Ricardo Bours candidato… Reuniones con Durazo… ¿Traiciones?

aya semana en lo político con interesantes definiciones, en el caso del empresario y virtual candidato por MC a la gubernatura, Ricardo Bours Castelo y otro par, no fue una, a esa no le subieron foto, de encuentro de empresarios, esta de relevos de capitostes de la industria, comercio, servicios, agrícola con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Primeramente el encuentro, reunión de Ricardo con la dirigencia de MC y obvio encuentro privado, con foto de por medio que circuló profusamente en redes sociales con el senador y coordinador nacional, Dante Delgado, el mensaje de ambos claro y directo. “Viene lo mejor para Sonora” obvio la candidatura del empresario y el proyecto a encabezar. Esto se veía venir desde aquella reunión de MC el año pasado a la que fue invitado Ricardo y las palabras de elogio de Dante, Jorge Álvarez Máynez y Clemente Castañeda, a la trayectoria de Bours, como exalcalde, político y por ende de una familia que todos conocemos. Iniciaron los recorridos de Ricardo, visitando municipios para conocer las necesidades de cada región, al igual que otros aspirantes cabe aclarar, Ernesto Gándara, Toño Astiazarán, y ya para finales de octubre, principios de noviembre, iniciará el “desarraigado” de Sonora, Alfonso Durazo. La pandemia modificó todo para aspirantes, Ricardo tuvo el tiro de precisión de hacer ejercicio de Facebook para estar en contacto con la gente y de hecho en redes sociales es el puntero, todo es cuestión de checar su cuenta y afines, son las que tienen más movimientos likes y Rt. En fin, es un hecho ya la candidatura de Ricardo, las precampañas iniciarán el 15 de diciembre y ahí verán a un candidato en calidad de opositor, de conocedor del sistema en otra faceta, o más crítico de lo que es, de lo que considera debe ser el ejercicio de Gobierno, también de mucha propuesta y de alianzas sobre todo con grupos de la sociedad civil. A Ernesto Gándara, pues a ver como fija posiciones. ¿Crítico? ¿Institucional? Por el lado del PAN un Toño Astiazarán por igual, debe ser, aunque los padrecistas insistirán en el alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro. Obviamente, el candidato de Morena, Alfonso Durazo, con todo el apoyo de AMLO y los instrumentos de estado para amedrentar, coaccionar, lo que ya estamos viendo por ejemplo en Chihuahua. Y si a niveles vamos de reuniones con empresarios, ya verán las de Ricardo Bours, de que niveles, como seguro las tendrán también Ernesto y Toño y pues Ricardo, miembro del consejo de la principal empresa sonorense Bachoco, que no nació de la política, sino del esfuerzo y visión de fundadores, ni mucho menos se ha mandado hacer una carretera para beneficio personal o de familiares, como la que viene para Sonora en el 2021. La gobernadora Claudia Pavlovich, ya fijó posición hace unos días, subió un video, está lista y presta a lo que se viene, así que alistémonos porque a partir de diciembre, antes es más, ya lo estamos viendo, veremos de lo mejor y de lo peor en la política, y a ver que deciden ese más de 30 por ciento de indecisos. ¿Game over para Durazo? Olvídense.

ALFONSO CON EMPRESARIOS

Esta semana se dieron dos reuniones -no fue solo una- de jóvenes empresarios, los relevos pues de los capitostes y dueños de empresas institucionales, familiares de todo tipo, algo normal en los negocios con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Por ahí Camou, De La Llata, Rodríguez, Aguilar, Lira, Bours, Astiazarán, Contreras, entre otros, como dije, algo normal y que se dará con otros candidatos seguramente. ¿Por qué fueron? Por cortesía, prudencia, por conocerlo, por intereses, de hecho no todos son morenistas, lo que yo me pregunto y cuestiono son dos cosas; ¿el encuentro fue para que Durazo les diera una evaluación como está la entidad? ¿Se la creyeron? Y segundo, dicen que a la “gorra, ni quien le corra” boletos de avión, hotel, comidas, bebidas (que no fueron arroz, maíz, frijoles y horchata) que tanto pregona AMLO degustaron… fueron ¡gratis! Con cargo al erario y esto está mal, es un desvío de recursos y atenciones para gente que no son funcionarios. Los operadores de este encuentro fueron el director de Aguah, Alfredo Gómez, quien convocó, no asistió, el buen Alfredo, como todos saben, personaje cercano al senador Arturo Bours. Pero antes de este encuentro, se dio otro y aquí está el detalle, porque fue con empresarios, productores del sur, también algunos de las nuevas generaciones, de esta no hubo foto. ¿Por qué no? El encuentro fue operado por un personaje de Cajeme de apellido Gallegos, y asistieron entre otros; Juan Antonio Hernández, Juan Manjarrez, José María Treviño, Ricardo Ramos Bours, Francisco Schwarzbeck, Alejandro Esquer, entre otros. También hubo otros que no quisieron ir, no se prestaron, los entiendo si hay un municipio donde se está viviendo un año de terror, un mes que batirá el récord del año pasado. ¿A qué irían?, los que fueron ¿qué no vieron la lapidaria cabeza de TRIBUNA del lunes pasado? ¿No checaron los números del Observatorio Nacional de Seguridad? ¿En calidad de qué asistieron? ¿Cortesía? ¿Alinearse? ¿Interés?, no lo sé, ellos sabrán pero la situación de Cajeme, de los peores en materia de seguridad a nivel nacional, no hay resultados. ¿Y fueron a reunirse con Durazo y creerle la información que les dio… o fue reunión de corte político. De estas reuniones que se dieron esta semana con Durazo y anteriores, seguro tomaron nota en Palacio de Gobierno y también candidatos, sobre todo el de “casa” aquí de Obregón, Ricardo Bours. Por cierto, otra vez se dio otra vuelta a México, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, para reunirse con Alfonso Durazo y salir con sus fotos, comunicados y rollos de siempre, “estamos en análisis y trabajando para reforzar la seguridad de los cajemenses y bla, bla, bla” y mientras viviendo el municipio un mes y año de horror, de terror. Seguramente al salir del encuentro y previo Mariscal, en un buen hotel, comidas, bebidas y volar de ida y vuelta en clase VIP, así como “primero los pobres pues” ufff con esta 4T y no duden que se quiera reelegir.

RECLAMO DE CPA

Pues no nos equivocamos en cuanto a lo comentado y hecho por los diputados del PRI, Jorge Villaescusa y Nitzia Gradías, de haber levantado la mano a favor de no proceder en juicio político contra Rosario Quintero, ni castigo para Sergio Pablo Mariscal, por 4 meses de inactividad al no convocar a sesiones de Cabildo. Pues fueron citados los 5 diputados por nadie más y nadie menos que la gobernadora Claudia Pavlovich, quien les reclamó su proceder. “¿Quién les dio línea que yo ni me enteré”?, y que se quedan congelados y voltean a ver a Rogelio Díaz Brown, que le salió con un chorizo y el ‘Potrillo’ viendo para el cielo como si la Virgen le hablara… muy molesta la gobernadora. Y de esas cosas dará cuenta más la señora gobernadora, lo comenté en la pasada colaboración, Morena está operando en la FAS, Memo Noriega, es el operador y creo es hora que rinda cuentas el fiscal Odracir Espinoza, o se van arrepentir en el séptimo año.

¿HUELLAS? ¿OLOR A TRAICIÓN?

Pues con otra que no le va a gustar nadita a la señora gobernadora Claudia Pavlovich y creo vendrá reacción airada, porque resulta que es proveedor del Gobierno, nada más y nada menos que un señor que se llama Alfonso González Morillas, ¿les suena? Operador financiero con Guillermo Padrés y hoy con Alfonso Durazo. Tiene una empresa, Prosad que es proveedor del Gobierno. ¿Qué tipo de servicios? Hoy o mañana lo sabrá la gobernadora, el hecho es que el empresario ni a ventanilla va, dos funcionarios del Gobierno lo visitan seguido a su oficina y le ayudan a sacar sus pagos. Veremos la reacción de la mandataria y del secretario de Hacienda, Raúl Navarro, esto en política huele y se llama deslealtad y traición, máxime ante el mensaje que envió la gobernadora desde el inicio de su administración y que salgan con esto. ¿Desde cuándo? ¿Quiénes más? ¿De qué no está enterada? Y ella cuidando su séptimo año. Viene un proceso electoral competitivo y sucio, sabe ella lo que viene, así que muy probable convoque a reunión gabinete y de manotazo.

¿NEUTRALIDAD POLÍTICA?

Se acuerdan cuando Alfonso Durazo, en una de sus inútiles reuniones de “Mesa de la Paz” solicitó neutralidad política, lo cual hizo varias veces para que no lo atacaran, pues por la alta incidencia en crímenes dolosos o compartir culpas con gobiernos estatales y municipales. Bueno, pues en Chihuahua, esta semana le envió carta al gobernador Javier Corral, para decirle que el Gobierno Federal se sale de la coordinación y Mesas de la Paz. ¿Por qué?, por la defensa del Gobierno del Estado, productores y ciudadanos del agua de la Presa “Boquilla”, quienes prácticamente corrieron a los elementos de la Guardia Nacional. Lamentable que por decisiones políticas, por cumplir un compromiso con EUA, el cual dijo Corral, se cumpliría, AMLO utilice el garrote con Durazo y también con la UIF de Santiago Nieto y congele cuentas de dirigentes de Distrito de Riego y exgobernadores, sin debido proceso, por el solo y justo derecho de protestar.

CONAGUA

Saco a colación esto porque como resultado de lo que sucede en Chihuahua, AMLO dio la orden a la doctora Blanca Cisneros, de limpiar la Conagua; de correr a todos, aunque sean capaces, él solo quiere leales y los quiere utilizar solo para que obedezcan. Así que a tomar nota en Sonora, AMLO va por el control del agua y lo utilizará con fines electorales, ya en columnas anteriores, dimos cuenta de un fraude en Distrito de Costa de Hermosillo, de más de 900 millones, algo de lo que saben bien Sierra y Bay y a lo que me refiero, concesiones y pozos ilegales, donde también estaban metidos funcionarios de Conagua. Seguramente vendrá presión para que apoyen económicamente a Durazo, o vayan a ustedes a saber para que no pase nada, así que ojo en los demás Distritos de Riego en Sonora y demás entidades donde se renovarán gubernaturas, AMLO va por todas, por las buenas… o malas, lo estamos viendo. En la mañanera invocó a Madero… y luego a Mussolini, el dictador ¿qué le pasa? aguas y con tanto poder que concentra.

VA ENRIQUE CLAUSEN

Se confirma lo comentado en entrevista radiofónica de Guaymas, su terruño donde su padre, don Enrique Clausen Bustillo fue alcalde y su hermano Otto, confirmó que sería un orgullo, dicho en otras palabras, va, nomás ahora habrá que ver porque partido. El virtual candidato a la gubernatura por el PRI Ernesto Gándara, no lo trae en el radar, de hecho ya se giró invitación a un personaje de la sociedad civil, no militante. ¿Entonces por dónde? Morena, no creo imposible, ni PT, las opciones se cierran a MC ¿PAN?... o la vía independiente, pero de que va… va. Reitero y no me nubla el hecho de conocerlo, con positivos o negativos de encuestas, es excelente operador político, Ernesto lo sabe, Ricardo, también, si ha hecho ganar a gobernadores con mayor razón una alcaldía, más si la busca en la tierra que lo vio nacer y hoy tiene una pésima alcaldesa y graves problemas de seguridad. ¿Qué candidato o partido tendrá la visión de jalarlo? Y vaya que llegado el momento tendrá una estructura y que le sumaría votos a cualquier candidato a gubernatura, ahí se los dejo de reflexión, con todo y contras a una posible nominación suya.

EL COLMO, SE ROBAN… LO ROBADO

Se roban lo robado, 23 joyas, dinero, los 2 mil millones del avión los devolvió, los agraciados no pueden cobrar por falta de procedimiento legal, el hoy exdirector Jaime Cárdenas denuncia y AMLO lo corre y pone a otro leal, incapaz y seguirá el robadero, esta es la ¡4T!!

COMPROMISO

El pasado miércoles el diputado Jesús Alonso Montes Piña, quien preside la Comisión de Gobernación, me hizo el compromiso de revisar junto con el diputado Gildardo Real, la denuncia que interpuse ante la FAS por creación de empresa fantasma en Oomapasc de desvío y peculado con recursos públicos, veremos si hay voluntad política.