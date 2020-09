En defensa de la autonomía de los órganos electorales

Finalmente el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Pável Núñez, se dignó en recibir al consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Daniel Rodarte, a quien le dijo que se mantuviera tranquilo, aunque le estaba abriendo una carpeta de investigación.

-¿Por qué la investigación? ¿En base a cuál denuncia? No hubo mayores respuestas. Solo reiteró que “el trámite que se lleva a cabo es normal y se resolverá conforme a Derecho”. Rodarte sí hizo el público reclamo a la FGR de llevar a cabo una actitud intimidatoria al enviar a agentes al domicilio de este consejero electoral, a pesar de haberse advertido que estaba a la orden de la autoridad en sus oficinas del IEE y que en su hogar viven sus padres, adultos mayores y enfermos.

Pero Rodarte también hizo un reclamo a la consejera presidente del IEE, Guadalupe Taddei, para que saliera a defender la autonomía del Instituto.

“No quiero que salga y me defienda a mí, sino al Instituto”, requirió Rodarte.

No es para menos, hasta este momento la actitud asumida por la FGR en contra de los funcionarios electorales sonorenses, predicen una intromisión de la autoridad federal en órganos autónomos electorales en Sonora, con fines que apuntan a los comicios del venidero 2021.

No pasó mucho tiempo para que Taddei formulara una declaración, convencida de la razón esgrimida por Rodarte. A través de un boletín, la consejera presidenta del IEE y PC, estableció: Sufriremos intentos de intromisión para vulnerar o debilitar la autonomía del Instituto y de las y los integrantes del órgano máximo de dirección. Ante esto, me manifiesto en contra de presiones o descalificación alguna, de parte de las instancias de procuración de justicia, autoridades gubernamentales o políticas, o juicios morales a través de redes sociales que pongan en duda la honorabilidad, integridad y compromiso democrático de todos y cada uno de las y los consejeros electorales, así como de cualquier pretensión de apropiarse o subordinar la actuación de este órgano electoral. Expreso mi respeto hacia las autoridades y la disposición de colaborar como siempre lo hemos hecho, en lo que jurídicamente sea correcto, sin entorpecer por supuesto sus funciones y las nuestras. Apenas e hizo bien quien preside el organismo rector de los comicios electorales en Sonora. Es una defensa que se esperaba, ante la vulnerabilidad mostrada por los funcionarios electorales señalados por la PGR, quienes ignoran hasta el momento los motivos para un probable escenario donde se les sujete a un proceso de tipo judicial. El presidente López Obrador dijo ayer en su “mañanera” que quien aspire a una candidatura el próximo año, deberá irse de su gabinete en octubre… Eso ya está a la vuelta de la esquina… Por ello ya en círculos de Palacio Nacional se baraja el nombre de Santiago Nieto como posible sucesor de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública… Por su lado, Alfonso ya dedica parte de su tiempo en sostener reuniones con dirigentes empresariales y directivos agrícolas de su entidad, Sonora, la que aspira a gobernar.

Brava, muy brava como siempre, la senadora Lilly Téllez, reprochó ayer en tribuna de la Cámara Alta, que el grupo parlamentario de Morena haya hecho a un lado la solicitud de integrar una comisión para investigar la denuncia de Jaime Cárdenas, quien anteayer renunció al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no sin antes dar a conocer que se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República, porque funcionarios del actual Gobierno de la “cuatroté”, habían dispuesto de joyas e inmuebles de ese organismo para el beneficio de particulares privilegiados… En otras palabras, “Se robaron lo robado”… Lilly subrayó lo lamentable de la actitud de las y los senadores de Morena, porque “al estilo de los narcos”, se apropiaron de joyas, antes de otra cosa… Advirtió que esta negativa propiciará que se difunda mucho más el caso ante la gente… Por su lado, Jaime Cárdenas negó lo señalado por AMLO en el sentido de que había renunciado “porque se había agotado y no cualquiera resiste el trabajo en el servicio público”…. “El presidente quería una obediencia ciega y yo soy obediente, pero reflexivo”, escribió Cárdenas, quien también reveló que el presidente le reprochaba sus actitudes como abogado, al tratar de ceñirse en lo que dicta la Ley… Este escándalo es uno de los golpes más duros recibidos por la “cuatroté” y un argumento sólido que echa por tierra la demagógica afirmación de que en este Gobierno Federal “la corrupción ya no existe”.