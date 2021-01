Durazo solo depende de un hilo

Ayer el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que, una vez llegando al cargo que hoy ocupa Claudia Pavlovich, solucionará la crisis que hay en la Tribu Yaqui.

Es probable que el también exsecretario de Seguridad en el gabinete del presidente López Obrador, haya cometido el mismo error de su declaración en Caborca, al decir que una vez que llegue a Palacio de Gobierno, reimpondrá la paz en nuestro Estado y la violencia disminuirá considerablemente.

En este último caso, el gran reproche generalizado fue en el sentido de su aparente incongruencia, porque siendo el responsable de la seguridad a nivel nacional obtuvo nulos resultados y aún con ese cargo, fue incapaz de ayudar a su gente en Sonora, que vio exponencial y terriblemente aumentado, el índice de homicidios dolosos y ataques a las mujeres en los dos años más recientes.

Con respecto a su declaración de ayer, habría qué recordar que AMLO instruyó a Durazo durante el mes de agosto para ver el asunto de los yaquis, incluyendo los bloqueos sobre la carretera Internacional que tanto daño han causado a la economía regional y a que la ciudadanía experimente un clima de intranquilidad.

A los días se dio el anuncio de que Durazo, aún secretario desde luego, se presentaría en la zona dominada por la etnia. Trascendió después que andaba de visita en la región pero no se atrevió a visitar las comunidades indígenas.

En otras palabras, cuando recibió una instrucción presidencial para solucionar el problema, no pudo, ¿quién asegura que sentado ya en la silla de gobernador, podrá con el paquete?

La gran fortaleza de Alfonso Durazo es su cercanía con el presidente de la República. En cuanto a ideas o proyecto de Gobierno, no ha trascendido algo novedoso. Su discurso invita a la confrontación y su equipo comienza a manejar las “campañas negras”.

Ante ello cabría preguntarse si Durazo soportaría una estrepitosa caída de la imagen de AMLO en los meses por venir. ¿Escenario posible?, todo es posible.

¿Será el seguro candidato de Morena un aspirante fuerte sin el abrazo presidencial?

Lo que se había advertido se ha confirmado y este miércoles la gobernadora de Sonora recibirá de parte del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago… Hasta este momento, Claudia Pavlovich ha sido vicepresidenta de este organismo y, por más tiempo, coordinadora de relaciones internacionales… El compromiso podría ser enorme… Escenario complicado con diez gobernadores en una alianza federalista debatiendo con el presidente los apoyos federales, el plan de vacunación que incluye el deseo presidencial de concentrar toda la operatividad y la andanada de ataques que se vendrán los próximos días en contra de gobernadores de Acción Nacional, como Francisco Domínguez, de Querétaro y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, por el asunto de los “moches” cuando ocuparon un escaño en el Senado y aprobaron la reforma energética… Ha trascendido que podrían ser sujetos a proceso… En fin… Habría qué hurgar en el talento unificador de la mandataria sonorense para buscar resultados positivos.

Ayer trascendió el fallecimiento de la señora Gloria Flores Pérez Sandi, quien fuera esposa del ingeniero Rodolfo Félix Valdés, gobernador del estado de 1985 a 1991… Todos recordamos que don Rodolfo fue impuesto por la férrea bota del entonces presidente, Miguel de la Madrid… Este último había dejado muy joven Sonora y había hecho toda su vida en la Ciudad de México… Ya no conocía esta tierra… Cuando dejó el cargo regresó a la capital de la República para no volver jamás… Los sonorenses tienen un apodo para los paisanos que se van y se hacen en la capital… Se les dice “sonoguachos” y no son muy queridos que digamos.

El Partido del Trabajo decidirá esta semana ir solo en busca de diputaciones y presidencias municipales… Es decir, ya no acompañará a Morena… Lo mismo podría suceder en el caso de la gubernatura… La dirigencia nacional del PT ya dijo que “habría que ir solos y no mal acompañados”.