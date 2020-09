Las definiciones políticas para la “grande” en Sonora, ya están amarradas en tres trincheras

NO SE EQUIVOCA JORGE SUÁREZ-VÉLEZ, el analista internacional financiero, cuando afirma que es un error de quienes realizan marchas de protesta exigiendo la renuncia del presidente AMLO, creyendo que van a obtener un triunfo, sin pensar que la reacción será de enojo en un amplio sector de aquellos que no tienen nada que perder.

En este aspecto, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, les lleva mucha ventaja.

Sí, él, que siempre ha presumido de que carece de un auto para desplazarse por el país. Que se hace víctima de los banqueros. Que sufre —según él— las mismas penurias que su “pueblo bueno y noble”.

En esto la pierden los de Frena.

Y esto lo deja bien plasmado el hombre más crítico que ha tenido AMLO en el exterior, desde sus tiempos de colaborador de la Cadena CNN.

Por esto tituló su artículo “Nosotros no entendemos”, publicado en un diario de la Ciudad de México.

De ahí que los señalamientos que ha estado recibiendo AMLO en sus últimas cinco mañaneras —incluyendo la desventurada incursión del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el conflicto de aguas en Chihuahua, RICARDO MEJÍA— haya sido como gasolina en la hoguera prematuramente encendida en este sexenio.

Suárez-Vélez rechaza este tipo de protestas. Y recomienda los instrumentos naturales de la democracia.

Por otro lado, el crítico más emblemático de AMLO, el periodista CARLOS LORET DE MOLA, de pronto se torna mesurado, congruente, y clama por un reacomodo de la inteligencia democrática, claro, sin dejar su postura atrozmente beligerante.

¿Para efectos políticos fue importante el “espaldarazo” de AMLO para el sonorense ALFONSO DURAZO MONTAÑO?

Yo pienso que sí.

No hay que olvidar que en este país, el presidencialismo sigue siendo el eje rector de todo lo que se mueve en México. Para los morenistas, con su gran influencia genealógica, el fiel de la balanza es el presidente de la República. Al menos en lo que concierne a un proceso interno del partido gobernante.

El “espaldarazo” fue interpretado por todos, como la venia del tlatoani para el de Bavispe, en su aspiración a la candidatura al Gobierno de Sonora.

Y así empieza la “guerra” política en nuestro estado.

Verdad de verdades.

Para los sonorenses, la sorpresa sería que Durazo se quedara a medio camino. Pero esta no es una situación que se tenga como viable. Como sea, los seguidores de ADM, estuvieron ayer de fiesta grande.

Volviendo con la reacción de AMLO en la mañanera, algunos creen que su respuesta fue en base a una estrategia: golpear sesgadamente a sus adversarios de los medios para desviar la atención pública de lo que realmente le incomoda.

Esta apreciación tiene sentido, no crea usted.

Como todos sabemos, agarró parejo. Preguntó si sabían cuantas veces en la prensa del día anterior se le había mencionado a él.

De cada medio dio los datos, tantos en El Universal a favor, tantos en contra y tantos neutrales.

Y los de su villano favorito, el Reforma. Y los de Milenio. Y los del Heraldo. Y así, sucesivamente.

Vale la pena mencionar que en algunos noticiarios de la noche, por ejemplo, en el de CIRO GÓMEZ LEYVA, se transmitió una entrevista que reporteros de El Universal, le hicieron al polémico periodista.

En uno de los sub-titulares de la entrevista, Ciro destaca que AMLO “encontró una exitosa estrategia para intimidar a los medios”…

El resto, cualquiera de los que vemos y escuchamos a Ciro, ya podemos imaginarlo.

Pues sí: el ambiente político en este país, se ha precipitado terriblemente hacia el abismo. No se puede esperar nada bueno. El presidente de la República, por su naturaleza jerárquica dentro del esquema del poder, siempre ha sido el árbitro que regula para que las cosas marchen bien.

Pero desgraciadamente, en este caso, AMLO no solo no regula ni arbitra, sino provoca la confrontación. Está en sus genes.

Antes de terminar con este segmento, me gustaría agregar algunas líneas: un respetado periodista mexicano, de cuya honestidad yo no tengo ninguna duda, se aventuró con una definición de la personalidad de AMLO, en la que yo, sinceramente, no quiero participar.

Sin embargo, es lamentable que se tenga que llegar a estos extremos.

Pero en fin, ya el tiempo lo dirá.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ Y POR SI ALGUIEN LO DUDABA, en estas alturas de los preliminares de la contienda política del 2021, los seguidores de RICARDO BOURS CASTELO andan más que contentos…

Usted recordará que hace algunos días aquí mismo le daba cuenta de mi charla con el exalcalde de Cajeme en la que me confirmó que iría con Movimiento Ciudadano en pos de la Gubernatura de Sonora, un asunto largamente manejado y comentado…

Me anticipó que al día siguiente viajaría a la Ciudad de México, donde sostendría conversaciones con algunos personajes de la política, incluyendo a DANTE DELGADO, el jefe natural de MC, así como con LIÉBANO SÁENZ y FEDERICO BERRUETO, principales operadores de una de las prestigiadas encuestadoras mexicanas…

Déjeme decirlo: Ricardo Bours es un hombre profundamente equilibrado en sus acciones y en sus planes de corto, mediano y largo alcance…

Se le reconoce como un magnífico administrador en la política pero también en lo económico… De ahí que su incursión en esta contienda que se avecina, no es una “ocurrencia” ni una improvisación derivada de la calentura política…

Parte de una idea que se convirtió en plan y ahora empieza a caminar…

Y con gran fuerza, por lo que se está viendo…

Seguramente usted vio en su Facebook, la foto que Ricardo subió ayer mismo, en la que, junto con Dante, se toman una todo con el característico lenguaje corporal de quien va con grandes ánimos a una batalla…

Estaba en el Café “O”, en Altavista 147, en San Ángel, en la Ciudad de México…

Como decía, sostuvo otro encuentro, en las oficinas de su empresa, con Liébano y Berrueto, dos buenos amigos suyos…

Como decía Leduc: la vida y la política rielan…

Por cierto, desde ayer está de regreso en Cajeme, Ricardo…

Y AQUÍ, EL PARÉNTESIS MÁS QUE obligado: falleció víctima de un accidente vial, ayer temprano, un muy estimado cajemense: ROSALÍO (CHALÍO) ROSAS RUELAS, cuando apenas frisaba los 61 años de edad…

Un común amigo nuestro, don ARTURO OLIVARES SANEZ, me comenta que el accidente ocurrió por la calle Quintana Roo, muy cerca de las oficinas del Distrito de Riego del Río Yaqui, en Ciudad Obregón…

Chalío, fue un ciudadano que supo amar la vida y le recuerdo con grande estima desde principios de los años noventas…

Hay amigos que, aunque lejanos en la distancia del tiempo, duelen cuando se van…

Y este es una de ellos…

Arturo me informa que la misa de cuerpo presente será oficiada por el padre DEMETRIO MORENO SANTINI, en la Iglesia del Señor de los Milagros, en la colonia Del Valle, a media mañana…

¡Dios te bendiga, querido amigo!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com