enojo porque a uno de estos dos líderes, le ofrecieron una regiduría en Guaymas.

O sea, que se vendió por un plato de lentejas. Vaya cosa.

Como digo, no peca el que compra, sino el que se vende. Adiós a las convicciones y a los ideales. Y mire que estamos hablando del partido del líder de masas que enarbola la bandera de los ideales y de las convicciones.

El mismo cuyo grupo se encargó de “comprar” mercenarios de la política para darle cuerpo al nuevo partido, cuya organización costó millones de pesos formarla y hacerla más o menos respetable en tratándose de candidatos.

Yo he visto la tristeza en los ojos de infinidad de militantes del PRI que de verdad emana a ese partido y sienten en carne propia la pérdida de tantos elementos que se han mudado a Morena. El PRI, para muchos tránsfugas, ya no garantiza ninguna expectativa rentable.

Decía: he visto una profunda tristeza en el rostro y en los ojos de muchos priístas a los que conocí en mi juventud. Ellos jamás han renunciado a sus principios partidistas.

Durazo en Sonora, está demostrando el poder desde la óptica de la fuerza centralizada que compra e impulsa mediante el brillo dorado que seduce y somete.

Hoy, más que nunca, el proyecto de RICARDO BOURS debe consolidarse mediante la integración, ya sea a una plataforma independiente, o a Movimiento Ciudadano, de los grupos que el exalcalde de Cajeme ha atraído hacia su entorno, en los recorridos realizados durante y antes de la pandemia. Sin duda será una dura lucha política pero hay materia para pensar que de este esfuerzo podrá surgir un verdadero, auténtico proyecto político.

Ciertamente, es temprano para hacer pronósticos. Pero es indiscutible que debe jugarse con el tiempo, ganarle al tiempo, y como diría RENATO LEDUC, dar tiempo al tiempo.

Pero no demasiado tiempo.

Por otra parte, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni MC, deben confiarse y menos minimizar la habilidad de Durazo. A este, hay que verlo y valorarlo por sus hechos. Por sus logros.

Quienes han seguido su trayectoria, no olvidan que supo cómo jugar sus cartas en el juego de su amigo y jefe LUIS DONALDO COLOSIO. De él, fue secretario particular hasta el día en que fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana.

Desde su discreta oficina, visualizaba el ir y venir de Colosio. No era fácil ser uno de los hombres más cercanos a Luis Donaldo. Era callado, me cuentan amigos que estuvieron cerca.

Muerto el candidato a la Presidencia de la República, Durazo se vio enfrentado a un entorno hostil. Pasó todo un sexenio, el de ERNESTO ZEDILLO, y en ese lapso tuve la oportunidad —más por la casualidad que por otras cosas— de conocerlo y sentarme en dos ocasiones, a tomar café con él.

Luego devino aquel acto de campaña de VICENTE FOX en algún lugar de Sonora, en el que presentó a Alfonso como su colaborador de campaña.

Y después, lo impensable: Durazo vocero y secretario particular del presidente de la República.

¡De un panista, caramba!

Nunca le he preguntado a ERNESTO GÁNDARA si él ingresó a la Coordinación de Giras Presidenciales con Fox, por recomendación de Durazo.

Si así fue, tuvo sentido.

Durazo Montaño no terminó el sexenio foxiano como vocero. De hecho, sus diferencias con el matrimonio Fox-Martita, lo llevó a enfrentarse con el poder presidencial.

Otra vez, a bregar contra la corriente. Y otra vez, a poner en juego sus habilidades. Perdió y luego ganó.

Mire usted: solo una persona con conocimiento de los tiempos en la política y con un trabajo discreto y bien planeado, pudo haber llegado a donde se encuentra la cúspide de un poder que estoy cierto no hubiese alcanzado con Luis Donaldo Colosio.

De ahí que no deba sorprendernos que dos que tres dirigentes sindicales hayan protestado subordinación a quien ya anda en virtual campaña a la gubernatura de Sonora.

Es cierto: ya estamos en campaña, aunque lo nieguen los principales actores del momento.

Ya tenemos aspirantes reales a la “grande”. Gándara, Ricardo, Durazo, el propio Antonio Astiazarán… Y los que faltan.

No es fácil hacer cálculos ahora, cuando ni siquiera sabemos si habrá una alianza en Sonora entre el PRI, PAN y PRD.

Por eso, la desesperación de algunos.

En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, SEÑOR MÍO, ¿vio usted, escuchó la conferencia que pasó al aire por Telefórmula, ALFONSO ZÁRATE, el analista político del que he venido hablando de un tiempo a acá?...

Hay una frase que me caló. Y con eso me quedé. Se la comparto: “Muchas cosas malas pudieron haberse evitado de no ser por esa prisa que tiene AMLO por pasar a la historia”…

Verdad de verdades…

MIENTRAS TANTO, A PRINCIPIOS DE SEMANA tuve el enorme gusto de platicar por teléfono con un magnífico amigo y colega, radicado desde toda una vida en Nogales, Sonora: RAYMUNDO ESTRADA CHARLES…

Ray es oriundo de Esperanza, Sonora, y de cuando en cuando se descuelga a visitar a sus familiares y a saludar a los viejos amigos…

Platicamos un poco de todo. Su trabajo en radio, en la prensa escrita, sus ganas de irse al retiro, los achaques propios del tiempo, que también son los míos…

En algún momento, evocamos nuestro último encuentro en Hermosillo, hace dos años y meses, cuando nos tocó entrevistar cada quien con diez minutos para hacerlo, al candidato del PRI a la Presidencia, JOSÉ ANTONIO MEADE…

Fue un fiasco aquello que se le ocurrió a algún genio de la campaña priísta, darle a cada periodista de cada región, diez minutos para una entrevista nada menos que con el candidato presidencial, independientemente de que Meade era un mal candidato…

Gajes del oficio, coincidimos…

Y DESDE GUADALAJARA, LLEGA la llamada del ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, con la palabra cálida el amigo que sustenta por sobre todas las cosas la lealtad en la amistad…

Minutos después de conversar conmigo, el Rafa se comunicó con JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, hasta su residencia en Hermosillo…

Por cierto y ya que he traído a colación a Renero, caigo en la cuenta que otro amigo en común, ARTURO OLIVARES, se ha distanciado físicamente del resto de los cuates por motivos de la pandemia, ya sabe usted…

¿Hasta cuándo, señor mío?...

¿Hasta cuándo?...

Y BUENO, TERMINEMOS con algo de política: ayer a media tarde cuando circulaba por la avenida Miguel Alemán, en Ciudad Obregón, al pasar frente al Hotel Yori Inn, recordé que JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, estará en las papeletas de junio del año venidero…

Ya veremos…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com

ijuana, Baja California.- Momentos de angustia y horror vivieron vecinos de los fraccionamientos Natura y Puerta Plata en la zona este de Tijuana, Baja California, luego de ver como un fuerte incendio forestal amenazaba sus viviendas, por lo que solicitaron el auxilio del Cuerpo de Bomberos.

Ante la gravedad del suceso, la Dirección de Bomberos del XXIII Ayuntamiento de Tijuana solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional Forestal, para que con su apoyo lograran contener el fuego que afectó a 60 hectáreas de pastizal.