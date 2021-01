Repartición de distritos en Sonora: entre decepciones y broncas en los principales partidos

YA ESTA LA POLITICA ELECTORAL en marcha. Ya la tenemos aquí. Y tal como muchos lo pronosticaron, empezó rabiosamente. El golpeteo no cesa. Las descalificaciones están a la orden del día.

Y con todo respeto— como dice el clásico de Palacio Nacional antes de tundirle a sus adversarios—pero esta dinámica la inició el precandidato de Morena ALFONSO DURAZO MONTAÑO, recién llegado a Sonora para incorporarse a la contienda electoral.

¡Pero qué necesidad!, diría JUANGA.

Recuérdese que amenazó con acabar con los poderes fácticos que existen en Sonora, una carta que debía cuidar, guardar y esperar el momento adecuado.

¿Qué obtuvo Durazo con esa postura beligerante?

Le dio un garrotazo al panal y las abismas se encorajinaron. Se le fueron encima y esto hizo que otras malquerencias aprovecharan el momento para llevar agua a su molino desquitándose de los agravios que les ha hecho el de Bavispe.

PETRA SANTOS, por ejemplo. Y peor tantito, que en México hay alguien esperando su oportunidad que se llama ANA GABRIELA GUEVARA.

Es la política, claro, pero en este caso Alfonso le dio una ayudadita a los tiempos.

Me cae que sí.

Lo anterior, señor mío, es por lo de Morena y sus contrapartes.

¿Cómo anda El Borrego ERNESTO GÁNDARA CAMOU?

Pues ya es del dominio público, empezó con su registro como precandidato. Le fue bien. Poca gente, como lo ordena el protocolo de la Secretaría de Salud. Aplausos de sus fans, un “Borrego” casi esbelto, con buenas expectativas.

¿Y RICARDO BOURS CASTELO?

En la Sierra Alta de Sonora, allá por Nácori Chico. Del político cajemense, se puede decir sin lugar a dudas que es el aspirante a Gobernador que más pueblos ha recorrido y, en alguna medida por partida doble.

En este contexto, un amigo mío, priista, me manda decir vía whatsapp que el candidato a Gobernador que más comunidades ha visitado, hasta ahora, ha sido RODOLFO FELIX VALDES.

Sí, puede ser. Pero mi cuate mismo dice, “hasta ahora”. Ricardo va en su segundo recorrido. Esta vez, lo hizo por los pueblos del Desierto de Altar para luego desplazarse hacia la Sierra Alta.

Tengo, para mí, que va a imponer record. Ya lo verá.

Ricardo Bours tiene una profunda empatía por la geografía, con la naturaleza. Pocas personas he conocido con esa rara cualidad de identificación con el entorno natural como el precandidato de Movimiento Ciudadano.

Cuando menos en una mínima parte, he tenido la oportunidad de constatarlo, en aquellos dorados tiempos de nuestros viajes anuales a la Región de Yécora. Ama la naturaleza. Le recuerdo de aquella cabaña remontada en lo alto de ese municipio en cuya ladera había una caída de agua que descendía hasta el arroyo. Allí, daba gusto meterse bajo el muy frío chorro de agua en plena madrugada.

¡Y ¡áy! de aquel que no lo hiciera!

Nadie se enfermaba, nadie le “sacaba al bulto”. Eran tiempos de enorme reencuentro con la naturaleza.

Ahora, en plena caravana por la sierra alta, se desborda su alegría ante lo que sus ojos atrapan en el camino, como esa maravillosa vista capturada en una curva que se asemeja mucho al legendario “Espinazo del diablo” de la Sierra Madre Occidental en el Estado de Durango, con al agregado de las ricas “gorditas” que en un paraje que hace las veces de mirador, venden señoras de las rancherías aledañas.

Su amor por la naturaleza, ha quedado plasmado en decenas de textos que Ricardo Bours me ha enviado desde distintos lugares alrededor del planeta.

Las cosas como son: quién ama a la naturaleza, está capacitado para gobernar bien a una sociedad.

¿Y acá en Cajeme, qué está pasando?

Yo pienso que lo que está sucediendo no debe de sorprendernos. A usted no se le puede escapar que lo que está ocurriendo en Cajeme no es sino la continuación de lo que ya ocurrió en otros estados y sigue ocurriendo.

Morena, gústele a quien no le guste, está fuera de control. Hace unos días circuló un video en redes sociales donde una turba de morenistas inconformes con su dirigente nacional, MARIO DELGADO, arremetió contra él y su gente a “huevazos”.

Los guaruras del líder morenista se las vieron negras para que Delgado pudiera llegar sano y salvo a la camioneta.

Sano y salvo, sí llegó. Pero limpio, no. Le tocaron varios “huevazos”.

Menos mal que las nueces generaciones no utilizan huevos podridos como se acostumbraba en otros tiempos en las marchas de protesta. (Eran tiempos en que no había huevos procesados en granjas altamente tecnificadas. Eran señoras y señores de las rancherías que les entregaban los huevos que producían sus gallinas caseras a las tiendas de abarrotes. Y era frecuente que buena parte del producto entrara en descomposición. Eran los huevos podridos que tenían mucha demanda en tiempos de campañas políticas. Lástima que esta práctica está en desuso. Para bien de algunos alcaldes y alcaldesas que le han fallado hasta el colmo a los ciudadanos. Como SARA VALLE en Guaymas. Como MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO en Navojoa y como SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO en Cajeme. Lástima).

Desde luego, los conflictos internos están en todos los partidos. Pero en la alianza opositora que integran el PRI, PAN y PRD, las cosas fueron debidamente diseñadas y organizadas para evitar hasta donde humanamente se pueda, las deserciones.

UN PERIODISTA MUY RECONOCIDO a nivel nacional, revela que esta alianza se pudo concretar por fin, gracias a la participación de un grupo de empresarios encabezado por CLAUDIO X GONZÁLEZ.

De acuerdo con esta versión, habría apoyos diferenciados para las candidaturas, según la presencia de los candidatos en ciertos Distritos.

Es incuestionable que estamos frente a la madre de todas las contiendas electorales de los últimos 70 años.

68 para ser más exactos, cuando ADOLFO RUIZ CORTINES fue candidato presidencial y los “enriquistas” se sublevaron contra el Gobierno de MIGUEL ALEMÁN.

No ha cambiado mucho, salvo que OMAR GUILLÉN PARTIDA va por el Distrito VI Federal, que comprende todo el municipio de Cajeme. Y por el VII, allá en el mayo, ya se “amarró” PROSPERO IBARRA OTERO. Un tercer Distrito federal, que son los que le tocaron al PRI, es para KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN.

O sea, al interior del PRI está muy bien representado el entramado de lo grupos, para estar a tono con el nuevo concierto democrático de los partidos.

Todo con el auspicio de las militancias de a pie, de las que hacen que ganen los partidos.

Vamos cambiando, ¿verdad?

RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS se quedó chiflando en la loma por lo que toca a la federal, aunque dicen que todavía se le mueve una “patita”.

¿Patita de que, caramba?

¿Y qué con la violencia?

Déjeme contarle que en Guaymas—seguramente usted ya se enteró en la prensa del puerto—sucedió algo cuyo final fue gratificante y esto vale la pena recrearlo…

Un empresario del puerto fue secuestrado por un grupo de criminales que con todo, resultó tener palabra y ser cumplidor: secuestraron, digo, a un empresario, se comunicaron con su familia a la que le exigieron una cuantiosa suma para liberarlo, petición que fue cumplida por los familiares de la víctima y el hombre fue puesto en libertad sano y salvo…

¡Alabado sea el señor!...

Un acto criminal que tuvo un final feliz, algo que no siempre ocurre…

Bien, bien…

Y POR ULTIMO, Y A PROPOSITO DE RODOLFO JORDÁN: me dicen que si no le toca al PRI el Distrito local 21, entonces la municipal podría ser para el tricolor y aquí estaría la oportunidad de Rodo…

Y algo más: En el restauran Calafate de Los Lagos, en Hermosillo, se reunió la plana mayor del Partido Encuentro Solidario, y la nota la dieron algunos de los miembros de la dinastía de los Terán, ejemplo que siguieron otros de los comensales… Ya le platicaré con más amplitud…

Es todo.

Le abrazo.

