Durazo provocó tremenda confusión en Guaymas: anunció que José Luis Castillo se suma con él y este lo niega

ALGUIEN ME PREGUNTÓ HACE POCO si la salida de Morena de PETRA SANTOS, le afecta de alguna manera a ese partido. He abordado este tema con algunos analistas serios que conocen bastante de estas cosas.

El resultado es que sí ha fracturado a Morena, en cierta medida, la salida de Petra. Principalmente en el territorio donde ella ha hecho presencia.

Hay coincidencias en el sentido de que Acción Nacional no observa fracturas ni tampoco el PRD, que ya acomodó a su carta para el IV Distrito Federal con cabecera en Guaymas.

O sea, JESÚS SALDAÑA.

Por cierto, en la más reciente conversación con los políticos en cuestión, se tocó el tema de los tres nuevos partidos que legalmente no pueden hacer alianzas. “Andan pepenando candidatos por aquí y por allá”, ironizó uno de mis interlocutores.

Ironía aparte, no le falta razón a quien así calificó a esos partidos. Un ejemplo: el municipio de Bácum donde el partido Fuerza por México postuló nada menos que a ROGELIO ABOYTE.

¡Por las tripas de Satanás!

Ante esto, un reconocido politólogo se preguntó y preguntó: “¿En qué se ha convertido la política?”

He ahí la cuestión.

Por su parte, Morena anda haciendo lo suyo, buscando afiliar inconformes, sin importar referencias ni de que pie cojean los escogidos.

En este particular asunto, habría que decir que ayer se registró un incidente que puede ser interpretado de diversas maneras. Sucedió en Guaymas.

Y si la versión resulta totalmente apegada a la verdad, muy mal parado quedaría el precandidato de Morena, ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

A través de su cuenta de Twitter, Durazo anunció que tendría un encuentro con JOSÉ LUIS CASTILLO, excampeón mundial de boxeo, y quien ya fue diputado local por el PRI. Quien le habría manifestado su deseo de sumarse al proyecto de Morena para la gubernatura.

Ayer mismo conversé con mi colega y amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, quien justamente se encontraba compartiendo la mesa de café con su amigo José Luis Castillo, cuando recibió el tuitt de Durazo en su celular.

Tras de leerlo, Agustín le preguntó a su cuate que si que estaba pasando y este se mostró confundido.

Agustín me confió que lo supo por boca del propio Castillo: que solo se había encontrado con Durazo con quien platicó brevemente, y luego se despidió.

Palabras más, palabras menos, este es el quid del asunto: en versión del periodista Agustín Rodríguez, Castillo se enteró por él que Durazo había anunciado en sus cuentas de Twitter y Facebook de que se estaba dando por hecho de que se sumaría al equipo de Durazo.

Ante su amigo Agustín, negó que esto fuera cierto. Sin embargo, reconoció que había en puerta un encuentro con el precandidato de Morena para platicar sobre ese tema.

Ahí mismo, en el restaurante del Hotel Armida, JACOBO MENDOZA, dirigente de Morena, habría dicho que no creía que Alfonso hubiese declarado tan contundentemente una cosa inexistente.

Lo que significa que este incidente ya se convirtió en un mitote de café que no enaltece a nadie.

Como decía, pues: Durazo anda en la leva política, “levantando” a aquellos militantes de otros partidos que no ven claro en su personal aspiración a tal o cual cargo de elección popular.

En la región de Guaymas y Empalme, es vox populi que Castillo aspira, desde hace tiempo, a la alcaldía de su natal Empalme.

Por ahí estaría la clave.

Por lo pronto, el caso Castillo-Durazo, queda en la categoría de chisme, y tal vez en una jugada sucia para empujarlo de una buena vez a que deje su pertenencia partidista y se sume a Morena.

Cuestión de interpretación, señor mío.

Pero sigamos con el tema de los partidos. Me dicen que los alcaldes de Movimiento Ciudadano no quieren reelegirse y esto es una ventaja para el partido naranja, el de RICARDO BOURS CASTELO, porque no se alborota la bitachera cómo sí está ocurriendo en Morena.

Aquí si hay broncas y en parte esto se debe a la reelección de los diputados morenistas. Con ello, le quitan oportunidades a los que quieren un distrito, una curul, pues.

Ni el PRI ni el PAN enfrentan este problema.

Y Morena está atascado porque como es del dominio público, en Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta, los alcaldes y alcaldesas de Morena sí quieren reelegirse.

Es lo que le digo, pues.

Esta es una bronca descomunal que ya no pudo resolver la dirigencia de Morena ni sus operadores más experimentados.

¿Cómo decirles que no a la mayoría de los munícipes que ya están paladeando la reelección?

Pero esta bronca no va sola. Le acompaña una circunstancia bastante peliaguda: que muchos de esos alcaldes y alcaldesas que se quieren reelegir son odiados por sus gobernados.

Al menos los del sur del estado.

Ahora mismo REMEDIOS PULIDO TORRES, de Navojoa, está luchando por echar abajo una decisión abusiva de la alcaldesa MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, quien sin tener atribuciones legales, autoriza aumento en las tarifas del transporte local.

Remedios se está poniendo a las órdenes de la ciudadanía para apoyar a la gente en sus demandas.

Bien por ella.

¿Qué Petra Santos no puede fracturar a Morena en Sonora?

Puede hacerlo porque existe el caldo de cultivo. Y los “pepenados” por Durazo de otros partidos, no podrían llegar al juego que dejan los que se van.

Así no es como funciona la política. Palabra.

La verdad sea dicha, es muy difícil para cualquier líder, para cualquier aspirante a gobernador, manejar exitosamente el rechazo social contra sus correligionarios malqueridos por la ciudadanía.

¿Cómo resolver la indignación social contra SERGIO PABLO MARISCAL en Cajeme; contra ROSARIO QUINTERO en Navojoa. Contra SARA VALLE DESSENS en Guaymas?

No solo no es fácil, es imposible.

La precaria situación de Morena en Sonora, ya trascendió fronteras estatales. Ayer mismo LUIS CARLOS UGALDE, director general de Integralia, expuso con admirable honestidad que el diagnóstico que su empresa había procesado hace quince días, ha cambiado.

Hace 15 días Integralia daba estos números en la gubernatura: 13 para Morena, dos para la oposición. Hoy, anda en 8—7, y entre los estados que Ugalde da como derrota para Morena, está el de Sonora.

Esta realidad debe ser muy alentadora para RICARDO BOURS y para la alianza que apoya a ERNESTO GÁNDARA CAMOU.

Verdad de verdades.

Sin duda es un grave problema que la gente de Morena debe atender en las semanas por venir.

¿El caso JOSÉ LUIS CASTILLO?

Bueno, a lo mejor alguna palabra dicha inadecuadamente la entendió a su conveniencia el nativo de Bavispe. A lo mejor, pero…

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ALLÁ, EN YUCATÁN, MI dilecto amigo CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA, se la está jugando con su cuate del alma JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, que después de no alcanzar la candidatura al Gobierno de Yucatán, no hizo la grosería de pasarse a otro partido, sino que está buscando ser candidato a presidente municipal de la blanca — todavía— Mérida…

Confieso que personalmente no conozco a Ramírez Marín, pero nuestro amigo común, se ha encargado de hacer una radiografía de su personalidad y estilo político y de vida…

Es un buen hombre y un político decente, rara avis en esta actividad…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com