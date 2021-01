Durazo y sus espejos, lo que dijo en el DRRY… Llega caravana RBC

El precandidato de Morena, Alfonso Durazo, estuvo de visita por Guaymas y Cajeme, en donde dejó de ver de nuevo su verdadero rostro; soberbio, arrogante de cero contacto con la militancia y ciudadanos, eso sí, con promesas y vendiendo “espejitos” a ver quién se los compra y a la salida de ambos municipios, la estela que dejó… balaceras y muertes, secuelas de su paso, estrategias, pactos, como secretario de Seguridad Nacional. Pero iniciemos con Cajeme, ahí está el registro de un video de una de las lideresas de Morena, además de otro militante, al salir de una reunión que Durazo, llama de “estructuras” con allegados y con su operador nada más y nada menos que ¡Javier Lamarque! Un tipo que como legislador no hizo y ni lo hará en los meses que le queda por su Distrito ¿o miento? Duros los videos, la militancia molesta con justa razón, no los toman en cuenta, los legisladores y alcaldes del sur, de los peores, van por la reelección, se le va hacer bolas el engrudo, aunque en algunos casos pueda planchar, son demasiados los que se han registrado y los que están no se quieren ir ($$$) ahí vendrá la desbandada y voto en contra de por sí harta la población y sectores de las políticas de AMLO, ya lo verán, máxime cuando las “encuestas” serán amañadas, a la carta, aquí lo verán en “Mariscalandia” con el alcalde, esposa, y “clika” que quiere imponer el edil.

DRRY

Después, Durazo al que por cierto ya le pusieron otro mote ‘Cascajo’ aparte de ‘Sonoguacho’, se fue al DRRY a reunión con miembros del consejo que encabeza Miguel Anzaldo, que como organización plural, están y lo han hecho en recibir en tiempos electorales a los candidatos de los diferentes partidos. Nomás que en esta reunión, donde se le corrió la cortesía a Alfonso, soltó otra de sus promesas y espejos, les dijo que el Valle del Yaqui sería de nuevo el detonador, el impulso al campo, todo el apoyo y bla, bla, bla y para pronto vino el revire de los productores. ¿Y el Estado de Derecho sobre el Novillo? ¿Los amparos? ¿El Acuaférico o Ramal Norte en Hermosillo? ¿Las deudas de apoyos de ciclos pasados? Donde por cierto les tiraron con un abono la semana pasada. Y luego, ya que llegó acompañado de Lamarque, le cuestionaron y duro, la intención del legislador sobre la iniciativa que tuvo de imponer un impuesto al agua, que tuvo que retirar ante la airada reacción nacional y de productores del Valle del Yaqui. Y pues vino a mi recuerdo el ‘Kily’ Cruz, recién fallecido, cuando le dijo a Lamarque “¿qué te hemos hecho? Recibes un sueldo, trabaja por nosotros”, si hubiera estado que zarandeada y con argumentos les hubiera dado. El que no se anduvo por las ramas lo fue el precandidato a diputado federal por el VI, Eduardo Flores, cuestionó duro en calidad de miembro del Consejo del DRRY y productor, quien tiene el apoyo del sector privado, la Yaqui, la Cajeme, buena parte de Alcano y recién la Ugocp que encabeza Miguel Ángel Castro Cosío, le manifestó su apoyo. ¿Y cómo no lo harán? más del 40 por ciento de reducción de apoyos al sector desaparición de programas. ¿Qué quería Durazo?, que le aplaudieran, grave error al responder, dijo que de llegar a la gubernatura, resolvería todo esto, lo que causó enojo e hilaridad en los presentes, o sea, les dijo, condicionó ayuda a cambio que me des tu voto ¡QATM! Otras de las cosas que dijo Durazo, sin tener valor civil de decir nombres; criticó al Gobierno del Estado, a quienes detentan el poder económico y político, y sí de quien hizo referencia fue de Ernesto Gándara, que el ‘Borrego’ es garantía de ¡impunidad!, ahí nomás para que esté enterado mi buen Ernesto, lo que opina su “amigo” de él. Por cierto, trascendió el malestar y supuesta de orden para la Secretaría de Gobernación de Durazo, para que despidan a personal por difundir una encuesta que Ernesto, está por encima de él. ¿Y esto? ¿Acatará la secretaria Olga Sánchez Cordero? Habráse visto. Obvio, no mencionó para nada al candidato de casa Ricardo Bours, por razones obvias, aunado a que no tiene cola que le pisen, es un liderazgo local, un buen exalcalde, un hombre íntegro, honesto que proviene de una familia querida, respetada por la comunidad. Ante estas opiniones, solo unas preguntas para Alfonso ¿de dónde las mulas Pedro para la lujosa residencia que tiene en La Jolla y en Kino? ¿De dónde las empresas que tiene? ¿Son producto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, como lo fue Luis Donaldo?

¿CASUALIDAD? ¿FORTUITO?

Por cierto en la madrugada del día de visita de Durazo al DRRY, fue asaltada, violentada, la oficina de Eduardo Flores, llevándose equipo de cómputo y documentos varios, todo eso se puede reponer, pero la señal que manda quién o quiénes ordenaron eso, es de amedrentar, de dar miedo y se van a estrellar con mi buen Lalo. Es un tipo echado para adelante, No al Novillo de corazón, defensor de productores, lo único que demuestran es el miedo que le tienen, saben que no solo va a ganar el VI… va arrollar, lo siento por Omar Guillén, que va por el Prian, en el 2018 perdió, buen subsecretario de Economía, pero creo morderá el polvo de nuevo, a ver cuanta lana le mete su padrino Juan Leyva.

GUAYMAS, ¿TAMBIÉN?

Previo a su llegada a Cajeme, Durazo estuvo en Guaymas, donde refrendó primeramente su apoyo a la alcaldesa Sara Valle, grave y craso error, máxime en una semana donde nuevamente hubo escándalo y show en Sesión de Cabildo, recurrente por cierto, en donde amedrentaron a medios de comunicación para que no entraran, si son públicas, pero con el asunto de la pandemia de ahí se agarró Sara. ¿Por qué? Por el fallo del TEE de reponer el proceso de destitución del contralor Rodolfo Valenzuela Barraza, quien se le adelantó y tomó posesión de la oficina y ordenó el cese del secretario del Ayuntamiento Arturo Lomelí, quien está denunciado por anomalías y se resiste a recibir notificación. Entonces en la sesión del jueves, ante la evidente falta de oficio y de operación de Sara Valle, se armó la de San Quintín en la Sesión de Cabildo, en donde nuevamente se tocó el tema del contralor, se votó y surgió un nuevo contralor, Antonio de Marco, o sea Valenzuela Barraza de nuevo para afuera, solo quedando el detalle de Lomelí, de quien hay orden de destitución. Para darse una idea del desgarriate que hay en el Puerto. Y al igual que en Cajeme, Durazo también dijo que el Puerto sería punto de despegue económico y bla, bla, bla, creo que lo mismo dirá en Naco y Trincheras, si es que va, o sea, espejos en cada municipio que vaya, obvio, escenarios controlados, cero contacto con la gente, militancia le apuesta pues, Durazo, a la elección de estado y al $$$ en colonias populares para coaccionar el voto por lo visto. Y ojo, lo que dejó la visita de Alfonso, a Guaymas y Cajeme, al irse, balaceras y muerte, sobre todo en el Valle de Empalme, más ejecutados en Cajeme, ya van ¡30! Hasta ayer, incluso un par de septuagenarias, ancianas, fueron rafagueadas, ya el colmo, lo grave e inadmisible lo que pasa y Sergio Pablo Mariscal y doña Margarita, en su “burbuja”… el 6 de junio recibirán la respuesta del cariño que la población les tiene.

Y QUE ROGELIO… NO DA

Y siguiendo con Guaymas, pues que fueron entregadas encuestas al precandidato Ernesto Gándara, que la posible candidatura a la Alcaldía de Guaymas para el empresario Rogelio Sánchez, propuesta de Ernesto, no dan los números y que el más competitivo lo es el secretario de Salud Enrique Clausen. Estos números también los tiene el dirigente Ernesto de Lucas. ¿Qué harán? Solo ellos sabrán, la plaza está difícil, al parecer ya hay acuerdo entre Morena y PT de ir con el diputado Rodolfo Lizárraga y Heriberto Aguilar, irá otra vez por el IV Distrito por el cual no hizo nada el Prian-PRD, van con Jesús Saldaña, quien perdió en la elección 2018 y MC va con un candidato muy competitivo en un distrito de mayoría municipios ganaderos Daniel Baranzini, les va a pasar por encima. Aunado a esto, hay un acuerdo entre Carlos ‘Bebo’ Zataráin y el exalcalde y actual regidor del PAN, Lorenzo de Cima, de apoyar con lo poco que queda de ese partido en Guaymas, de hecho no existe el PAN, la candidatura de Morena-PT. No sé qué decisión tomará Ernesto Gándara, el ‘Pato’ en Guaymas, el sur está complicado y no es cuestión de que sí o no quieran a Enrique Clausen, pero los números hablan y si no va… pues su hermano Otto, exalcalde, seguramente iría por el PV, ya hubo platicas, vaya que se puso bueno y enredado el Puerto. Por MC, las cartas están echadas y haciendo trabajo de tierra visitando militancia Manuel Villegas y la doctora Karla Córdova, así que ya sabrán cómo se pondrá, lo que es un hecho, no hay posición para Sara Valle, así que tendrá que salir huyendo del Puerto el 15 de septiembre. El que también se tendrá que ir será el capitán Andrés Cano Ahuir, incluso el de Cajeme, el capitán Tarango, al que citaron de nuevo en Cabildo, ambos parecen más escoltas de los alcaldes que comisarios de Seguridad, creo estrategia no hay, totalmente rebasados en Guaymas, Empalme y Cajeme por el crimen organizado.

ANABEL

Quiero hacer unas precisiones en cuanto a comentario en columna y espacio que tengo en la radio sobre la posible, factible candidatura por paridad, por competitividad o decisión de la Alianza de Anabel Acosta, sea la candidata a la Alcaldía de Cajeme, lo que ha generado en feministas, que han sido misóginos, de ninguna manera fue mi intención, se malinterpretó, en todo caso pido disculpa. Lo que dije y reitero es que la situación atípica que vive Cajeme, la inseguridad, la violencia, muertes, incluso de gente inocente, que ya lleva trienios, el actual abogado de las familias LeBarón y Langford (por algo será), Abel Murrieta, quien seguramente será candidato por MC, es el indicado para ser alcalde y también hice mención del precandidato por vía independiente Rodrigo Bours. No soy misógino, que bueno que participe Anabel, incluso hice mención de mujeres como Susana Valenzuela, Denise Navarro, Martha Luz Parada, que bueno sería participaran, urgen candidatas, liderazgos sociales como ellas y otras. Si va Anabel, pues adelante, a trabajar duro, que decidan electores, la competencia con Abel y ‘Pipigo’, está dura, más la evidente elección de estado que se viene de Morena y a conseguir recursos, son millones los que se necesitan, así que vaya mi respeto para ella, vaya o no por candidatura.

RBC… LLEGA LA CARAVANA

Hoy domingo llega a Obregón, la caravana encabezada por el precandidato de MC a la gubernatura Ricardo Bours, la segunda, más de 5 mil kilómetros recorridos, visitando todos los municipios de Sonora. El punto de encuentro será alrededor del Estadio de los Yaquis al punto de las 12:00, se espera sea un gran contingente el que se una y en donde se verá el poder de convocatoria del candidato de casa. Una reflexión de estas caravanas de Ricardo, han sido de acercamiento con la militancia y cuanto ciudadano se le acerca, sin un gran aparato, como el que trae Durazo, un trato amable y de sencillez que ha tenido Bours, en todos los municipios que ha recorrido, comiendo en fondas, taquerías, casas, recogiendo demandas que seguramente las expondrá en campaña, porque cada región tiene sus necesidades, no son iguales todos, lo ha señalado. ¿Qué se acabó la caravana hoy y a descansar? Para nada el contador y equipo, mañana mismo le siguen a Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Álamos, Bácum, San Ignacio, Río Muerto, Guaymas, San Carlos y todo esto tarde que temprano se va a reflejar en encuestas serias… no cuchareadas, al tiempo, ya que suelte las fórmulas locales, pues mejor, vienen agradables sorpresas que harán mella en los indecisos, que es el gran porcentaje rumbo a la elección de junio.

EGC

Ernesto Gándara, junto con su esposa Pily, tuvo encuentro virtual por zoom con 300 mujeres y no pudieran accesar más, un buen ejercicio donde el buen Ernesto, denota la importancia, el rol y papel de la mujer dentro de la sociedad y en los gobiernos. Todo parece indicar que esta será la vía que utilizará, la virtual el ‘Borrego’ en precampaña y será hasta la campaña oficial cuando salga a municipios.

CPA

Desde hace varios meses en intervalos, exconcesionarios del transporte urbano Sictuhsa, les ha dado por protestar frente a la casa de la gobernadora Claudia Pavlovich, exigiendo compensaciones millonarias, lo cual no compartimos, que se afecte la casa de ella ni de ningún funcionario, no tienen derecho. Yo invito a los exconcesionarios a que se vayan al Aeropuerto de la Manga y se paren y protesten frente al bimotor de exdirigente de ellos o en los invernaderos “casa sombra” que tiene en la Costa de Hermosillo, en sociedad con un exsecretario de Gobierno… ahí está su dinero y dejen de molestar a la ciudadanía y vecinos del sector. Por cierto a finales de mes la gobernadora Pavlovich, recibe la presidencia de la Conago, un gran reto por la posición de 10 gobernadores, la pandemia y una ríspida elección que se viene, esta encomienda va a requerir de toda su capacidad y oficio, aparte de lidiar con los ataques de Durazo y la 4T en la entidad que gobierna, su actitud y respuesta ante ello.

BLOQUEO

Otra vez bloqueo de la carretera a la altura del Danzante de la Tribu Yaqui y de quienes están detrás de ellos, a repartirse millones a costillas del transporte público y de carga con autoridades permisivas, a ver reacción Contran ¡Ya basta!