Se desborda la efervescencia política, pero también las pasiones por la repartición de las candidaturas

A LOS LIDERAZGOS PRIÍSTAS de Cajeme, se les dificulta ponerse de acuerdo para cuestiones tan pequeñas como cambiar la directiva del Comité Municipal.

Pero eso sí, son muy celosos de la honra. No puede uno aventurar un comentario favorable a la designación de tal o cual personalidad de ese partido para ocupar la Presidencia del Comité Directivo Municipal cajemense, porque luego, luego se ponen de pelos.

Como cajemense que soy, los conozco a todos. De algunos, soy amigo de muchos años. A otros, solo les conozco a la distancia. Pero a todos, cualquiera más, cualquiera menos, los respeto.

Un priísta a quien personalmente aprecio, me envió un WhatsApp en el que me dice que no coincide conmigo en virtud de que pudo informarse que JUAN LEYVA MENDÍVIL no estaba enterado que alguien lo hubiese propuesto para la dirigencia priísta en Cajeme.

O sea, que no hay nada en firme con esta versión.

Debido a que el remitente es mi amigo, no entraré en detalles. Pero suponiendo que no exista una corriente, por pequeña que fuere, en favor de Juan, particularmente opinaría que sería un error no apoyar la opción de Leyva Mendívil.

Yo veo cómo el PRI en Cajeme se desgaja, se hunde en la nada. Y ante lo indiscutible, nadie de esos liderazgos medios que no se ponen de acuerdo, toma la iniciativa para apoyar a alguien de ellos que tenga la personalidad de unir para que con su sola presencia y nombre pueda unificar al priísmo desbalagado de Cajeme.

Juan es esa figura.

No necesita andar tocando puertas. A él irían a protestarle apoyo los priístas que se han alejado por todas las cosas que no les gustaban y terminaron por hartarse.

Decía yo en Rumbos anteriores, que en alguna parte de arriba, se ha pensado que la ceremonia de toma de protesta de SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, como nuevo líder PRI de Bácum debería realizarse junto con la de la nueva directiva del PRI Cajeme.

Y es en este punto, justamente, donde se menciona a Juan Leyva.

Pero mi amigo dice que no es así. Que a Juan nadie le ha dicho nada. Esta afirmación no coincide con la que yo conocí ayer mismo: a Juan sí se le ha planteado esta posibilidad.

De hecho, en el reciente Zoom con ERNESTO GÁNDARA, en el que participaron productores agrícolas y que fue organizada por ALFONSO ELÍAS SERRANO, el precitado Serge Enríquez dio a entender que Juan podría ser una muy buena opción para unificar a los priístas de Cajeme.

Ahora bien: ¿por qué les molesta a algunas personas que un priísta como Serge Enríquez, haya insinuado que Juan Leyva sería una buena elección?

La pura verdad, yo no entiendo nada. O mejor dicho, si entiendo pero lo que no me explico es por qué se oponen.

Digo, si consideramos la situación tan precaria en que se encuentra el partido tricolor.

Para el PRI en Sonora, urge que surjan líderes actuales o de los “de antes”, con suficiente carisma y liderazgo social, de tal forma que pueda amalgamar a las corrientes priístas decepcionadas que andan por ahí buscando un horizonte por el cual encaminarse en procura de algo que en el PRI no obtuvieron.

Por eso no entiendo a estos líderes.

Por cierto, menos complicada está la situación del priísmo en Navojoa y en Huatabampo. De hecho, se han adelantado a sus correligionarios de Cajeme.

Por ejemplo, en la tierra de los generales, hay nombres que flotan en el ambiente. Verbigracia: el cenecista RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS.

Desde luego, no es el único que aspira a la municipal de Huatabampo, si bien esta aspiración podría ladearse hacia el Distrito XXI local.

PRÓSPERO IBARRA OTERO, que ya fue alcalde y diputado federal también, la buscará —la municipal— y lo hará igualmente HELIODORO SOTO HOLGUÍN. No hay cuadros nuevos. Al menos no los hay en la arena del PRI. Mal presagio.

El de Huatabampo es un caso muy parecido al de Guaymas. Los mismos rostros. Que no sería malo de no ser porque no hay jóvenes valores de la política para darle opciones a la gente. Lo mismo, siempre lo mismo. Con su carga de errores.

¿Así cómo, pues?

En Guaymas se dice que el pueblo no está preparado para resistir otros tres años a la actual alcaldesa SARA VALLE DESSENS.

También en el bello Puerto se habla de que otro Clausen, Enrique, el López- Gatell de Sonora, está en primera línea de los aspirantes a la municipal.

Es lo que le digo, pues.

¿Cajeme, con el PRI?

La verdad es que está para llorar. Tampoco acá se prepararon a nuevos cuadros. El más joven es OMAR GUILLÉN y este anda volando alto, desde que le dieron la Subsecretaría de Economía.

Sin duda Omar la va a buscar. Ya la había acariciado hace años tras realizar un intenso trabajo de contacto con la gente y no le llegó.

La percepción ahora es que está más alejado de la ciudadanía, lo cual es comprensible por su actual encargo.

¿El diputado local tricolor?

LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, es un aspirante natural. Porque a diferencia de Omar, él, como representante de un distrito local de Cajeme, ha tenido amplio margen para conectarse con la ciudadanía. Casi se podría decir que cabalga en caballo de hacienda.

Desde luego, están las mujeres del PRI, en cuyo grupo, que no es muy numeroso, destaca ANABEL ACOSTA ISLAS.

¿Quiere usted saber, lector, en qué estoy pensando?

Se lo diré: si los liderazgos medianos de Cajeme no se han podido poner de acuerdo para designar a la nueva dirigencia local del partido, ya podemos imaginarnos el san quintín que se va a armar a la hora de escoger a quién será el candidato o candidata a la Presidencia Municipal.

Como dijo aquel: ¡Agarren piedras!

Por lo pronto, mi amigo, el que me envió el mensaje con su observación a mi comentario, me ha dicho que ANDRÉS RICO PÉREZ, permanecerá al frente del PRI cuando menos dos meses más.

Pobre Rico.

Mañana, Dios mediante, platicaremos usted y yo sobre Morena y sus cartas para Navojoa, Cajeme y Guaymas. Mañana, señor mío. Mañana.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN LOS RUMBOS de ayer hice referencia, de “pasadita”, al profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior… Deliberadamente, dejé para hoy un tema relacionado a este político navojoense, para disponer de un poco más de espacio…

Onésimo, como bien se sabe, ha sido, entre otras cosas, diputado local, diputado federal y alcalde de Navojoa, una representación ejecutiva muy venida a menos últimamente…

Usted me entiende…

Para muchos, Onésimo es una presencia sólida, respetable y muy querida no solo en Navojoa sino en muchas partes… No he platicado últimamente con él pero ciertamente él estará en la primera línera para la municipal navojoense…

Tiempo al tiempo…

Es todo.

Le abrazo.

