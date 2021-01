Si por la víspera se saca el día, estas campañas van a resultar muy “golpeadoras”

HOY TERMINAN LAS PRECAMPAÑAS de los aspirantes a la gubernatura. Con este motivo un portal organizó ayer un panel con representantes de cada precandidato. Por teléfono, una dama de apellido TRUJILLO, habló — y debatió— por el precandidato de MC, RICARDO BOURS CASTELO. Por la alianza PRI, PAN y PRD, cuyo precandidato es ERNESTO GÁNDARA, lo hizo BULMARO PACHECO MORENO. Y por ALFONSO DURAZO, de Morena, habló JESÚS VALENCIA.

No sabría decir si esto fue un debate o una simple defensa de sus correspondientes representados.

Posiblemente, sí tuvo la categoría de debate y hay que recordar que para esto el huatabampense se pinta solo.

En términos generales, fue un excelente intercambio de opiniones.

Pues sí, la política ya está aquí.

Y habría que decir que al que le está yendo como en feria es a Morena.

Y no me refiero exclusivamente a Sonora. Hay reportes de prensa seria en los distintos estados donde habrá elecciones de gobernador, donde Morena enfrenta graves conflictos internos. Recuérdese que en un evento de Morena en un municipio, la raza morenista se “enciscó” contra MARIO DELGADO, el dirigente nacional y la emprendió contra él cuando abandonaba el lugar. No se escapó de un sillazo en la espalda.

De hecho, Morena tiene conflictos en la mayoría de los estados donde habrá elecciones.

Es decir, en todos.

Es evidente que los liderazgos más reconocidos de Morena ya no están tan seguros que, gracias a la “marca”, van arrasar de nuevo.

Tiempos traen tiempos y antes como antes y ahora como ahora.

No quiero que se diga que le pongo mucha agua a los frijoles cuando de hacer pronósticos en eventos políticos en los que participa el PRI, se trata, pero la verdad sea dicha, yo no veo en ALFONSO DURAZO a la figura “arrasadora” que muchos describían al principio.

Tengo, para mí, que carece de madurez política y de un discurso propio, con un estilo personal recio pero prudente, en un territorio donde más de las terceras partes de la población no lo conocía hace algunos meses y los que si le conocen, hablan pestes de él.

Particularmente, no tengo elementos para cuestionar la personalidad del nativo de Bavispe. Lo he cuestionado respetuosamente en momentos muy específicos de su trayectoria como servidor público.

Nada personal sencillamente porque no he tenido ni tengo el gusto de ser su amigo.

Ya he dicho en varias ocasiones que solamente dos veces en mi vida, hace muchos años, me senté a una mesa con él. De oídas, Alfonso creo que sentía algún tipo de simpatía por mí, quiero suponer que porque me pasé dos años escribiendo y cuestionando la tesis del asesino solitario.

Abusé de la paciencia de mis jefes. Pero me aguantaron y entendieron que mi actitud se debía al dolor profundo que me causó el asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO.

Repito: probablemente Durazo sabía de mí de oídas. Tal vez, él compartía mi punto de vista.

Y tal vez, por esta razón, es que la primera vez que nos sentamos a una mesa del restaurante del Gándara, en Hermosillo, me pidió mi opinión sobre la carta que pretendía hacer pública.

Hubo un segundo encuentro. Después, abandonó el PRI y VICENTE FOX, como candidato presidencial, lo incorporó a su campaña y, ya presidente de la República, lo convirtió en su vocero y secretario particular.

Eso fue todo.

Vuelvo a decirlo: Durazo tuvo un desventurado inicio de campaña en Sonora. En mi particular opinión, su primer mensaje o discurso, fue decepcionante. Y lo fue en el sentido de que sus palabras no fueron suyas. Se las “robó”, absolutamente, a su jefe. Fue amenazante. Habló de mafias o lo dio a entender. Hizo referencia a un grupo dominante en Sonora al que va a combatir.

Corrupción. Ya no somos iguales.

La misma gata pero revuelta.

¡Se le fueron a la yugular!

Nunca me imaginé que tantos sonorenses se convertirían en acérrimos críticos de quien fuera secretario particular de Colosio. Se le quería por ese solo hecho.

En este contexto me queda claro que el candidato de Morena carece de un equipo profesional de asesores. En su circunstancia, es una mala idea irse por el camino de la imitación pensando que con eso tiene garantizado el triunfo.

En las tres o cuatro horas que yo conversé con él hace tantos años, le percibí bien educado y talentoso para la escritura. Ahora me pregunto por qué diablos recurre a las imitaciones.

Ya lo dice el viejo y conocido refrán: nunca segunda partes fueron buenas.

Me cae.

Ciertamente, hoy terminan, como digo, las precampañas, una definición que muchos ciudadanos no alcanzan a comprender. Es muy simple pero los operadores políticos piensan que la gente del pueblo está obligada a revisar los cuadernos con la terminología de política electoral. Para cualquier ciudadano, hay tres candidatos a la gubernatura. Sabe que no habrá cambios. Que los tres están bien posicionados.

De hecho, ahora mismo están subiendo a las redes composiciones fotográficas con más de una veintena de supuestos o reales aspirantes a la Presidencia Municipal de Cajeme. Resalta, a que más que la verdad, LUIS ARMANDO ALCALÁ, ANABEL ACOSTA ISLAS, y enseguida, distintos rostros, algunos de los cuales, me son desconocidos.

Ayer comenté con usted que ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, llegó a la chita callando y me sorprendió con un video donde aparece haciendo algo muy parecido a una denuncia pública, sobre casas abandonadas y en ruinas en pleno Centro de Obregón…

Ayer no tuve tiempo de decirlo y lo digo ahora: se vio bien Andrés, escogió un tema que está muy metido en la psique de los cajemenses, aunque por otra parte, ningún candidato a la Municipal de Cajeme va a batallar para tener tema candente en sus mitines políticos.

Esto se lo deben de agradecer a SERGIO PABLO MARISCAL, pues en su desempeño hay mucha tela de donde cortar…

AQUÍ LO HE DICHO en algunas ocasiones: Salas es un buen ciudadano. Se le reconoce decencia, humanismo, empatía con indigentes, y no está en su naturaleza golpear a sus adversarios en política.

Honestamente, no lo veo tratando de imitar el estilo discursivo del presidente de la República… Él es como es, y así debe seguir siendo, pues la simpatía de que goza se debe precisamente a esa forma de ser y de conducirse ante los demás.

Bueno, digo yo…

Mis contemporáneos y yo, debemos de regocijarnos de que la vida nos haya permitido llegar a este punto. Vivir para ver, vivir para opinar y cuestionar cuando sea necesario… En lo personal, le digo a usted, que en las campañas de este año participan algunos muy apreciados amigos míos. Y amigas también.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

OIGA, LECTOR, NO SÉ USTED pero tengo la impresión de que los liderazgos priístas de Cajeme —con todo respeto, no agarren monte— se han olvidado de algunas de las mujeres priístas más leales que ha tenido ese partido, en su historia en este municipio…

¿Dónde está TERESITA CARAVEO, uno de los rostros más carismáticos y cálidos en la sonrisa y en la mano generosa, siempre recia, siempre amiga?...

Me dicen que Teresita, que fue secretaria general del CDE del PRI, dirige una empresa que la obliga a viajar a Baja California y a distintas ciudades de Sonora y ayer precisamente se encontraba en Nogales…

Se te extraña, querida amiga…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, CONTRA lo que a veces vociferan en redes sociales aprovechando estos tiempos electorales, la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, está muy apartada del juego político y muy entregada al trabajo oficial, en momentos verdaderamente trágicos para el país y para el estado…

Se le ha visto en diferentes rincones de la entidad apoyando con proyectos de todo tipo a los moradores de los pueblos de la sierra sonorense…

Bien por ella…

Es todo.

Le abrazo.

