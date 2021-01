“Letra muerta”, sanciones del INE a candidatos “adelantados”

EL PASADO fin de semana el Instituto Nacional Electoral (INE) difundió un comunicado en el que se ordenaba al partido “MORENA”, retirar los “spots” de Alfonso Durazo Montaño, difundidos en varios medios de comunicación.

El principal argumento para exigir esa acción no fue nada extraño ante la evidente ilegalidad cometida, ya que el calendario electoral establece este tiempo de “precampaña”, exclusivo para la participación en un procedimiento interno de partido para elegir candidatos.

Como se ha comentado y documentado, en el caso de Durazo Montaño, él no tiene competencia al interior de su partido y por ello se le considera virtual candidato. Sin embargo, adelantando los tiempos, no sólo ha dado a conocer propaganda buscando su posicionamiento personal a través de redes y medios “tradicionales”, sino que ha difundido también propuestas de gobierno, lo que se presume, sólo está permitido en tiempos de la campaña oficial.

El INE precisó en su ordenamiento que MORENA debía dar cumplimiento a la disposición de inmediato. Ello ocurrió exactamente el pasado viernes. Sin embargo, el sábado, los anuncios promocionales de Alfonso Durazo continuaron transmitiéndose en estaciones de radio.

Si con esa “rebeldía” -que el mismo INE puede confirmar revisando la pauta de los anuncios de estaciones de radio en Hermosillo-, se va actuar ya en plena campaña, el mensaje es claro de parte del aspirante enviado por el Presidente López Obrador para buscar gobernar Sonora, hará a un lado toda disposición de autoridad electoral.

Y en ese caso, las sanciones y disposiciones del INE, serán consideradas como “letra muerta”.

Este tipo de acciones habrá qué registrarlas. Es una muestra clara del gobierno que vivirá el Estado y que sufrirán los ciudadanos en caso de que el candidato morenista triunfe el próximo 6 de Junio.

LO QUE se esperaba… El Gobierno del Estado tomó la decisión de establecer el color rojo en actividades no esenciales y en confinar a la población de las 20 horas a las seis de la mañana, en Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado… Y es que las consecuencias ante las concentraciones y “juntadas” de Juan Pueblo con motivo del 12, 24 y 31 de diciembre, están en evidentes números terribles que se observan diariamente con el aumento de nuevos contagios y el triste número de fallecimientos… Son decisiones muy difíciles y que le pegan fuertísimo a la economía… No falta nada para que se observen las exigencias y manifestaciones de los comerciantes, pero aquí se está anteponiendo de manera primordial, la salud de la población… Además, habrá qué anotar que ante el escenario que vivimos, la autoridad trata de hacer lo que le corresponde en una apuesta con la que podría salvar muchas vidas, pero con la que también se echa encima a los empresarios… La otra parte es la que no responde… Nos referimos a la gente… Hay miles aún, que subestiman la pandemia y, aún más, que no creen en ella… Repetimos, las consecuencias están a la vista… Y miles también que no creían en el Coronavirus y que han perdido familiares, han preferido guardar silencio.

FINALMENTE, el PRI registró oficialmente como su aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado a Ernesto “Borrego” Gándara Camou… A los días, lo hará también el PAN y lo hará el PRD y después, los tres lo registrarán ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana… En un vacío auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priísta en Hermosillo, pero cientos presentes virtualmente a través de las redes sociales, atestiguaron un anhelo hecho realidad de este distinguido sonorense, que había tratado de lograr en 2009 y 2015, con la historia ya conocida por todos… El escenario dibuja un momento muy difícil, pero también, una oportunidad para presentarse ante la ciudadanía como un ente confiable, contrastando con el clima de confrontación y odio que hay en el país… De ahí que haya recibido buenos comentarios, el ofrecimiento de Ernesto, momentos después de recibir su constancia de inscripción partidista, con un primer mensaje de unidad: “Quiero agarrar el timón, fuerte, con ustedes. Vamos a enfrentar una gran tormenta que ya se vive en el mundo, pero, ¿saben qué?, tenemos y demostraremos que el barco de un Sonora mejor, hay mando, equipo y decisión para superar cualquier tormenta que se presente”.