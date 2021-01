Elenita Poniatowska: “… Para que la cuña apriete”

Comentado en todos los pasillos y oficinas, la tremenda crítica de la escritora Elena Poniatowska al presidente López Obrador. Ella ha corrido con un pensamiento de izquierda, siempre luchó porque el ahora primer mandatario de la nación llegara a Palacio Nacional y se alegró mucho –dijo- cuando se alcanzó ese propósito.

Pero hace un par de días, en una entrevista para “Índice Político”, se atrevió a decir que el presidente “ha provocado un hartazgo nacional al dividir a los mexicanos” y que “las mañaneras son repetitivas, así como un exceso que debería suspenderse”. Añadió que López Obrador debería de dar cabida a otras voces, con las que incluso se relacionaba muy bien en el pasado, entre ellos varios escritores con quienes convivían frecuentemente, a los que ahora califica de “fifís”.

“El presidente se expone a los ataques en su contra por su diaria exposición, la que podría resultar contraproducente y es un exceso hacer que todos los días vayan a Palacio periodistas y le hagan preguntas para responder lo mismo”.

En efecto, extrañó a propios y extraños estas apreciaciones de la autora de “La noche de Tlatelolco”, porque siempre se ha manifestado simpatizante de López Obrador. Una primera consecuencia de las declaraciones de doña Elena, fue el traer de nuevo a espacios periodísticos, una información manejada hace tiempo en la que se aseguraba que la dama había recibido del Gobierno Federal cinco millones de pesos. Por otro lado, el portal “La políticaonline” manejó ayer la tesis de que los dichos de Poniatowska podrían haber surgido luego de una conversación sostenida hace días con Carlos Slim Helú, el acaudalado empresario que ha mostrado cierto agravio las últimas semanas, por el deterioro que ha sufrido alguno de sus intereses económicos en relación con concesiones gubernamentales.

Como sea, lo más trascendente es que el presidente está oyendo “pasos en la azotea”, provenientes de su mismo equipo o de gente muy cercana a él.

Y difícilmente le van a debatir a la escritora los argumentos sólidos que expuso como crítica a su admirado personaje.

Petra Santos Ortiz demuestra que es una mujer de lucha al lanzarse a bloquear los accesos del Aeropuerto Internacional “Ignacio Pesqueira” de Hermosillo, buscando con ello llamar la atención del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a quien exige sea más accesible en la exigencia de las fechas límite para reunir las firmas necesarias y, con ello, cumplir con los requisitos para que esa autoridad electoral les reconozca como candidatos independientes a un cargo de elección popular… Petra busca ser candidata independiente al Gobierno de Sonora y me aseguró en entrevista ayer para “De Primera Mano” en “Primera Plana Digital”, que por su lado ya había reunido las firmas, pero que esta exigencia formaba parte de una lucha nacional a favor de los aspirantes a una candidatura independiente… Reveló además, que la pandemia les ha registrado varios contagios y el fallecimiento de dos compañeros, por sus recorridos casa por casa, como hasta ahora lo exige la autoridad electoral... “En otros estados han sido más accesibles; no veo por qué en Sonora no lo son”, concluyó Petra.

El mundo tendrá sus ojos puestos hoy en la “inauguración” (así le llaman los “gringos”) del mandato del demócrata Joe Biden, como el presidente número 46 de los Estados Unidos… Hay reportes de que Washington –y especialmente el Capitolio- están blindados con más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional… Biden sorprendió el día de ayer al anunciar que una mujer, transgénero, será la coordinadora desde su administración para el control del COVID 19, generando un proyecto a cumplirse en los primeros 90 días de llegar a la Casa Blanca… Hay tensión, desde luego, porque se han registrado amenazas de grupos violentos que podrían irrumpir en la ceremonia que se llevará a cabo al mediodía.

La gobernadora Claudia Pavlovich ha programado su agenda entre giras a diferentes pueblos a entregar apoyos y el contacto con diversos grupos para la reactivación económica… Como ya se ha comentado, este día y de manera virtual, deberá recibir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago… Ella decidió apoyar al presidente López Obrador en una relación enteramente institucional… El cargo que asumirá podría ser el puente indicado para lograr algún beneficio “extra” para Sonora.