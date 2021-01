¿Hacia dónde llevan a este país los de la 4T? El diario Reforma publicó ayer una “bomba”

ME RESULTA IMPOSIBLE ABSTENERME de continuar con el tema de los amigos que se le están alejando al presidente AMLO. No es que me sorprenda mucho. Más bien, lo que me sorprende es que esta diáspora de aliados se le hayan distanciado tan pronto.

Creí que esto se daría a mediados del sexenio, incluso, que las diferencias con sus leales amigos empezarían en el cuarto año. Todos nos equivocamos.

A LÓPEZ OBRADOR se le han ido los mejores colaboradores. Y estos abandonaron el barco prácticamente antes de que se cumpliera el primer año de Gobierno. CARLOS ORZÚA, secretario de Hacienda: GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, director general del IMSS. Y enseguida, una serie sucesiva de renuncias, lo mismo secretarios que secretarias, directores generales, sub-secretarios y, bueno, usted conoce la historia muy requetebién.

Y luego se fueron alejando los amigos.

Quizá los más notables, PORFIRIO MUÑOZ LEDO. CARMEN ARISTEGUI. RICARDO ROCHA, el más fiel de sus amigos dentro del gremio de los periodistas.

Pero sin duda que la separación más dolorosa para AMLO, es la escritora consentida de muchos mexicanos: ELENA PONIATOWSKA.

Hace unos días —dos que tres— dije aquí mismo que en la mañanera del día anterior vi a un AMLO triste, o tal vez apesadumbrado. Y mencioné lo de Elenita.

Ciertamente, a nadie se le puede escapar que nada parece salirle bien al presidente de la República.

Y ahora, como si algo le faltara, el diario Reforma, a quien se refiere como “ese pasquín”, publicó una nota de ocho columnas que en periodismo suele identificarse como “noticia bomba”.

Yo mismo no había leído el Reforma a las 2 de la tarde hasta que un amigo me preguntó si ya había leído ese periódico.

--No, no he tenido tiempo— le respondí.

--Ábralo, se va a llevar una sorpresa.

--Adelante algo, a groso modo, dígame lo medular— dije, casi con indiferencia.

Mi amigo detuvo el auto y me mostró la primera plana del Reforma en su celular. Sí era una “bomba”.

Leí rápidamente una parte del reportaje, la de un testigo protegido. Y cómo hicieron desaparecer a los normalistas. Más grave aún: no solo murieron los muchachos sino “una treintena más”.

Seguramente habrá —ya lo hay— un escándalo de proporciones inimaginables. Se mencionaron culpables. Habrá imputaciones hacia todas partes.

Pero, ya serenados los afectos de la sorpresa, muchos ciudadanos de este país, empezarán a preguntarse por qué hasta que empezaron las precampañas salió a la luz esta información.

¿O es casualidad que en otra nota se dé cuenta que las autoridades ya van a enjuiciar al primer sospechoso en caso Lozoya?

Tengo, para mí, que lo sospechoso es que este saliendo a la luz pública precisamente en estas fechas.

No voy a ahondar más en este asunto. Hay que esperar a que las cosas recobren su verdadera dimensión. Y entonces vendrá el análisis.

Por lo pronto, según yo veo las cosas, lo de Ayotzinapa, está de pelos.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡RECÓRCHOLIS! UN MÉDICO amigo mío, tuvo la gentileza de reenviarme un texto muy interesante pero al mismo tiempo, muy intimidante, electoralmente hablando…

El texto, por su información y su estupenda redacción, parece haber sido escrito por alguien educado y plenamente identificado con el sistema político que nos rige…

Describe, por ejemplo, a finales de 2018, AMLO habría ordenado la construcción de una estructura político-electoral que tendría cobertura en todo el país, y para ello se invirtió “tan solo en 2019 la onerosa cantidad de 3 mil 240 millones de pesos, sospechosamente, lo mismo que tenía el Fonden”…

No dispongo de un espacio suficiente para citar textualmente este documento. Pero sí puedo sintetizar el contenido. A saber: esta estructura piramidal será —o ya es— operada por un ejército de jóvenes adiestrados en los procesos electorales de 2015 y 2018 “bien pagados y con la promesa de convertirse en funcionarios de la 4T en los gobiernos municipales, estatales y federales”. Y algo más: el texto dice que está integrado por 20 mil activistas políticos denominados “Servidores de la Nación que reciben instrucciones de 266 coordinadores regionales, que a su vez son capitaneados por 32 coordinadores estatales, conocidos popularmente como “superdelegados”… ¡Vaya desafío que tendrán los aliancistas del PRI, del PAN y del PRD!...

¿Qué podrían hacer?...

Solo neutralizarlos…

¿Y cómo?...

He ahí el meollo de la cuestión…

MIENTRAS TANTO, EL ABOGADO cajemense DYTHER ISLAS CAMACHO, subió a su cuenta de twitter, una fotografía tomada en el año 2001, en la Cámara de Diputados…

La historia sucedió así: la entonces diputada federal por el Distrito VI, de Cajeme, invitó a los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad La Salle, Campus Obregón, a visitar la Cámara Baja y ser testigos del funcionamiento de una sesión legislativa…

En algún momento, los chavos se llevaron una gratificante sorpresa: Chayito los invitó a tomarse una foto con ella pero también con los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRD…

¿Quiere saber quiénes coordinaban ese par de rebaños?...

El del PAN, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, y el del PRD, MARTÍ BATRES…

Años después, el panista Calderón se encumbraría en los cuernos de la luna y Martí, aunque no alcanzó a llegar a la luna, si llegó a la categoría de satélite: es de la gente cercana de AMLO…

Al centro y adelante en la gráfica, Chayito Oroz posa teniendo a su derecha a Felipe y a su izquierda, a Martí…

Como diría el poeta: cómo se pasa la vida tan callando…

A PROPÓSITO DE DYTHER ISLAS CAMACHO, es hijo de RAYMUNDO ISLAS y de CARMEN ALICIA CAMACHO, un priísta de buena cepa, que se ha mantenido leal a la camiseta…

OTRA NOTA AGRADECIBLE, se refiere a un hecho muy doméstico pues se desarrolla en el seno de la familia BELTRÁN ESPARZA, uno de cuyos miembros, el ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN, me distingue con su amistad, y ahí tiene usted que el joven GIANCARLO FACCINETO BELTRÁN, recibió su título de médico…

El primero en la familia, dice orgulloso Alejandro…

Giancarlo cursó la carrera en la Universidad de Baja California, y es hijo de la química ROSA AMELIA BELTRÁN ESPARZA y del ingeniero ALEJANDRO FACCINETO RUIZ…

¡Larga vida para ustedes, queridos amigos!...

Y RETOMANDO EL TEMA de la regañada que le dio a AMLO la escritora ELENA PONIATOWSKA, en algún momento afirma que “yo soy una de las fifís y lo que está haciendo en la mañanera es un abuso de poder”…

Y es entonces cuando le manda el rotundo mensaje, más parecido a un ultimátum: “¡Ya párele a las mañaneras, señor presidente, nos tiene al borde del hartazgo y de la irritación!”…

¡Oh, la lá!...

Y EN GUAYMAS ANDAN muy activos el perredista JESÚS SALDAÑA y el panista ALONSO ARRIOLA, pero ambos jugando en la misma línea priísta pues participarán como candidatos cada uno con el color de su partido pero dentro de los lineamientos de la Alianza PRI, PAN y PRD… DÉJEME DECIRLO: HOY ME topé con una gratísima sorpresa al llegar a mi refugio de trabajo: mis libros estaban acomodados sobre bancos y sillas cuidadosamente colocados, brillando de limpios y la mayor sorpresa me la dio mi hija AMARANTA cuando puso frente a mí un estuche con una docena de libros y, aparte, unos verdaderos “ladrillos”, que así les llama a los libros de gran tamaño, don ÁNGEL VERDUGO… Otro día le platicaré con más amplitud…

