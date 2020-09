Empresarios con Durazo... MC no alianzas... Ataques a Clausen

Hace unos días se dio un encuentro de empresarios de Hermosillo, la mayoría con el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, para seguimiento y evaluación de avances (¿cuáles), en materia de seguridad, más bien parecía una reunión de Comité de Finanzas para su campaña por la gubernatura.

Como ya es sabido Durazo, ha venido a Sonora, obvio no se ha parado por Obregón, ni por Guaymas, para rendir cuentas, pero sí para citar a los alcaldes y legisladores en la capital para afinar detalles de su proyecto, la seguridad son cosas triviales. Lo que me sorprendió de la foto, la cual subieron con toda intención, es ver al extremo derecho al exdelegado del IMSS, Guillermo Noriega, de quien no sabía era empresario, lo que si a todas luces se ve será uno de los operadores de Durazo, ya lejos quedaron aquellas luchas del Memo, en aquella organización, apolítica Sonora Ciudadana que logró por cierto, varios triunfos en beneficio de los ciudadanos. Creí que ese era el camino de Noriega, pero lo sedujo la política y dio el cambio, está en su derecho; no me sorprendió ver a Servando Carvajal, muy vivo, siempre le mete y se acomoda de acuerdo a quien esté en Palacio y hoy obvio su apuesta es el de Bavispe. Por ahí también el empresario Saúl Rojo, Gerardo Vázquez, entre otros. En fin cada quien sus apuestas rumbo al 2021, obvio este encuentro y quienes asistieron no pasó desapercibido en Palacio y su oficina más refrigerada. Pero volviendo a Noriega, este personaje es gente cercana y le une una gran amistad con el fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza y otros personajes que han querido marcar la agenda política en la entidad, sobre todo en la capital. Saco a colación esto, por el proceso electoral que viene y la problemática en la que están envueltos los alcaldes de Morena y la coalición en el sur; Rosario Quintero en Navojoa, ya con denuncia avanzada en el Congreso. Sergio Pablo Mariscal, con par de denuncias en la FAS y una en el Congreso interpuesta por el regidor Rafael Delgadillo. En ambos casos se han dado trabas, pero ahí va avanzado en el caso de la alcaldesa de Navojoa, es obvio que los legisladores de Morena intentarán votar en contra del juicio político y desafuero de Chayo, por más probatorios que estén los documentos, lo importante es no descarrilar el proyecto de Durazo. Es obvio también que Noriega, está operando ante esto, tuve contacto esta semana con el diputado Gildardo Real, quien fue el que atrajo el caso de denuncias interpuestas en la FAS contra el Ayuntamiento de Cajeme y Oomapasc. El diputado Jesús Alonso Montes Piña, me confirmó que ya tiene el caso para revisión, él es el presidente de la Comisión de Gobernación, misma que llegado el momento y votación debe citar a comparecer a los presuntos implicados en desvíos, peculado, que espero así sea, obvio Morena, los legisladores de Cajeme, tratarán de evitar, sobre todo Raúl Castelo, a ver la actitud de Ernestina Castro, no comulga con Mariscal, pero está de por medio el proyecto de Durazo. Ahora veo claro porque no hay avances en la FAS, creo que Odracir, anda jugando para otra cancha, por eso tanta dilación y falta de resultados, así que a depositar la confianza en Real y Montes Piña y pues a ver si toman nota en la Plaza Zaragoza, si al exvicefiscal de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos, le perdieron la confianza y se operó su salida, es hora de voltear a la FAS, dependencia que no ha dado resultados esperados, de perdida para equilibrar fuerzas porque viene elecciones y la 4T y AMLO van por todas las 15 gubernaturas, por las buenas o por las malas, y hay que tener cada quien su “as”.

MC…NO ALIANZAS

Vaya comunicado esta semana de la dirigencia de MC, no hará alianza a nivel “federal” con nadie, van con sus candidatos y la fuerza que le dé alianzas ciudadanas que hagan, no le apostarán a partidos, en todo caso, bienvenidos los que se quieran unir. Claro esto levantó algunas suspicacias, porque hablan a nivel federal, pero hay un refrán y dicho que “por la víspera, se verá como viene el día” no dudar que sea también esto a nivel estatal, máxime cuando tendrán de cabeza de fórmula a un buen candidato a la gubernatura, Ricardo Bours Castelo. El hoy dirigente del PRD, Jesús Zambrano, señaló hace unos días que ha sostenido pláticas con Bours Castelo y de esas veremos muchas, también con otros actores y dirigencias, cada una en la búsqueda de consensos y posibles alianzas, algo que hacen y harán también Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, de hecho hasta pláticas han sostenido con MC. Lo que sí es un hecho, es que en el MC, la decisión ya está tomada, será Ricardo, el abanderado, lo que venga después, si se da es algo, es lo que verán las dirigencias y candidatos, pero la mayor apuesta hoy del propio virtual candidato, es hacer alianzas con la sociedad civil, eso queda claro y debe ser para el PRI y PAN, quien recurra al reciclaje, corporativismo, cuotas de poder y cuates, estarán fritos, hoy la gran necesidad es que lleguen gente con capacidad, con los mejores dentro de los partidos y los que jalen de la sociedad civil.

¿Y LA TRANSPARENCIA?

Esta semana los regidores Rodrigo Bours, Rosendo Arrayales, Gustavo Almada, cuestionaron cuál debe ser y con justa razón, al alcalde Sergio Pablo Mariscal, de cara a su segundo informe de ¿trabajo?, donde no hay obras y si mucha opacidad, así como falta de transparencia. De hecho también el dirigente de los industriales, Julio Pablos, cuestionó y duro esto, incluso que ni el portal está actualizado, no se sabe lo que hacen con el dinero. ¿Qué ocultan? Pues ahí está la paramunicipal, Central de Camiones en “rojo” en todo de lo que va la administración, lo que nunca, debe estar siempre en negro por el flujo que tiene, los ingresos y utilidades son seguras… pero no con la 4T. Ahí tenemos el caso de Oomapasc, dos notas contundentes esta semana en TRIBUNA; no hay dinero para reponer tuberías y no hay dinero en caja, porque la gente no paga, solo uno de cada 10 usuarios por la pandemia y otros que se aprovechan, total es el cuento de nunca acabar con esta dependencia. ¿Pero qué tal crear una empresa fantasma, North Collect, para dizque mejorar eficiencia en cobro? La tuvieron que cerrar, pero facturaron, desde que entraron, un promedio de 800 mil pesos para arriba, cada mes y todavía, en el total descaro y con procedimiento amañado… ¡abrieron otras 3 empresas para cobrar, incluso prediales… ¡el colmo! Y ya ni decir que trienio tras trienio, Oomapasc ha sido la “caja chica” para campañas políticas, para el dispendio, hasta parte del edificio de la CTM, salió de ahí. ¿Cómo no va a estar tronada y sin recursos?, más los contratos leoninos con los trabajadores ¿o miento Luis Alberto Acosta? Y ya ni decir de las denuncias que interpusieron Rodrigo Bours, Rafael Delgadillo, Rosendo Arrayales contra esta y pasadas administraciones, documentos contundentes, probatorios y pues no pasa nada en Contraloría, mi estimado Pepe Guerra, me dijo en alguna ocasión que todo sigue un proceso, cierto, el problema y detalle al igual que la FAS, es que la ciudadanía no ve resultados, solo ve que quienes saquean al erario, disfrutan de la vida y no les pasa nada, y mientras no haya organismos autónomos con “dientes para actuar” las cosas seguirán igual. Eso sí, no hay dinero, mucha grilla pero el alcalde Mariscal, con un buen tren de vida, viaja por VIP, los mejores hoteles, viandas, incluso aquí en Obregón, eso sí, esperanzado junto con José Carlos Galindo, por los 500 millones del TOG para el último año de su Gobierno, fallido también en materia de inseguridad, lo más sensible para los cajemenses. ¿Qué va informar el próximo 16 de septiembre? Nada que resaltar, él tendrá sus datos, dará un mensaje ideológico de una transformación que no se ve por ningún lado y que se está trabajando por un municipio más seguro, bla, bla, bla, (y el crimen organizado tirados de la risa) y a nadar de muertito el último año, ya dijo el secretario de Hacienda Arturo Herrera, no hay dinero, se acabaron los guardaditos y eso pegará a estados y municipios. Y como “jefe de plaza” que se siente, querrá incidir en nominación de candidatos; su esposa, Margarita Vélez, Omar Serna, al ‘Pollo’ Castelo, Patiño, a su “clika” pues a ver que dice la dirigencia que encabezará Adolfo Salazar y el propio Durazo, pero sobre todo el juicio de la ciudadanía en el 2021.

Y DARÁN GRITO Y DESFILE

Se pasó a semáforo amarillo, se reanudan las actividades económicas, que espero empresarios, sobre todo de los centros urbanos, entiendan y los mismos ciudadanos; sana distancia, cubrebocas y sanitización constante de comercios, de lo contrario vendrá el rebrote. Esto; sin embargo, dio pie a que el alcalde Sergio Pablo Mariscal y la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, anunciaran que habrá ceremonia de grito, que con restricciones, a ver si la ciudadanía con hambre de salir, respeta. Creo que es una mala decisión, irresponsable, pero ante su falta de empatía con la gente, la falta de obras, la inseguridad, es un intento de congraciarse con el “pueblo bueno” ya parece que los estoy viendo arremolinados, sin cubrebocas, y sin sana distancia, de hecho en videos de espacios noticiosos se ve a la gente en MerCajeme y alrededores como si nada, todo normal, a ver que dicen las estadísticas en las próximas semanas de la Secretaría de Salud.

CLAUSEN

A propósito de Salud, duros los embates, ignoro palaciegos o del mismo Puerto de Guaymas, contra el secretario de Salud, Enrique Clausen, a quien no hay semana que no le acrediten algo o alguna propiedad, la última una casa, con la mejor vista de todo el mar en San Carlos, propiedad de un ciudadano norteamericano, puesta en venta hace años, por la que piden algunos millones de dólares y no se ha vendido. ¿Por qué tanto ataque? Por la posibilidad de que Enrique, un tipo con mucha capacidad, oficio político, pueda aspirar a la candidatura a la alcaldía, misma que obtuvieron su señor padre, don Enrique Clausen Bustillo y su hermano Otto. Enrique, a quien conozco hace muchos años, y no me nubla la opinión sobre él, ha hecho un buen papel al frente de la Secretaría y hoy más en estos tiempos de pandemia, ahí están los números y aunque el problema ahí está, subsiste, creo no desaparecerá hasta que haya vacuna, Sonora, ahí la lleva, sirvió mucho el programa Anticipa, por eso la buena evaluación al Gobierno que encabeza, Claudia Pavlovich, en este rubro, hoy el más problemático junto a seguridad y economía en todo el país. Esto es en el fondo la campaña que hay contra Clausen, repito, hay capacidad, oficio y es un excelente operador en materia electoral y ante el escenario que se viene en Guaymas, donde hay un evidente desgobierno, crisis, los partidos deberán elegir a las mejores fórmulas, Sara Valle, entregará el municipio hecho un desastre. Yo me pregunto y sobre todo a los guaymenses ¿quién a partir de septiembre del año para enfrentar lo que viven actualmente? ¿Rodolfo Lizárraga? ¿Heriberto Aguilar? ahí se los dejo para que reflexionen, sumaría a Manuel Villegas, a quien considero una buena opción, a ver que dicen los números. Obvio Enrique Clausen, es priísta, una de las piezas clave para que Claudia Pavlovich, obtuviera la gubernatura, no sé si el virtual candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, lo tenga en su radar, en todo caso aún con posibles números negativos, estarán otras opciones, que bien creo validarán Ricardo Bours, Antonio Astiazarán, si obtiene la candidatura del PAN o alguna otra opción política, veremos quién aprovecha esta coyuntura y personaje que sabe cómo ganar una elección, más la plataforma que le está dando su paso por la Secretaría de Salud.

INSEGURIDAD

Y mientras Alfonso Durazo, se reúne con empresarios para armar su proyecto; una madre de Caborca, clama justicia por su hijo asesinado, una promesa deportiva; un niño de 12 años asesinado en Guaymas, ayer mismo una manifestación en Empalme, por otro feminicidio, el de Yazmín, otra de las víctimas de una semana de terror en esa área, más de 20 muertos… y contando. Y una alcaldesa Sara Valle, pusilánime que señala “hay asesinados, pero no asesinos” que ya no quiere que le pregunten sobre el tema y avienta la pelota al estado, Federación y a unas “Mesas de la Paz” y un programa de militarización de mandos que impuso Alfonso Durazo, que es un desastre y que tendrá la población que acostumbrarse a esto, en los municipios de Sonora. ¿Es justo? Para acabarla de amolar, otro ataque a un dueño de medio de comunicación, el exdiputado y exsubsecretario de Gobierno, Alberto Natanael Guerrero, afuera precisamente de sus oficinas en Navojoa, lo dejaron muy maltratado, pero gracias a Dios con vida y a superar las heridas, este nuevo ataque nos dice de fondo a qué punto están llegando cosas en el sur. Y pues seguramente será otro expediente que se sumará a cientos sin resolver, otra cosa a la que también nos debemos acostumbrar los ciudadanos, a la impunidad.

NO A MÉXICO LIBRE

Por una aplicación y no claridad de 8 por ciento de recursos recibidos, más un documento que llegó antes de sesión del INE, que no analizaron Margarita Zavala y Felipe Calderón, se quedaron por lo pronto sin partido y AMLO sin un contrapeso, obvio irán a tribunales. En Sonora, la cabeza visible de este movimiento es el experimentado político David Figueroa y no pocos seguidores de la expareja presidencial, ¿quién los jalará?... ¿Ricardo Bours? ¿Toño Astiazarán? ¿Ernesto Gándara? veremos.