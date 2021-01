¡Una vacuna para un adulto mayor, por favor!

LA MEZQUINDAD política se está imponiendo en la estrategia del Gobierno Federal al aplicar las pocas vacunas antiCovid que ha recibido.

Si bien es cierto que “arrancó” el plan de vacunación aplicando el biológico al personal médico que ha estado al frente de batalla en esta pandemia, también ha trascendido que, cuando menos en tres entidades del centro del país, se ha privilegiado la inmunización de jóvenes a los que se ha dado en llamar “siervos de la nación” y que están en nómina de los programas de bienestar de la “cuatroté”.

En otras palabras, los agentes que por tierra son los promotores de las ayudas clientelares del presidente López Obrador, están recibiendo el privilegio de la vacuna, antes inclusive, que adultos mayores que en una estrategia especial del Gobierno, podrían ser seleccionados y tomados como ejemplo para los mexicanos.

Pero no. El vocero para la pandemia en este país, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, admitió que los “siervos de la nación” han sido considerados de manera especial en la vacunación inicial, “porque formarán parte de las brigadas correcaminos que ayudarán al Ejército en su labor inmunizadora”.

Para quienes requieren de pocas palabras para comprender lo que es el trato desde el poder de mexicanos de primera, segunda y hasta de tercera categoría, habría que poner sobre la mesa el privilegio que desde Palacio Nacional se está proporcionando a la militancia de MORENA, vestida como grupos de activistas pro-López Obrador.

La información trascendió este fin de semana y ayer, con testimonios y fotografías en entidades como Guanajuato, el diario “Reforma” documentó tan especial tráfico de influencias.

Días antes de todo esto, López Gatell había advertido a medios de comunicación que podrían publicar denuncias sobre quienes busquen “saltarse” la lista de sectores que deben recibir en primer término la vacuna, pero con evidencias, “porque si no lo hacen, quedaría la publicación como solo un chisme”.

La advertencia del vocero llevaba dedicatoria para cualquier mexicano, pero no para los militantes de MORENA, que ni son médicos ni adultos mayores, y sí están en nómina federal como los “carteros” que llevan a las diferentes poblaciones los apoyos económicos clientelares, del “bienestar”, con el compromiso de subrayar que es un apoyo directo del presidente López Obrador.

ESTA CAMPAÑA que ha adelantado el virtual candidato de MORENA a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se le está complicando mucho antes de que el calendario establezca las fechas para el “arranque” de las hostilidades políticas… El colega periodista Hilario Olea Ruiz, publicó en su columna de fines de la semana anterior que la Secretaría de Gobernación había realizado una encuesta en la que Ernesto Gándara, el virtual candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al Gobierno de Sonora, aventajaba al seguro abanderado “morenista”… Fue una información que también manejaron en la ciudad de México varias firmas de columnistas con “fuentes” de alta credibilidad… Durazo se “encabritó” con la titular del área, Olga Sánchez Cordero y el asunto llegó a altos niveles… Ya había trascendido que doña Olga y Alfonso no han llevado las mejores relaciones personales… Pero total, la oficina de comunicación social le envió una carta a Hilario Olea, en la que deja explícito dos cosas… La primera, que Gobernación no ha intervenido ni intervendrá en el proceso electoral y, segunda, que la relación entre Sánchez Cordero y Durazo es buena, llevadera… Al mismo tiempo, Erich Moncada, quien –entiendo- maneja medios a Alfonso Durazo, refrescó en Twitter un desplegado del año 2014, donde el PAN-Sonora se lanzaba en contra de Ernesto Gándara, cuestionándole el por qué en nuestros días van de la mano con el PRI… Bueno… Durazo llegó a Sonora proveniente de la altiplanicie asegurando que encabezaba las encuestas y que “no habría ninguna probabilidad de una derrota ante sus contrincantes”… Si esto último fuese cierto, ¿por qué cuestionar resultados que no le favorecen o, bien, por qué darse el lujo de iniciar las llamadas “campañas negras” contra sus adversarios?... Evidentemente, el temor de Alfonso ante una derrota y su pésimo inicio le está llevando a cometer muchos errores, antes de iniciar, repito, las hostilidades de una campaña en forma… Por lo pronto la percepción de que es soberbio y le apuesta a la polarización, ya no se lo quitará.

Y HACE algunas semanas, opiné que Ernesto Gándara no transmitía entusiasmo ni ganas de triunfar a sus seguidores… Ayer hizo circular un video en redes, con un mensaje y una actitud enérgica, entrona y estableciendo una gran seguridad en sí mismo… Dicho video se marcó como “el inicio” de su precampaña… Bueno… Y, repito, esto no ha comenzado aún.

PERO QUIÉN ha demostrado y sigue demostrando su empeño en posicionarse, sabedor que está obligado a hacerlo, es Ricardo Bours Castelo, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura… Y ya se le ve en redes, en promocionales en la radio, en la televisión y, bueno… En el Sonora de nuestros días todo ello se puede hacer aunque sean tiempos de precampaña… “Solo basta incluir un texto donde se lea que el anuncio es exclusivo para los militantes del partido”… En fin… Pero ayer Ricardo tuvo un gran evento en el nuevo estadio “Yaqui” en Ciudad Obregón, demostrando que también tiene músculo y que está dispuesto a ser competitivo y salir de ese tercer lugar en que lo han colocado las encuestas.