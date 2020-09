No nos engañemos: el fragor de las campañas no solo se oye cerca, ya lo tenemos aquí

DESDE MI TEMPRANA JUVENTUD, mi afición favorita fue la lectura de artículos políticos que principalmente leía en la revista Siempre!, cuyo fundador y director era JOSÉ PAGES LLERGO, padre de BEATRIZ PAGES REBOLLAR, hoy, aguerrida activista del PRI, quizá su más confiable vocera en términos de opositora al régimen de la Cuarta Transformación.

Cuando leí por primera vez un artículo de ella, pensé que, ni antes ni después, habría una mujer que por su talento y contundencia, me impactaría tanto como ella.

Me equivoqué.

Leí a otra mujer que, en su diferente estilo, se equipara a ella en la fuerza de sus argumentos y sus comparativos históricos, cuando el personaje central de su crítica es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

No la veo como una crítica adversa por sistema. La veo como una más de las intelectuales que se han decepcionado del presidente de México. O, mejor: como uno de los personajes decepcionados de la Cuarta Transformación, como diría un político cajemense.

Un trozo de esta narrativa sinigual: “Los discursos encendidos que prometían acabar con la pobreza, que daban lugar a las ideas divergentes, se terminaron. La crítica al poder se acabó cuando él mismo se convirtió en el centro del poder”.

Sencilla relatoría de hechos, contundente explicación de lo que está pasando en México y por qué.

Y una frase, genial: “López Obrador es un vacío ocupante de la silla del Águila”.

A esto agregaría: “Sin ideas innovadoras, sin claridad en el rumbo y sin mayor plan, ni estructura para formar un Gobierno diferente que cumpliera su promesa de transformar a México”.

Con la calma que hace que un artículo mantenga a los lectores al vilo del interés ante el conocimiento, Solange Márquez, articulista de El Universal, describe a AMLO como un “hombre que a pesar de sus afanes no tiene la estatura de los populistas, nacionalistas latinoamericanos.

No tiene el arrastre de Perón, la estrategia de Chávez, o el respaldo ideológico ni la genealogía de Evo Morales”.

Y otra vez la genialidad en la frase: “AMLO fue populista en el discurso de campaña pero es un mal burócrata en el ejercicio del poder”.

Pues sí, verdad de verdades.

Lo define no como un líder de ideas avanzadas sino como un líder revoltoso quemando pozos petroleros, la toma de la Avenida Reforma, cuyas marchas siempre buscaron ser instrumentos “para acercarse a la política partidista”.

Para SOLANGE MÁRQUEZ, el hoy presidente dijo discursos que son espejismo de la 4T.

Y pone el dedo en la llaga de sus discursos por los 75 años de la fundación de la ONU. Para ella, “fue lo que fue.

Apegado. Aburrido, pero sobre todo falta de contenido. Ni siquiera su desafortunada referencia a Mussolini dejó algo importante o interesante que decir”.

Ayer decía yo en estos Rumbos que los mexicanos estamos viendo, en estos momentos, a un presidente acongojado, diríamos que atribulado, al que, gradual pero sucesivamente, se le están yendo sus colaboradores más talentosos, hombres con ideas, quizá con los que uno pudiera no estar de acuerdo, autónomos en el pensamiento y con un orden mental para hacer las cosas.

Curiosamente, el exalcalde de Cajeme, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ subió ayer un breve mensaje a través de su cuenta de twitter, en el que formula una pregunta muy interesante y bien dirigida: “¿Qué tienen en común las renuncias de Carlos Urzúa, de Germán Martínez, de Asa Ebba Christina, de Víctor Manuel Toledo, de Javier Jiménez Espriú y Jaime Cárdenas? Él se contesta: la desilusión y la pérdida de la credibilidad”.

Buen punto.

Y aunque supuestamente la CNDH es autónoma, la llegada de ROSARIO PIEDRA IBARRA, debió ser parte de la lista de referencia. Como sea, bien dicho.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN ESTE PAÍS, en cualquier ciudad con más o menos importancia económica, la violencia es una presencia desmesurada, incluso a veces difícil de comprender pues un factor no corresponde a la dimensión del otro…

Cajeme no es la excepción. Como tampoco Guaymas o Empalme. O, en ocasiones, no lo ha sido Benito Juárez e igual el municipio de Bácum.

Pero ciertamente en los últimos años nuestro municipio ha sufrido en forma alarmante el flagelo de las ejecuciones que dejan regueros de muertos en cualquier lugar donde la oportunidad se presente: la banqueta de una vivienda, las habitaciones familiares, un bar, un poste de la luz, en un amanecer tranquilo si no es que a bordo de un automóvil…

En cualquier lugar…

En TRIBUNA se ha formulado, con insistencia el clamor de muchos ciudadanos: ¿Cómo es posible que la autoridad municipal, encarnada en el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL, no se presente ante la sociedad a ofrecer su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en la ciudad que se supone está gobernando y que le demanda cumpla con lo que prometió en campaña?...

Este clamor y esta pregunta siguen en el aire. Mariscal no se ha caracterizado, lamentablemente por su sinceridad. No ha dicho nada cuando se le pregunta por qué la infraestructura está en ruinas, por qué a él no le abren las puertas que dice tocar a los altos funcionarios…

No oye, no ve…

Seguramente se le seguirá formulando la misma pregunta…

Ya veremos qué pasa… Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, no cabe duda de que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo…

Viene a cuento lo anterior a propósito de unas declaraciones que habría hecho el constructor SAMUEL FRAIJO, sobre la posibilidad de que ALFONSO DURAZO llegase a la gubernatura…

Y sitúa dos contrapuntos: si estando en la SCT benefició con muchos contratos a un compadre suyo de Sonora, “que pasaría si llega a la gubernatura”…

No quiero ahondar en este tema, si bien está avalado por un periodista con buena fama allá por el centro y norte del país… Por ahora, así lo dejamos, no hay que olvidar que estamos en los preliminares de la contienda que tendrá lugar en los meses primeros del 2021, y como me lo comentaba un cuate mío, la política está en su punto más caliente…

Se especula demasiado, se dicen cosas que luego se dice que no se dijeron, y bueno, esto se torna más turbulento en medida en que la política se vuelve más indefinible… Y OTRA MÁS, EN OCTUBRE —que está encima, caray— se separan de sus cargos públicos los que aspiran a puestos de elección popular…

Y miren quien lo dijo: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

También en octubre, será la encuesta del INE sobre la dirigencia de Morena que no es cualquier cosa… Vamos, pero ni muchos menos… Y en octubre será la sentencia de la Corte sobre la consulta de juicio a los expresidentes de México, y sobre el particular ya dijo el ministro ponente LUIS MARÍA AGUILAR, que es inconstitucional, nada más y nada menos, porque viola Derechos Humanos de los ciudadanos… Y ciudadanos son los presidentes…

¿A qué huele todo esto, caro lector?...

Huele a todo eso que se mencionó muy al principio: a distractor…

Y a las elecciones…

Y esto lo saben CARLOS SALINAS, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN y, naturalmente, ENRIQUE PEÑA NIETO…

¿Y el pueblo?...

Ah, el pueblo es bueno y es noble…

Es todo.

Le abrazo.

