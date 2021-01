Dama o empresario para Alcaldía Prian Cajeme

Pues ya se hizo ofrecimiento a reconocida dama de Cajeme para que encabece la candidatura a la Alcaldía por el PRIAN, ya ofreció su apoyo a Ernesto Gándara, aunque no ha aceptado, al parecer la próxima semana habrá reunión para ver que decide, caso contrario el plan B, es un empresario que estuvo en el “Juego de la Silla” en Palacio de Gobierno en el 2018, se le ofreció pero no aceptó porque el motivo de la reunión era apoyar a Abel Murrieta, pero quienes controlaban el PRI local se negaron y lo que pasó es historia. Si esta reconocida mujer acepta, entonces la lucha por la Alcaldía se nos va a tercios y tendría Cajeme, un hecho histórico e inédito, de quienes aparecerían en las boletas electorales, obvio daría un impulso a Ernesto Gándara, el empresario plan B, buen perfil, bien visto sector empresarial, pero la precitada dama sería de impacto si acepta. ¿Nombre? Esa que se les viene a la mente, ella es y con esto definitivamente Sergio Pablo Mariscal, su esposa el ‘Siri’, y toda la “clika” de los que viven en la burbuja de ‘Mariscalandia’ se pueden ir despidiendo, sobre todo la pareja del Ayuntamiento, quienes al parecer se sienten dueños de la franquicia, quieren ser como los Terán de Agua Prieta, pero pues recibieron el aval de quien decide, Alfonso Durazo. Solo un uso indebido de recursos municipales, federales, una elección de estado puede incidir con los candidatos de Morena, que se quedaron sin coalición, sin Alianza, solo quedó registrada la del PRIAN-PRD, “Va Por México” y Movimiento Ciudadano, ya sabemos que su alianza es con la gente, es la apuesta. En fin veremos qué pasa los próximos días, qué decide la señora y qué buena se pondría la elección, si acepta junto con Abel Murrieta y Rodrigo Bours, quizás un final de fotografía.

EGC YA PRECANDIDATO

Ya después de haberse firmado la Alianza y de tener reuniones virtuales con los dirigentes del PAN, Ernesto Munro y Jesús Zambrano del PRD, ayer sábado se formalizó la precandidatura de Ernesto Gándara, por la gubernatura. Lo interesante es que al firmar la Alianza, pueden ir en candidaturas comunes en el 100% de los municipios, distritos, pero decidieron que en algunos no, PRI, PAN y PRD irán con sus candidatos. Para el caso de Cajeme, el XV será para el PAN, ahí bien pudiera estar el actual dirigente del PAN Carlos ‘Kala’ Castro, un buen perfil, Joaquín Armendáriz, entre otros. Para el PRI serán el XVI y XVII y todo parece indicar que serán para Anabel Acosta y Luis Armando Alcalá, aunque por ahí también están los nombres de Omar Guillén, Martha Luz Parada, un excelente perfil, No al Novillo de corazón. El punto y fin de esta, es que serán claves para Ernesto, las fórmulas locales que lo acompañen, la mezcla de militantes y de sociedad civil que aparezcan en las boletas, de lo contrario, mal el panorama, que por cierto se le puede complicar en Guaymas, el candidato al IV Federal, Jesús Saldaña, del PRD no le suma, está perdido, ese quizás se lo lleve Daniel Baranzini de MC, la mayoría de municipios que comprende ese Distrito son ganaderos. Así que el futuro de Ernesto en Cajeme, buena parte depende de la decisión de la señora y de una fórmula local que ya mencioné. ¿Le suma? ¿Le resta? Y a ver quién va por el VI, tendrá que ser competitivo, porque todo parece indicar que se lo llevará y de calle el precandidato de MC, Eduardo Flores, va con todo el apoyo del sector privado y social del campo, obvio es una sumatoria importante para el precandidato de MC a la gubernatura Ricardo Bours. El panorama para el PRIAN está difícil en Cajeme, la decisión de la señora si decide ir por la Alcaldía, quizás dé un impulso, veremos qué pasa.

RBC DE GIRA OTRA VEZ

Ayer sábado en Nacori, el virtual candidato de MC a la gubernatura Ricardo Bours, inició una intensa gira, tal como comentamos que lo llevará a recorrer ¡45! Municipios en 15 días, una movilidad y acercamiento con la militancia y ciudadanos que salen a saludarlo cuando llega la caravana, que no la han tenido ninguno de los otros precandidatos. Previo a su salida tuvo reuniones en Hermosillo, una agenda apretada de vuelta a Obregón, y ya trabajando en las fórmulas locales que lo acompañarán, la de Cajeme, pinta excelente, al igual que la de Hermosillo, estas dos plazas son vitales para la gubernatura. Guaymas, ya con dos figuras Karla Córdova y Manuel Villegas, con mucho trabajo interno, por cierto ahí problemas para el PRIAN, porque algunos que estaban operando para el PRI son gente cercana a Carlos ‘Bebo’ Zataráin, de las adquisiciones de otros partidos que está haciendo Alfonso Durazo, tendrá que estar atento el equipo de Ernesto Gándara. Ya definiendo MC las fórmulas locales en Guaymas, Cajeme y Navojoa, que acompañarán a Ricardo Bours, se pondrá la cosa interesante para el empresario cajemense, que de entrada, pinta para que se lleve las 3 diputaciones federales del sur con Daniel Baranzini, Eduardo Flores y Javier Ruiz Love, le van a sumar muchos votos.

DURAZO

Vaya mensaje que le mandó el INE a Alfonso Durazo, pero sobre todo al IEE y dizque de Participación Ciudadana (que de eso no tiene nada) al ordenar bajar spots por considerarlos actos anticipados de campaña… por tramposo pues. Aquí la clave es el mensaje a un organismo electoral que está vulnerado, aunque su presidenta Guadalupe Taddei, lo niegue, está de jefe de Oficina Alfredo Roldán, un cuñado de Durazo y ella es prima del súper delegado Jorge Taddei. ¿Ustedes creen que no hay fuga de información? ¿Qué no hay un enlace? Me queda claro que la imparcialidad del IEE está en riesgo, tendrán que estar atentos los consejeros en su actuación, proceder, en todo este proceso y el día de la elección, el punto principal, los conteos. También clave el papel que juegue el vicefiscal de Delitos Electorales Daniel Núñez, en mi opinión es un mugrero lo que hará Morena, antes y el día de la elección, viene una elección de estado, con un dispendio brutal de recursos federales y municipales, abusando de la pobreza de la gente, mucha coacción del voto habrá, más con esta crisis por pandemia, contra eso va también MC y la Alianza PRIAN-PRD. Otro error de Durazo, fue desestimar la Coalición, no quiso o no llegaron a acuerdos con sus aliados del 2018. En lo personal creo que hay problemas, divisiones, porque Durazo, está repartiendo puestos, coordinaciones a gente que llegó de otros partidos, hay desbandadas, malestar, porque está aceptando reelecciones de personajes que no dieron resultados, sobre todo en el sur, un total fracaso las gestiones de alcaldes, diputados federales y locales. También se aventó un “bluff” junto con Dolores del Río, de una desbandada de MC, si salieron dos que tres, pero fueron más los que volvieron a solicitar su reingreso, incluso Gaby Félix, quien era muy allegada a Lola y los mariachis callaron ante el festejo del anuncio, incluso en redes sociales. Después, ante la situación de inseguridad, sobre todo en Cajeme, Durazo, señaló que de llegar a la gubernatura va a crear la “infraestructura” y que él mismo tomará las riendas del asunto, o sea ¿gobernador y secretario de Seguridad? ¿Cuál infraestructura? Ahí está el C5 donde él mismo ha estado, está la PESP, AMIC, las instituciones. ¿Con que cara dice eso si fue el secretario de Seguridad Nacional? Los resultados de Durazo, ahí están, miles de muertos, políticas y estrategias fallidas, el “Culiacanazo”, el fracaso de los mandos militares en el sur. ¿Cómo está Guaymas? ¿Cómo está Cajeme? ¿Caborca? ¿Y ahora nos sale que ahora sí va a resolver? ¡Por favor! Por cierto, al no firmar la coalición, Durazo y Morena, solo podrán ir candidaturas comunes en un 25% de distritos y municipios de la entidad. ¿Qué señal manda con esto? Pues que Durazo le apuesta a su marca personal, que su solo nombre y apellido jalará a las masas a las urnas, su relación y apoyo del presidente que llegará muy desgastado a la elección, la población se está hartando del mal manejo de la economía del presidente, de la pandemia y esto definitivamente incidirá en la elección, por eso insisto, muy previsible el uso indebido de recursos para “comprar” la elección, incluso de procedencia ilícita. Aparte está creando una estructura paralela a Morena, que le va a causar más problemas, su intromisión y presión a medios de comunicación, el error de una diputada federal de solicitar medidas cautelares porque consideró violencia de género, eso solo motivó un cierre de filas de comunicadores con los periodistas demandados, quedó claro en un desplegado que se publicó, la crítica la tienen que aceptar y no ampararse en una supuesta violencia política y de género, ahí están las administraciones de Sara Valle y Rosario Quintero, en nada le ayudan a Durazo, el sur está perdido con más razón Cajeme.

ERROR DE CAROLINA

Esta semana tomó protesta como dirigente del Partido Fuerza México, la exdiputada del PAN, Carolina Lara, de quien siempre he tenido buena impresión, sobre todo en su paso como diputada y los problemas que vivió con el partido que la postuló. Hoy tomó otros aires, pero en su primera salida al sur que dio esta semana, grave y craso error que cometió, al otorgar la candidatura a la Alcaldía de Bácum a ¡Rogelio Aboyte! Exalcalde destituido por utilizar documentos falsos al intentar cruzar EUA, y luego salieron a relucir otros delitos relacionados con delincuencia organizada, como ya es de todos conocidos. ¿Qué no la enteraron de la clase de personaje que le ofreció tal puesto? ¿Qué pasó? Y se lo hice saber, y pues la reversa es cambio, a ver cómo resuelve esto Lara, porque lejos de beneficiar, le va a perjudicar, la imagen del precandidato es pésima y si así va a estar soltando candidaturas por todas partes, al fondo de la tabla quedará en resultados, a ver si la autoridad electoral acepta el registro de Aboyte, habría que ver situación jurídica.

IRRESPONSABLE CAPITÁN CANO AHUIR

Vaya irresponsabilidad de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle y del capitán Andrés Cano Ahuir de autorizar fiesta con alcohol en una ¡unidad deportiva! A policías con el argumento que también tienen derecho, sí ¿pero en situación de pandemia? El Puerto y Hermosillo, están en riesgo máximo de contagios y saturación hospitalaria, lo que obligó a subir de tono ya a sus mensajes al secretario de Salud, Enrique Clausen, que no se volverá a repetir, señaló Cano Ahuir. ¿Ya para qué? A ver cuántos infectados salen de esa pachanga. Y a ver qué decisión toma la autoridad en cuanto a la venta de alcohol en el Puerto, la situación está para “rojo”, San Carlos, lleno y no hay pacto de conciencia. Y siguiendo con capitanes, pues enfrente de las narices del alcalde de Cajeme, frente a Palacio, otra ejecución, ya van dos dígitos en el mes, no para, ni parará la violencia, el capitán Tarango, prometió resultados, pero el panorama luce difícil mientras no limpie la corporación… y no hay dinero, no hay Fortaseg y pues esta estrategia fue diseñada por el hoy precandidato Alfonso Durazo.

PAGOS

Pues cayeron pagos, abonos de apoyos de ciclos atrasados a productores de maíz, trigo, lo cual confirmó el dirigente de Aoass Álvaro Bours y lo confirmé con varios productores. La deuda andaba como en ¡mil millones! Espero que mínimo les haya caído la mitad, para un mes de enero y un panorama difícil que se viene para el sector, sobre todo en el Mayo. El resto de adeudos, quizás para después de elecciones o si quieren generar empatía con productores antes, de todos modos el malestar está ahí, la reducción de presupuesto al campo desde que llegó AMLO al poder, es terrible y van a pagar las consecuencias en la elección, miles de productores del sector privado y social del campo no van hacer cola el día de la elección para votar por Morena. Aparte se sumarán los apoyos de este ciclo, o sea con Segalmex y Sader, será la tónica todo el sexenio, batallar para que les paguen, los incentivos que se dan a quienes nos dan de comer, a ese grado ha llegado esta dizque 4T.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Ahora va AMLO por el INAI y por todos los organismos autónomos, que no son necesarios, que la Secretaría de la Función Pública, o sea Irma Eréndira Sandoval, en “fast track” resolverá en 48 horas todas las solicitudes, que obvio serían manoseadas con tintes políticos a este Gobierno opaco y poco transparente. Esto es otro atentado a la democracia con rumbo al totalitarismo y concentración de poder en un solo hombre. ¿Al diablo las instituciones? ¿Qué seguiría? ¿Acabarse las reservas internacionales? va por Banxico, por el INE, va por todo. ¿Adiós la democracia? Veremos el proceder del Senado y de las cámaras empresariales, nosotros los ciudadanos tenemos la credencial para votar e impedir que México y Sonora se hundan, ya en el 2020 salieron más de 250 mil millones de pesos fuera, hay incertidumbre, el empresario, ciudadano, busca refugio para su patrimonio.

LUCID MOTORS

Japón ya anunció que por Ley, 2030, todo el transporte será eléctrico; Chicago, todo su transporte urbano igual, California, ya con leyes de uso de energía limpia en construcciones, y así todos irán tomando decisiones y aquí con una construcción de refinería, un Tren Maya con máquina de ¡diésel!, cancelando proyectos verdes y generando energía con carbón. Sonora, ya dos plantas trabajando para Lucid Motors, empresa de Arizona que fabrica autos eléctricos, una gestión de los gobernadores Claudia Pavlovich y Doug Ducey, otra visión.