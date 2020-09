Distantes los tiempos de la política, las empresas encuestadoras ya están haciendo su agosto

LA ENCUESTADORA NO ES DE MIS confianzas pero aun así no quiero mencionar su nombre. Solo diré que de un tiempo a acá se ha dado a conocer por sus “atrevidos” resultados.

Uno ha aprendido, a fuerza de hacernos viejos, que algunas empresas de opinión pública, contratan al mejor postor. No todas, pero si algunas. Desgraciadamente para estas encuestadoras, su codicia desmesurada las ha llevado al descrédito. En una elección intermedia en el pasado sexenio, varias de las más prestigiadas — hasta entonces— encuestadoras, se hundieron en el descrédito más execrable. Era obvio que se habían vendido y que se habían creído sus propias mentiras.

Sus errores fueron fatales. Sus pronósticos resultaron al revés.

Algunas, como Mitofsky, han logrado medio levantarse del desprestigio. Pero no del todo.

Viene a cuento lo anterior, a propósito de una encuesta que anda circulando por ahí. Salvo dos que tres afortunadas posiciones —ANABEL ACOSTA ISLAS, MARGARITA VÉLEZ, y algunas más— el resto ni para el caso.

La estrategia aplicada en este caso, es ya muy conocida. Arropan al personaje que quieren poner en situación ventajosa, con otras personalidades políticas. No importa que estas queden en lugares ventajosos. Lo que importa es poner en la cola de las preferencias ciudadanas, al que desean hacerle daño. Minimizarlo. Dejarlo fuera de la competencia mediática.

Así se las gastan.

Cuando inicié estos Rumbos, creí que podría apoyarme en los resultados de esta encuesta para el comentario sobre las municipales en el sur de Sonora. Pero no se pudo.

Mire usted: en tiempos de vísperas de año electoral, las menciones que se hacen en columnas periodísticas son preliminares. Salvo en casos muy especiales, no se puede hablar de una supremacía en la intención del voto.

En este contexto y considerando que faltan varios meses para que empiecen las campañas para las municipales y los distritos locales, los columnistas, que suelen ser los que mueven el ambiente políticoelectoral, no pueden caer en el miserable jueguito de candidatear a nadie a priori. O sea, por adelantado.

¿Entonces?

Bueno, lo que se hace siempre en estos casos. Apenas empieza septiembre. Faltan todavía cuatro meses para que culmine este año y deberán transcurrir unos meses más para que inicien las municipales.

Bien lo dice el viejo y conocido refrán: no por mucho madrugar amanece más temprano.

Ciertamente, en Cajeme, igual que en Navojoa, que en Guaymas y, en general, en cualquier municipio, existen ciudadanos que a lo largo de tres o más años, han destacado por su aguerrida actividad pública y social.

Ahí tiene usted, verbigracia, a ese grupo de regidores que se ha convertido en un auténtico contrapeso de los desfiguros y errores del alcalde SERGIO PABLO MARISCAL.

No le dejan pasar una.

Y eso no es malo ni reprobable. Al contrario, se convierten en la voz de los ciudadanos. Ellos, como regidores, levantan la voz y hasta la mano demandante, para que el munícipe no olvide que no está gobernando solo y que el poder tiene contrapesos.

De ese abigarrado grupo de ediles, podría surgir uno o más candidatos en el 2021.

Como dijo el clásico de Palacio Nacional: me canso ganso.

¿Doña MARGARITA VÉLEZ podría ser aspirante a la candidatura de su partido? Por supuesto que sí. Está en su derecho. Pero los ciudadanos no son tontos y no se les debe tratar como si lo fueran.

No es tiempo de crear falsos “punteros”. Bueno, en realidad nunca se deben crear falsos punteros. No con tanto tiempo de antelación.

Doña Margarita puede ser mencionada como una natural aspirante. Igual que ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, el obregonense mejor posicionado —después del secretario particular de AMLO, ALEJANDRO ESQUER VERDUGO— en el Gobierno Federal.

Es lógico que, a la hora de “mencionar” nombres, es uno de los primeros en que se piensa. Y es el caso de la primera dama municipal. Y es el caso del ‘Pollo’ RAÚL CASTELO. Y de algunos otros.

Pero, ¡ojo chícharo! No todos dan el perfil para hacerse merecedores de una candidatura a presidente municipal. Hay factores que deben de tomarse en cuenta. Algunos, por ejemplo, que tienen qué ver con el “choque” de intereses.

¿Y por qué el ‘Pollo’?

Pues porque es diputado local. Es decir, es un hombre público. Y es el caso, también, del priísta LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ. Tiene derecho a ser mencionado. A aspirar a otro puesto de elección popular.

Pero como en el caso de ‘El Pollo’, ser diputado no necesariamente lo hace en automático, ser un candidato competitivo y menos un alcalde eficaz y eficiente.

Como digo: son muchos factores.

Por el lado de los panistas cajemenses, no se ven aristas dignas de escribirse a casa. Se menciona a RENÉ ARTURO RODRÍ- GUEZ y eso es totalmente comprensible.

¿Por qué?

Pues porque René Arturo es un ciudadano a quien todo mundo respeta y lo asocian con las causas más apreciadas por la sociedad. Una de ellas, es el beisbol.

Es bueno jugar con las posibilidades de los que suenan.

Lo que no es bueno, es que las empresas encuestadoras se apropien de una actividad que corresponde exclusivamente a la ciudadanía y a los políticos.

Vienen tiempos de suyo muy complicados. El Gobierno Federal en 2021 no será el que es hoy, que por cierto no está en su mejor momento. El presidente AMLO está “cerrando” el Gobierno. Desaparecen 10 Subsecretarías. Los fideicomisos. Los fondos para contingencias. Será, el venidero, un año terrible para la mayoría de los mexicanos.

Por eso, digo, el futuro, ahora, no nos pertenece. Mañana será distinto lo que hoy ni siquiera podemos imaginar.

Es cierto: muchos están ávidos de escuchar algo que tenga qué ver con la política, aunque sean mentiras. Y de eso abusan los empresarios de encuestadoras “patito”.

Pero tampoco se les puede culpar por completo. Después de todo, “al cliente lo que pida”.

En fin. Así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! CON APLAUSOS Y RECONOCIMIENTOS, terminó su ciclo de programas RICARDO BOURS CASTELO…

Fueron 116 capítulos, en los que el exalcalde de Cajeme tuvo de invitados a toda suerte de personajes, lo mismo empresarios que políticos, profesionistas, deportistas y también periodistas (yo entre ellos, algo que se le agradece, faltaba más)…

Este esquema implementado por Ricardo con el valioso apoyo de su amigo ALBERTO FLORES CHONG, despertó simpatías en ciudadanos de distintos puntos de la geografía sonorense…

Y hasta algunas envidias, que esto no faltará en política…

Logró penetrar a lugares a los que difícilmente hubiese podido llegar de otra manera…

Acabó su ciclo, no por gusto propio de sus creadores, sino para respetar las reglas del INE, ya sabe usted…

Hoy, y después de 116 episodios transmitidos, Ricardo Bours no es un aspirante político ignorado; se le conoce más, ahora, que a algunos de los veteranos que buscan una candidatura para cualquier cargo de elección popular…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com