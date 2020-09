LÓPEZ OBRADOR Y ALFONSO DURAZO caminando como dos entrañables amigos por la orilla del muro

DESDE LUEGO, NO ES NINGÚN SECRETO. El propio AMLO lo dio a conocer si bien no lo hizo explícitamente. Pero lo dio a entender y ya sabe usted que al buen entendedor, pocas palabras…

Pues sí: el nativo de Bavispe, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, está con un pie fuera de ese cargo con fines de participar en la próxima contienda por la Gubernatura de Sonora.

Usted estará de acuerdo conmigo que tampoco esto resulta sorprendente. En cierta medida, lo de Durazo tiene grandes similitudes con la posición que mantuvo su jefe y amigo LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, en aquellos meses previo al destape del candidato a gobernador del estado.

En Sonora todo mundo sabía que para esa posición, Colosio era mano. Y solo que el presidente Salinas lo tuviera reservado para la “grande”, el candidato sería MANLIO FABIO BELTRONES. Y esto fue, justamente, lo que ocurrió.

Hoy, todas las señales indican que Durazo será el candidato de Morena a la Gubernatura del estado. Esto no tiene vuelta de hoja. Esta vez, Sonora no estará en la noticia nacional relacionada con la sucesión presidencial del 2024.

Por otra parte, no hay duda de que AMLO en verdad le tiene aprecio al sonorense. Ya lo dice el viejo y conocido refrán: el cariño y el odio no se pueden disimular.

Esto que ni qué.

Hoy mismo, en estos Rumbos, aparece una foto rescatada de las redes, en la que AMLO y Durazo caminan abrazados— como dos amigos entrañables— junto a lo que parece el muro en la frontera con Estados Unidos.

En este contexto, dilecto amigo, dejamos en claro que Durazo será el candidato de Morena al Gobierno de Sonora. Y al mismo tiempo, sin ninguna duda, podemos visualizar que el candidato del PRI, será ERNESTO GÁNDARA CAMOU, el popular ‘Borrego’.

Esto último, viene a colación a propósito de que en Cajeme y en Bácum al parecer ya se definieron las dirigencias del PRI en esas dos municipalidades.

Y es que como bien se sabe, el plazo para renovar las directivas locales se venció, y al no poderse poner de acuerdo los liderazgos que tiene el control del partido, los dos comités municipales se encuentran sin dirigentes.

Al parecer, esto ya se logró.

De fuentes confiables, se supo que para la dirigencia priísta en Cajeme, ya está más que puesto JUAN LEYVA MENDÍVIL. No sé si esto pudiera ser de manera normal bajo el método de delegado del CDE en Cajeme. Como sea, Juan iría por esa representación.

Si así fuese, en buena hora, pues de esto se trataba todo el merequetengue que se traían los “influyentes” del PRI, que querían poner, cada quién por su lado, a algunos de sus empleados de confianza. Y por favor, nada de resentimientos, pues esto lo sabe todo mundo en Cajeme.

Las cosas como son.

Allá en Bácum, ya se definió la presidencia priísta en el municipio. Va sin vara SERGE ENRÍQUEZ TOLANO y en la Secretaría General una joven militante muy bien aceptada por la gente.

Preguntaba—me preguntaba—yo al principio que si a qué venía todo esto. Venía a que hay una corriente muy homogénea a favor del ’Borrego’ para la candidatura a la estatal. Y esto es importante en tanto evita que el partido se fracture, como está ocurriendo en Morena.

¿Qué significado tendría esto?

Según veo yo las cosas, las candidaturas tiene algo en común: ambas cuentan con altos índices de aprobación en sus respectivos partidos. Pero eso no garantiza que alguno de los dos tenga el triunfo en el bolsillo. Habrá qué esperar a que los otros partidos definan sus candidaturas para determinar sus capacidades electorales y sus expectativas.

Están, por ejemplo, el todavía independiente RICARDO BOURS CASTELO y el todavía en duda ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ.

VERÁ USTED: en el caso de Toño, su candidatura ha estado desde el principio vinculada a los vaivenes políticos al interior del PAN, no solo en Sonora sino a nivel nacional.

A nadie se le escapa que Acción Nacional está considerando seriamente ir en alianza nacional con el PRI y el PRD. Esto es vox populi. Esto no se ha definido pero en esas están.

Y mientras no se hagan las precisiones para los estados, no se sabrá si en Sonora el PAN iría en alianza con el PRI y el PRD. Si se va solo y su alma, las posibilidades de que Toño Astiazarán se convierta en candidato externo aumentarían considerablemente. Falta poco para que esto se sepa.

De hecho, el guaymense me dijo hace un par de semanas que “muy pronto me verán recorriendo el estado”.

Si es así, pues que así sea.

¿Y Ricardo?

Sobre este interesante caso, voy a compartir con mis dos que tres lectores mi muy particular opinión: Ricardo Bours es, para Movimiento Ciudadano, una importante oportunidad de que ese partido se consolide en Sonora. Usted no me dejará mentir: el exalcalde de Cajeme (2000-2003), tiene capacidad motriz propia.

Ricardo requiere de una plataforma partidista para amacizar su proyecto político.

Y MC lo necesita para darle nivel—estatus, pues—a esas siglas en Sonora.

Como verá usted, todo tiene un por qué. Las alianzas PAN, PRI, PRD, ponen en duda algunas cosas. No es el caso de MC pues su líder natural, DANTE DELGADO, ha dicho reiteradamente que no irá en alianza con nadie.

Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ AH, CARAY: ME ESTOY ACORDANDO que le debía a usted el comentario sobre los suspirantes de Guaymas…

Aquí le van…

Por el PRI, suenan fuerte ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, el actual “López- Gatell” de Sonora, que en ningún momento ha quitado el dedo del renglón. Su hermano OTTO CLAUSEN, ha mandado señales en el sentido de que podría regresar a la municipal, pero esta propuesta sería demasiada polémica y esto de ninguna manera le beneficia al PRI…

Sino todo lo contrario…

Suenan también por ese partido, ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, GINES VALENTÍN RODRÍGUEZ, MANUEL OLMEDO SAMANIEGO, Y JAVIER CARRIZALES SALAZAR…

En el PAN, no parece que exista una posición clara. De hecho, se rumora que apostaría por un candidato externo…

La pregunta es: ¿Por quién?...

¿Y por el PRD?...

Aquí se dice que esas siglas han desaparecido en el Puerto y que su mejor opción podría ser JESÚS SALDAÑA, para la Presidencia Municipal…

Suena bien…

Suena bien…

De verdad este caso tiene sus aristas. Porque sucede que Saldaña aspira a la candidatura perredista al Gobierno del estado, pero la hipotética alianza PAN, PRI, PRD, tiene a todos en ascuas…

A ver qué pasa…

Por Morena, se comenta que en HERIBERTO AGUILAR tiene a un magnífico activista y que, la verdad, ni para donde más voltear…

¿Y por Movimiento Ciudadano?...

La conseja popular platica que no hay más que CUAUHTÉMOC BENAVIDES y la doctora KARLA CÓRDOVA…

Por el PT, firme RODOLFO LIZÁRRAGA, a pesar de los pesares y de SARA VALLE…

Es todo.

Le abrazo.

