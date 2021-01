Termina precampaña; vienen las fórmulas y… ¿desbandadas?

Terminaron las precampañas y momentos de reflexión, análisis, que nos dejó en esta etapa el trabajo realizado por los precandidatos o candidatos ante la militancia, sociedad, indecisos; Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Alfonso Durazo, de lo que hicieron en esta etapa.

RBC

Pues sin lugar a dudas Ricardo, fue el que tuvo más actividad, recorrió más de 6 mil kilómetros visitando los 72 municipios de la entidad y mucha actividad también en redes sociales, superando a sus adversarios, solo es cuestión de analizar la cuenta e interacciones del también llamado “Canditwitter”. Mucho contacto con la militancia, ciudadanos, muchos de ellos de indecisos, de militantes de otros partidos que le dieron su apoyo, ánimo, una gira pues de mucho contacto de mucha sencillez, calidez, que como comenté en las próximas semanas, en encuestas se va a reflejar y reitero, esto va a tercios. Y como bien lo dijo en su mensaje de cierre, está lista la plataforma y proyecto de Gobierno que presentará, misma que tendrá el soporte; financiero, político, social, para hacerlo viable. Otra frase rescatable “Al Gobierno se le exige, no se le aplaude” y otro de los detalles de esta gira, no prometió nada y la gente le dijo en cada municipio, no lo hagas, haz las cosas, téngalo seguro así será de llegar a la gubernatura. Y como bien lo dijo el precandidato, cada municipio, cada región, tiene sus fortalezas y debilidades y sobre eso presentará su proyecto de Gobierno en la campaña. Esta gira fue solo para “calentar motores” así literal lo dijo, ya sabrán la campaña oficial. Por cierto, impresionante la convocatoria el pasado domingo en Cajeme, tierra de Ricardo, cientos de automóviles y familias que lo acompañaron, muy buena la de Guaymas. Lamentable la actitud del alcalde Javier Genesta, de intento de bloqueo en Empalme y ayer en Hermosillo, otra excelente convocatoria, cientos de automóviles. ¿La señal? Esto va creciendo y como dice el slogan… ¡Hasta donde tope! EGC Ayer al mediodía y con la presencia del dirigente nacional Alejandro Moreno, ‘El Borrego’ Ernesto Gándara, se registró formalmente ante delegados, por ser partido de origen, su candidatura por la Alianza “Va Por México”, que como se sabe va con el PAN y PRD. No hizo precampaña, Ernesto, ya ha recorrido el estado varias veces, fue senador, es ampliamente conocido, aparte que se estaba tejiendo la Alianza y por estrategia se centró en reuniones vía Zoom con diferentes sectores, liderazgos y ciudadanía, o sea trabajo interno, de hecho esta semana sostuvo reunión virtual con empresarios de Navojoa y Cajeme, entre otros. Y como él lo señaló, pues toda la carne al asador la va echar en la campaña oficial. “Nos vemos pronto” dijo, así será, y que bueno, esperamos una campaña de altura, muy competitiva, sobre todo entre él y Ricardo, excelentes adversarios. Un detalle, Ernesto, no es de pelea, es disciplinado e institucional, pero ha recibido maltrato de parte del precandidato de Morena Alfonso Durazo, y eso no las puede dejar pasar, la gente capta esto y nada tonto Durazo, no se ha metido con Ricardo y menos en el sur, ahí lo dejo como reflexión, ya sabrá que hacer Ernesto, en la campaña y debates. Por cierto, al hacer uso de la voz, Ernesto, dejó ver su lado humano, al hacer mención de sus hijas y sobre todo su esposa Pily, se quebró, nunca lo había visto, es el rostro humano de la política, los políticos son seres humanos, sensibles.

ADM

Pues el precandidato de Morena Alfonso Durazo, ¿qué podemos decir? Cero contacto con militancia, ciudadanía, solo reuniones privadas que él llama de estructura, fotos con “cascajos” que le llega de otros partidos y les inventa puestos… y enojo en morenistas. En cada municipio dice que serán detonadores de su proyecto, así lo dijo en Cajeme, Navojoa, Hermosillo, Peñasco, esta semana, donde firmó un compromiso de no corrupción, honestidad etc… ¿Y de dónde mulas Pedro todas las propiedades y negocios que tiene? O sea pues, una precampaña de promesas, de vender “espejitos” en donde por cierto, señaló que Sonora tiene ¡30! Años de atraso en desarrollo, o sea Manlio Fabio Beltrones, Armando López Nogales, Eduardo Bours, Guillermo Padrés y la actual gobernadora Claudia Pavlovich… ¡No hicieron nada!, bajo su óptica. No me cabe la menor duda que estos de la 4T viven en otro mundo, en una burbuja y creen que estamos en el 2018 y que la ola se repetirá en junio, está muy equivocado Alfonso, y no tardará en entrar en desesperación, ya no podrá subir, de hecho se irá para abajo en los próximos meses, máxime con la soberbia y arrogancia con la que se mueve, obvio, la apuesta de él, es el dinero, los siervos de la nación, la compra y coacción del voto, a una elección de estado pues.

¿Qué sigue? ¿Desbandada?

Ya terminadas las precampañas, viene lo importante en los próximos días, semanas, previo al arranque de las campañas oficiales, los destapes de las fórmulas que acompañarán a Ricardo, Ernesto, Alfonso, que serán claves, porque mandarán señales si la alianza es con la sociedad, con los mismos y a ver cómo reaccionan los indecisos, la militancia y seguramente se vendrá lo previsible… ¡La desbandada! Aquí una ventaja la tiene MC y Ricardo Bours, los que se tenían que ir, que fueron pocos, se fueron y más los que reingresaron, por aquello de la supuesta desbandada ante la salida de María Dolores del Río… no pasó nada. MC no es Gobierno, no tiene desgaste, tiene un candidato competitivo y buen operador político que conoce de estructuras, elecciones como lo es Ricardo Bours. No hay rechazo de la sociedad y de indecisos, cosa diferente con el PRI y PAN, máxime con la firma de la alianza que descansa en la figura de Ernesto Gándara y que pondrá a prueba la unidad de la que hizo mención ayer, la veremos con los destapes de fórmulas. MC ya soltó unos nombres de candidatos competitivos, ganadores y que no tienen partido; Eduardo Flores, Daniel Baranzini, Javier Ruiz Love, en el caso del sur Abel Murrieta es el proyecto para la Alcaldía de Cajeme, hoy sumida en la violencia, el horror, una zona de guerra. El Prian todo parece indicar que la fórmula será Anabel Acosta, Alcaldía Luis Armando Alcalá, una de las diputaciones, la otra al parecer sería para Gabriel Baldenebro y el VI Federal para Omar Guillén, esas posiciones serían del PRI, yo solo hago dos preguntas ¿hay alianza con la sociedad? ¿Es competitiva esta fórmula? Esa respuesta la tienen los electores, el ejecutor fue el ‘Roger’. Es obvio que también operaron Juan Leyva, Raúl Acosta, Díaz Brown, quizás el Tino, los de siempre, ¿hasta cuándo?, no lo sé son cuestiones del PRI, de sus militantes, mientras siga la sumisión, así será. Para el XV, que es para el PAN; desde mi punto de vista el candidato debe salir de entre Carlos ‘Kala’ Castro y Rafael Delgadillo, son competitivos y pueden dar la pelea en ese Distrito. ¿Morena? Nomás para que se den una idea ¡17! Inscritos para la Alcaldía, vayan a saber ustedes que jugada se traen, ya sabrán para las diputaciones locales, regidurías y no nomás Cajeme, la lista es larga en todos los municipios. Los que están no se quieren ir, ya probaron las mieles del poder, del $$$, y no lo quieren dejar ir y los de atrás se quieren subir al barco, y no alcanza, se les viene una desbandada en Morena, que no se la va acabar Durazo, ni sus operadores; Adolfo Salazar, Jacobo Mendoza, Dolores del Río, Jorge Taddei. ¿Métanlos en una licuadora? ¿Y que sale? MC, veremos las fórmulas que acompañen a Ricardo Bours, ya perfilado el candidato a la Alcaldía, Abel Murrieta y el VI Federal Lalo Flores, excelentes, ante la problemática de Seguridad en Cajeme y situación del campo en el Valle del Yaqui. Habrá que ver los nombres para las 3 diputaciones locales, que si logra dar en el clavo, por los perfiles que van, aguas con Cajeme, es el segundo municipio importante y clave para la elección a gobernador. Por cierto, una precisión, en cuánto a una declaración o respuesta que dio Ricardo, ante la eventual candidatura a la Alcaldía de Rodrigo Bours, ante insistencia de preguntarle sobre ese tema, fue claro “Mi hermano será siempre mi hermano”. O sea, no hay problema, el proyecto MC, es Abel y el ‘Pipigo’ va por vía independiente, por cierto, hoy domingo al parecer completa las firmas necesarias. No hay amarre de navajas, sangre es sangre y este proyecto no dividirá a la familia. ¿Qué los votos? Bueno así es esto, la democracia y el derecho de votar y ser votado, cada quien ve su trinchera y por donde, lo que estoy seguro es que el votar por Abel o Rodrigo, vendrá un voto en “línea” por Ricardo… y punto.

Siri

Pues se registró el diputado Orlando ‘Siri’ Salido para la Alcaldía de Cajeme por el PT, algo que siempre he cuestionado, la incapacidad de este personaje, al margen de sus logros deportivos. Ramón Flores, coordinador del partido me dijo una vez que lo cuestioné, es que según encuestas es muy popular, pues quizás, me queda claro que llegó por la ola del 2018, pero es evidente que no tiene capacidad de administrar una ciudad, mucho menos combatir al crimen organizado. Y ahí están los hechos de su vida privada, registrados en videos, denuncias, etc… aunado a que para ser alcalde, al margen de capacidad, hay que parecerlo y un tipo que anda en camiseta y tenis todos los días, incluso en el Congreso, nomás se pone el saco, pues da una idea, más la gente que lo rodea. No es la persona indicada, sería un desastre para Cajeme, que llegara, ya van 8 años pasados de que no se la acaban los cajemenses, y el cierre viene peor con Sergio Pablo Mariscal, ya nadie se acuerda de las pasadas administraciones.

ESTADIO… PAGADO

Bueno, pues por fin después de algunos años y de que en la administración de Rogelio Díaz Brown, no pagaron el último pago de varios millones de pesos, por la construcción del Estadio Yaquis, esta administración tuvo que pagarle al constructor Carlos ‘Calo’ Valenzuela, ante demanda que interpuso y fallo judicial que hubiera implicado embargo de todas las cuentas del Ayuntamiento. ¿Dónde quedó el dinero de aquel pago? Solo el ‘Roger’ y su tesorero Sergio Gastélum, saben dónde fue a parar, el hecho es que con el pago al ‘Calo’ se cierra el capítulo de una operación, aparte de la compra venta del inmueble que incluyó instalaciones subterráneas, eléctricas, urbanización, calles de todos los terrenos aledaños. ¿Los dueños? Manlio Fabio Beltrones y el extinto Fausto Islas. Por cierto, algunas avenidas de aquella zona, hay calles averiadas y administraciones posteriores pagaron ¡4 millones!, por supervisión de obras, cuando evidentemente estuvieron mal hechas, sin necesidad de supervisarlas. ¿Y las fianzas? No es negocio, mejor “moche” y contratar a alguien que fue lo que hicieron, así de burdos.

PIEDRAS PINTAS

Me tocó ver por la red social video y fotos de la sección, una zona protegida de San Carlos, “Piedras Pintas” como de una forma ilegal se están haciendo desarrollos inmobiliarios, lo que es inconcebible. ¿Y la Semarnat? ¿Profepa? ¿Qué sigue? ¿Construir casas en el cerro del Tetakawi? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Qué rol y participación ha tenido la alcaldesa Sara Valle en permitir esto? me queda claro que ríos de dinero han corrido para solapar esto, ahora resulta que cuando vayan al Mirador lo que verán los ciudadanos, turistas, serán casas y atracaderos de lanchas. No sé si el Gobierno del Estado pueda hacer algo, pero esto debe de parar y un llamado a la autoridad federal correspondiente a que haga lo conducente, no importando el peso del empresario o empresarios que están en estos proyectos.

VACUNAS

Por cuestión de incompetencia o por destinar el dinero, que ya se le está acabando al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la elección de Estado que habrá el 6 de junio, decidió que gobiernos locales y la IP le entren a la compra y logística de las vacunas contra el COVID. Como era de esperarse hubo reacción positiva a esto de parte de la gobernadora Claudia Pavlovich, y del secretario de Salud Enrique Clausen, que harán lo que sea necesario para que la mayoría de los sonorenses tengan acceso a la vacuna, y ténganlo por seguro que así se hará. Pero también la población tiene que coadyuvar, la letalidad no baja, no hay pacto de conciencia, siguen las fiestas, la movilidad y con ellos contagios, mortandad, hemos perdido a amigos, familiares y sigue mucha gente sin entender, hasta que le pegue a un familiar directo lo harán. ¿Hay necesidad de esto?

ZONA DE GUERRA

Señor alcalde Sergio Pablo Mariscal, salga de la burbuja en la que vive, enero con un promedio de casi 2 muertes por día, el municipio más violento, avóquese a gobernar y que el capitán Tarango, dé resultados y déjese de promover proyectos políticos, máxime cuando usted no ha dado resultados, tenga tantita vergüenza por favor.