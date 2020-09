Oposición en México ya tiene rostro, nombre y recursos

DIEZ gobernadores se enfrentan abiertamente contra el presidente de la República. En Chihuahua, existe un solo clamor popular en contra del presidente. En Chiapas, una guerrilla amenaza con enfrentarse al presidente. Frena demostró este fin de semana capacidad de movilización desde todos los rincones del país a la capital para exigir la renuncia del presidente… Un desplegado firmado por 650 intelectuales exigiendo respeto a la Libertad de Expresión, desquicia al presidente… Y estos son solo botones de muestra.

La oposición tiene rostro, tiene nombre, tiene recursos. Ya no puede decirse que no existe oposición en México, con una diferencia al pasado: Ha surgido desde la sociedad misma. Los partidos políticos han sido rebasados. Ninguno de ellos representa el más alto interés ciudadano, ni de la Nación, incluido el partido del presidente, Morena, que se ha convertido para él en un verdadero dolor de cabeza. No solo eso. El principal argumento para vencer en las elecciones del 2018, “el combate a la corrupción y la impunidad”, está a punto de irse al hoyo, luego de trascender una información que formaliza el Diario Oficial de la Federación, donde se descubre que la empresa CAVA ENERGY SA de CV, propiedad de los padres de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, han sido beneficiados con la dotación de una prestigiada playa privada en Holbox, lugar que aglutina varias playas e islas en la península de Yucatán y que mantienen altísimas cotizaciones en bienes raíces relacionadas con cadenas hoteleras de talla mundial, categoría “Tres Diamantes” de calificación, comparada con la isla Palmera en Dubai. La edición del Diario Oficial de la Federación del 1 de este septiembre de 2020, deja fuera cualquier suspicacia con respecto a las “fakenews”. Total, al presidente le ha ido muy mal. Ha sido un pésimo Gobierno en resultados. No es para menos. Diariamente desde su tribuna, confronta, divide, suma adversarios y enemigos. Solo este fin de semana, mostró su lado débil, cuando evitó que la manifestación de Frena alcanzara su propósito de asentarse con sus carpas en el zócalo. Sabe perfectamente que este es un grupo no controlado y que serían capaces hasta de secuestrarlo en Palacio Nacional. Frena ha llevado a cabo manifestaciones pacíficas, dentro de la Ley.

Nada comparable a los grupos de maestros de la CNTE o a las feministas, que a su paso van destruyendo todo. Sin embargo, el Gobierno de AMLO les permite a estos llegar a las puertas de palacio y tolerar daños, destrozos y agresiones personales.

Pero con Frena fue distinto. Seguramente López Obrador ya no repitió aquello de que “son unos cuantos” y junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dedicó cientos de policías a detener el avance de la manifestación, que no pudo llegar siquiera a la altura del Palacio de las Bellas Artes y tuvo qué enfrentarse a provocadores y a policías que empezaron a confiscarles sus carpas. Ayer mismo, el presidente, desde su gira por el estado de Morelos, aseguró que esos manifestantes contarían con garantías para llevar a cabo su actividad sin represión alguna.

Pero si así fuera, ¿Por qué se les detuvo en su marcha al zócalo?

EN SONORA, la gobernadora Claudia Pavlovich advirtió a quienes preparan ataques en su contra, que no le extraña ese tipo de “campañas negras”, porque hace cinco años las sufrió al igual que su familia… A través de un mensaje en redes sociales, dijo que ante el inicio del calendario electoral este septiembre, ha empezado a manejarse una serie de noticias falsas y mentiras, que en su momento han sido desmentidas, poniendo el ejemplo del diario “Expreso” que fue manipulado en su formato para “inventar que mi familia adquirió la empresa Frigorífica Contreras; ¡por favor!”, remató… Consideró que en este año político seguramente aparecerán más "inventos” y “fake news”, pero que ella va a responder siempre con la verdad y con trabajo, y que “no está sola teniendo siempre a su lado el apoyo de la gente”… Más allá de sus palabras, la gobernadora mostró con este mensaje su decisión de no quedarse callada ante cualquier señalamiento que dañe a ella o su familia… Como se dice comúnmente, “se puso el huarache antes de espinarse”, aunque en una reflexión más de fondo, si tiene la conciencia tranquila, no debería preocuparse, porque al final del día siempre se hablará bien y mal… Pero bueno, hablamos de política y de imágenes y las historias benefician o perjudican a los influyentes en una época de elección… Y si es una elección de gobernador, con mayor razón… La misma Claudia Pavlovich recordará que en campaña, hace cinco años, tampoco se quedó callada al denunciar corrupción de sus adversarios.